Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar
Joriy yilning 30 iyul kuni Ukraina hududi 70 dan ortiq raketa va 280 dan ortiq dron ishlatilgan ommaviy yopirilma hujumga uchradi va mamlakat bo‘ylab sakkiz kishi halok bo‘ldi. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy g‘arblik hamkorlarni havo mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni kechiktirmaslikka chaqirdi.
Rossiyaning Lviv bo‘ylab hujumi vaqtida vayron bo‘lgan ko‘p qavatli uy
Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA
Joriy yilning 30 iyul kuni Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi qurolli qarama-qarshilik so‘nggi oylardagi eng shiddatli tungi to‘qnashuvlardan biriga aylandi. Ikki tomon ham bir-birining hududiga ommaviy havo zarbalari berdi, natijada ko‘plab qurbonlar va vayronagarchiliklar qayd etildi.
Zamin.uz ushbu geosiyosiy keskinlikni yanada oshirgan o‘zaro hujumlarning batafsil tafsilotlari va oqibatlarini taqdim etadi.
1. Ukrainada sharmandali tun: 10 ta region yopirilma hujum ostida
Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya harbiylari 30 iyulga o‘tar kechasi Ukraina regionlari bo‘ylab misli ko‘rilmagan darajada yirik yopirilma hujum uyushtirgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, hujumda 70 dan ortiq raketa va 280 dan ortiq dron ishlatilgan. Bu jang maydonidagi haqiqiy voqelik edi.
Mykola Tys / AP / Scanpix / LETA
Hujumlar oqibatida butun mamlakat bo‘ylab sakkiz kishi halok bo‘lgan va o‘nlab kishilar jabrlangan. Kiyev shahri va Kiyev oblasti, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Xarkiv, Mikolayiv, Sumi, Vinnitsa, Cherkass va Ivano-Frankovsk oblastlari zarba ostida qoldi.
Talofatlar bo‘yicha asosiy tafsilotlar:
Kiyev va Kiyev oblasti: Bir kishi halok bo‘ldi, ikki kishi jabrlandi. Ikki rayonda yong‘in chiqdi, bozor va garajlar shikastlandi. 56 mingdan ortiq kiyevliklar metroga tushib jon saqladi.
Dnipropetrovsk fojiasi (Radushnoye): Eng katta qurbonlar shu yerda — olti kishi halok bo‘ldi, jumladan, ko‘p farzandli oila istiqomat qilgan uyga raketa tushishi oqibatida ikki bola halok bo‘ldi. Radushnoyega yaqin Kriviy Rihda motam kuni e’lon qilindi.
Lviv: 34 kishi jarohat oldi, vayronalar ostida odamlar qolib ketgan bo‘lishi mumkin. Posunov ko‘chasidagi uyga tushgan va portlamagan raketa zararsizlantirildi. Jami 20 dan ortiq uy, bolalar bog‘chasi va maktab binosi shikastlandi.
Poltava: «Novaya pochta» terminali va omborlar vayron bo‘ldi, bir kishi halok bo‘ldi.
Yuriy Dyachyshyn / AFP / Scanpix / LETA
2. Zelenskiyning hamkorlarga chaqirig‘i va havo mudofaasi tanqisligi
Yangi yopirilma zarba fonida Zelenskiy g‘arblik hamkorlarni Ukrainani himoya qilish uchun yetishmayotgan havo mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni kechiktirmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, o‘tgan tunda Ukraina aviatsiyasi va hatto mobil o‘t ochish guruhlari raketalarning katta qismini urib tushirgan, ammo bu tanqis sharoitda yetarli emas.
Volodimir Zelenskiyning bayonotidan:
«Hamkorlardan havo mudofaa tizimlari uchun raketalar tanqis bo‘lgan sharoitda, harbiylarimiz deyarli imkonsiz ishlarni amalga oshirmoqda <...>. Barcha hamkorlar qanday va nima bilan yordam bera olishlarini bilishadi. O‘z vaqtida yordam bermaslik, ballistik raketalarga qarshi raketalarni yetkazib berishni kechiktirish aynan shunday vayronagarchiliklarga, afsuski, bugungi kunda mavjud bo‘lgan qurbonlarga olib keladi».
RF Mudofaa vazirligi esa zarbalarni harbiy aerodromlar va logistika markazlariga berilganini ta’kidladi.
Kiyevliklar 30 iyulga o‘tar kechasi metro bekatlariga tushib yashirindi
Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA
3. Ukraina dronlari Rossiya ichkarisiga zarba berdi: Wildberries nishonda
Ukraina dronlari 30 iyul tongida Rossiya hududidagi logistik markazlariga yopirilma hujum uyushtirdi. Asosiy nishon Wildberries marketpleysining omborlari bo‘ldi. Bu — oxirgi oylardagi eng yirik iqtisodiy va logistik zarbalardan biridir.
Rossiya ichkarisidagi talofatlar tafsilotlari:
Wildberries omborlaridagi yong‘inlar: Penza yaqinidagi va Udmurtiyaning Sarapul shahridagi omborlar zarba ostida qoldi va ularda yong‘in chiqdi. Penzadagi omborda bir kishi jarohat oldi.
Permdagi zarba: Ukrain dronlari Wildberries'ning Perm o‘lkasidagi Zamulyanka qishlog‘ida joylashgan logistik markaziga ham zarba bergan. Ommaviy axborot vositalari yong‘in boshlangani aks etgan foto va videolarni chop etdi.
18 iyuldan buyon Ukraina zarba bergan Wildberries omborlari soni 14 tani tashkil etmoqda. Kiyevdagilar bu hujumlarni ushbu omborlarda dronlar uchun ehtiyot qismlar hamda ikki maqsadli mahsulotlar saqlanishi bilan izohlaydi.
AQSH-Eron qurolli qarama-qarshiligi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar (Ukraina)
Tafsilotlar (Rossiya)
Hujum turi
Ommaviy yopirilma zarba
Ommaviy dron hujumi
Ishlatilgan qurol
70+ raketa, 280+ dron
Dronlar (bir nechta logistik markaz)
Qurbonlar/Jabrlanganlar
8 halok (jumladan 2 bola), o‘nlab jabrlangan
1 jabrlangan (Penza)
Asosiy talofat nuqtasi
Radushnoye (Dnipro) — oila halok bo‘ldi
Wildberries omborlari (Penza, Sarapul, Perm)
Zelenskiyning chaqirig‘i
Havo mudofaasi raketalarini tezroq yetkazish
Iqtisodiy/logistik zarbani kengaytirish
Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi o‘zaro ommaviy zarbalar geosiyosiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga darhol yuboring!
Sizningcha, Ukrainaning Rossiya ichkarisidagi logistik markazlarga hujumlari urush davomiga qanday ta’sir qiladi? G‘arb yetarlicha havo mudofaa tizimlarini yetkazib bera oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…