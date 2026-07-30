Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi
Qozonning «Rubin» jamoasining ispaniyalik bosh murabbiyi Frank Artiga Samarqandning «Dinamo» klubi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning transferi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi. Mutaxassis 22 yoshli o‘zbekistonlik futbolchining kelishi jamoaning mudofaa chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirishini va uning kelajakda o‘sish uchun katta salohiyati borligini ta’kidladi.
Rossiya Premer-ligasida (RPL) haqiqiy transfer bombasi portlash arafasida. Qozonning «Rubin» jamoasi ispaniyalik bosh murabbiyi Frank Artiga Samarqandning «Dinamo» klubi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning klub safiga qo‘shilishi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi.
Avvalroq OAVda «Rubin» 22 yoshli iste’dodli himoyachini ijaraga olayotgani, kelishuvda esa to‘liq sotib olish huquqi ko‘zda tutilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu ma’lumotni Samarqandning «Dinamo» klubi bosh murabbiyi Vadim Abramov ham tasdiqlagan.
Zamin.uz ushbu muhim transfer tafsilotlari, «Barselona» maktabi ko‘rgan murabbiyning fikrlari va O‘rozovning tarixiy Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida xabar beradi.
Frank Artiga: «O‘rozov bizga jiddiy yordam beradi»
«Rubin» rasmiy saytiga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis o‘zbek futbolchisining transferiga yuqori baho berdi. Murabbiyning fikricha, O‘rozovning kelishi jamoaning mudofaa chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytiradi.
Frank Artiganing bayonotidan:
«Men avval ham aytganman, ayrim pozitsiyalarni kuchaytirishimiz kerak. Agar bu ma’lumotlar va transfer rasman tasdiqlansa, bu biz uchun juda yaxshi variant bo‘ladi. Jahongirning yoshi 22 da, juda yaxshi jismoniy ko‘rsatkichlarga ega va kelajakda o‘sish uchun katta salohiyati bor. Shubhasiz, agar barchasi muvaffaqiyatli yakunlansa, u jamoamizga jiddiy yordam beradi».
Eslatib o‘tamiz, Frank Artiga 2026 yilning boshidan buyon «Rubin»ga ustozlik qilib kelmoqda.
«Barselona» maktabi va Jahon chempionlari ustozi
Frank Artiganing transfer bozoridagi tanlovi tasodifiy emas. Tajribali mutaxassis faoliyati davomida Ispaniya, BAA va Rossiya klublarida ishlagan. Biroq, uning faoliyatidagi eng yorqin davr 2010-2021 yillarda «Barselona» yoshlar akademiyasidagi faoliyati bilan bog‘liq.
Ushbu davr mobaynida Artiga yaqinda yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionati g‘oliblari — Mark Kukurelya va Dani Olmoga ustozlik qilgan. Bundan tashqari, uning qo‘l ostida Andre Onana, Adama Traore, Antonio Sanabriya, Karles Alenya kabi dunyoga mashhur futbolchilar shug‘ullangan. Bu Artiganing yosh iste’dodlarni payqash va ularni yuqori darajaga olib chiqish borasidagi mahoratidan dalolat beradi.
Jahongir O‘rozov: JCH-2026 ishtirokchisi va milliy terma debyutanti
Rossiya chempionatiga yo‘l olayotgan Jahongir O‘rozov aslida futbol sirlarini Toshkentning «Bunyodkor» klubi tizimida o‘zlashtirgan. Uning professional faoliyati tez sur’atlar bilan o‘sib bordi:
Klub darajasi: 2022 yilda «Bunyodkor»da debyut, 2023 yilda Turkiyaning «Eyupspor» klubiga o‘tish va keyinchalik Samarqandning «Dinamo» klubiga ijaraga berilishi. 2025 yil fevralida «Dinamo» uning to‘liq transferiga ega chiqdi.
Yoshlar darajasi: 2023 yilda U-20 Osiyo kubogi g‘olibi va o‘sha yili yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati ishtirokchisi (to‘rtta o‘yin).
Milliy terma jamoa: 2026 yil bahorida kattalar terma jamoasida debyut va Gabonga qarshi ilk uchrashuvidayoq gol urib, jamoaga 3:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.
JCH-2026 (Yangi tarix): 2026 yil yozida O‘zbekiston tarixidagi ilk Jahon chempionati uchun terma jamoaning yakuniy ro‘yxatiga kiritildi. Guruh bosqichida ikki uchrashuvda (Kolumbiya va Kongoga qarshi) maydonga tushib, jami 93 daqiqa o‘ynadi.
Taxminiy transfer tafsilotlari va O‘rozovning ko‘rsatkichlari
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Jahongir O‘rozov
Klub (Hozirgi)
«Dinamo» (Samarqand)
Klub (Yangi)
«Rubin» (Qozon, RPL)
Murabbiy
Frank Artiga (ex-Barselona)
Ijara narxi
100 000 yevro
Sotib olish huquqi
700 000 yevro
Yoshi
22
JCH-2026 ishtiroki
Xa (2 o‘yin, 93 daqiqa)
Terma jamoadagi debyuti
2026 yil baho (Gabonga gol)
O‘zbekistonlik yosh himoyachining «Barselona» akademiyasi ustozi boshchiligidagi «Rubin»ga o‘tishi — bu o‘zbek futboli uchun navbatdagi katta qadam va JCH-2026ning ijobiy oqibatidir.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Jahongir O‘rozov RPL va «Rubin» tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? JCH-2026dagi ishtiroki uning transfer bahosiga qanday ta’sir qildi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…