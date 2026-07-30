Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldi

·67·Dunyo
Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldi
Qisqacha

Rossiyaning Ufa shahrida O‘zbekiston fuqarosi Belaya daryosida cho‘milayotgan vaqtda kuchli suv oqimiga tushib fojiali tarzda halok bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, erkak havoning keskin issiqligi sababli «Kamennaya Pereprava» yaqinidagi cho‘milish taqiqlangan va xavfli deb belgilangan hududda suvga tushgan. Ufa fuqaro muhofazasi boshqarmasi ma’lum qilishicha, 22 iyuldan 28 iyulga qadar bir hafta ichida shaharda 87 nafar inson qutqarib qolingan.

Rossiyaning Ufa shahrida O‘zbekiston fuqarosi bilan bog‘liq ayanchli hodisa sodir bo‘ldi. Erkak Belaya daryosida cho‘milayotgan vaqtda kuchli suv oqimiga tushib, halok bo‘ldi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, fuqaro havoning keskin issiqligi sababli «Kamennaya Pereprava» yaqinidagi ko‘prik ostida suvga tushgan. Mazkur hudud cho‘milish uchun taqiqlangan va xavfli joy sifatida belgilangan. Kuchli oqim ta’sirida u suv ostiga g‘arq bo‘lgan.

Ufa fuqaro muhofazasi boshqarmasi ma’lum qilishicha, 22 iyuldan 28 iyulga qadar bir hafta ichida shaharda 87 nafar inson, jumladan 33 nafar bola qutqarib qolingan. Shuningdek, Belaya daryosida joylashgan «Solnechniy» plyaji hududida 74 nafar fuqaroning hayoti saqlab qolingan.

Taqqoslash uchun, 2025 yil davomida qutqaruvchilar suv havzalaridan jami 30 nafar kishini, shu jumladan 8 nafar bolani qutqargan edi. Bu yil esa faqat iyul oyidagi bir haftaning o‘zida o‘tgan yilning butun yoz mavsumiga nisbatan qariyb uch baravar ko‘proq inson qutqarilgan.

Mutaxassislar bu holatni yuqori harorat va daryolardagi suv sathining ko‘tarilishi bilan izohlamoqda. Ularga ko‘ra, Belaya hamda Ufa daryolarida suv oqimi juda kuchaygani sababli cho‘milish hayot uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda.

Shu munosabat bilan mas’ul idoralar aholidan taqiqlangan hududlarda suvga tushmaslikni so‘rab, dam olish uchun maxsus ruxsat etilgan sohillar yoki ko‘llarni tanlashni tavsiya etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 19:12Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdiEgasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdiBugun, 18:18Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 16:04Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Bugun, 15:24Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiOna vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiBugun, 14:41Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda