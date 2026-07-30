Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi

·46·Sport
Frank Artiga Jahongir O‘rozovning «Rubin»ga transferi haqida gapirdi
Qisqacha

Qozonning «Rubin» jamoasining ispaniyalik bosh murabbiyi Frank Artiga Samarqandning «Dinamo» klubi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning transferi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi. Mutaxassis 22 yoshli o‘zbekistonlik futbolchining kelishi jamoaning mudofaa chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytirishini va uning kelajakda o‘sish uchun katta salohiyati borligini ta’kidladi.

Rossiya Premer-ligasida (RPL) haqiqiy transfer bombasi portlash arafasida. Qozonning «Rubin» jamoasi ispaniyalik bosh murabbiyi Frank Artiga Samarqandning «Dinamo» klubi va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovning klub safiga qo‘shilishi borasidagi xabarlarga ilk bor munosabat bildirdi.

Avvalroq OAVda «Rubin» 22 yoshli iste’dodli himoyachini ijaraga olayotgani, kelishuvda esa to‘liq sotib olish huquqi ko‘zda tutilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu ma’lumotni Samarqandning «Dinamo» klubi bosh murabbiyi Vadim Abramov ham tasdiqlagan.

Zamin.uz ushbu muhim transfer tafsilotlari, «Barselona» maktabi ko‘rgan murabbiyning fikrlari va O‘rozovning tarixiy Jahon chempionatidagi ishtiroki haqida xabar beradi.

Frank Artiga: «O‘rozov bizga jiddiy yordam beradi»

«Rubin» rasmiy saytiga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis o‘zbek futbolchisining transferiga yuqori baho berdi. Murabbiyning fikricha, O‘rozovning kelishi jamoaning mudofaa chizig‘ini sezilarli darajada kuchaytiradi.

Frank Artiganing bayonotidan:

«Men avval ham aytganman, ayrim pozitsiyalarni kuchaytirishimiz kerak. Agar bu ma’lumotlar va transfer rasman tasdiqlansa, bu biz uchun juda yaxshi variant bo‘ladi. Jahongirning yoshi 22 da, juda yaxshi jismoniy ko‘rsatkichlarga ega va kelajakda o‘sish uchun katta salohiyati bor. Shubhasiz, agar barchasi muvaffaqiyatli yakunlansa, u jamoamizga jiddiy yordam beradi».

Eslatib o‘tamiz, Frank Artiga 2026 yilning boshidan buyon «Rubin»ga ustozlik qilib kelmoqda.

«Barselona» maktabi va Jahon chempionlari ustozi

Frank Artiganing transfer bozoridagi tanlovi tasodifiy emas. Tajribali mutaxassis faoliyati davomida Ispaniya, BAA va Rossiya klublarida ishlagan. Biroq, uning faoliyatidagi eng yorqin davr 2010-2021 yillarda «Barselona» yoshlar akademiyasidagi faoliyati bilan bog‘liq.

Ushbu davr mobaynida Artiga yaqinda yakunlangan 2026 yilgi Jahon chempionati g‘oliblari — Mark Kukurelya va Dani Olmoga ustozlik qilgan. Bundan tashqari, uning qo‘l ostida Andre Onana, Adama Traore, Antonio Sanabriya, Karles Alenya kabi dunyoga mashhur futbolchilar shug‘ullangan. Bu Artiganing yosh iste’dodlarni payqash va ularni yuqori darajaga olib chiqish borasidagi mahoratidan dalolat beradi.

Jahongir O‘rozov: JCH-2026 ishtirokchisi va milliy terma debyutanti

Rossiya chempionatiga yo‘l olayotgan Jahongir O‘rozov aslida futbol sirlarini Toshkentning «Bunyodkor» klubi tizimida o‘zlashtirgan. Uning professional faoliyati tez sur’atlar bilan o‘sib bordi:

  1. Klub darajasi: 2022 yilda «Bunyodkor»da debyut, 2023 yilda Turkiyaning «Eyupspor» klubiga o‘tish va keyinchalik Samarqandning «Dinamo» klubiga ijaraga berilishi. 2025 yil fevralida «Dinamo» uning to‘liq transferiga ega chiqdi.

  2. Yoshlar darajasi: 2023 yilda U-20 Osiyo kubogi g‘olibi va o‘sha yili yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionati ishtirokchisi (to‘rtta o‘yin).

  3. Milliy terma jamoa: 2026 yil bahorida kattalar terma jamoasida debyut va Gabonga qarshi ilk uchrashuvidayoq gol urib, jamoaga 3:1 hisobidagi g‘alabani keltirdi.

  4. JCH-2026 (Yangi tarix): 2026 yil yozida O‘zbekiston tarixidagi ilk Jahon chempionati uchun terma jamoaning yakuniy ro‘yxatiga kiritildi. Guruh bosqichida ikki uchrashuvda (Kolumbiya va Kongoga qarshi) maydonga tushib, jami 93 daqiqa o‘ynadi.

Taxminiy transfer tafsilotlari va O‘rozovning ko‘rsatkichlari

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Jahongir O‘rozov

Klub (Hozirgi)

«Dinamo» (Samarqand)

Klub (Yangi)

«Rubin» (Qozon, RPL)

Murabbiy

Frank Artiga (ex-Barselona)

Ijara narxi

100 000 yevro

Sotib olish huquqi

700 000 yevro

Yoshi

22

JCH-2026 ishtiroki

Xa (2 o‘yin, 93 daqiqa)

Terma jamoadagi debyuti

2026 yil baho (Gabonga gol)

O‘zbekistonlik yosh himoyachining «Barselona» akademiyasi ustozi boshchiligidagi «Rubin»ga o‘tishi — bu o‘zbek futboli uchun navbatdagi katta qadam va JCH-2026ning ijobiy oqibatidir.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Jahongir O‘rozov RPL va «Rubin» tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? JCH-2026dagi ishtiroki uning transfer bahosiga qanday ta’sir qildi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Frank ArtigaJahongir O‘rozovRubinDinamo SamarkandBarcelona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Mayk Tayson sirni ochdi: Muhammad Ali emas, uning haqiqiy kumiri kim bo‘lgan?Bugun, 21:00Real Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiReal Madrid transferlarida yangi toʻsiq yuzaga keldiBugun, 19:51«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?«Real» Madridning daxlsiz to‘rtligi: Mourino loyihasining asosi kimlar?Bugun, 19:48Anchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiAnchelotti Neymarning JCH-2026dagi omadsiz ishtiroki sababini ochiqladiBugun, 19:37Rasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarRasman: «Manchester Siti» yulduzi Jon Stounz Milanda - barcha tafsilotlarBugun, 19:25Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Rasman: «Chelsi» «Kristal Pelas» yulduzini rekord summaga sotib oldi!Bugun, 19:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi