Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar

·36·Dunyo
Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar
Qisqacha

Joriy yilning 30 iyul kuni Ukraina hududi 70 dan ortiq raketa va 280 dan ortiq dron ishlatilgan ommaviy yopirilma hujumga uchradi va mamlakat bo‘ylab sakkiz kishi halok bo‘ldi. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy g‘arblik hamkorlarni havo mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni kechiktirmaslikka chaqirdi.

Rossiyaning Lviv bo‘ylab hujumi vaqtida vayron bo‘lgan ko‘p qavatli uy
Roman Baluk / Reuters / Scanpix / LETA

Joriy yilning 30 iyul kuni Ukraina va Rossiya o‘rtasidagi qurolli qarama-qarshilik so‘nggi oylardagi eng shiddatli tungi to‘qnashuvlardan biriga aylandi. Ikki tomon ham bir-birining hududiga ommaviy havo zarbalari berdi, natijada ko‘plab qurbonlar va vayronagarchiliklar qayd etildi.

Zamin.uz ushbu geosiyosiy keskinlikni yanada oshirgan o‘zaro hujumlarning batafsil tafsilotlari va oqibatlarini taqdim etadi.

1. Ukrainada sharmandali tun: 10 ta region yopirilma hujum ostida

Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiyning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya harbiylari 30 iyulga o‘tar kechasi Ukraina regionlari bo‘ylab misli ko‘rilmagan darajada yirik yopirilma hujum uyushtirgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, hujumda 70 dan ortiq raketa va 280 dan ortiq dron ishlatilgan. Bu jang maydonidagi haqiqiy voqelik edi.

Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar

Mykola Tys / AP / Scanpix / LETA

Hujumlar oqibatida butun mamlakat bo‘ylab sakkiz kishi halok bo‘lgan va o‘nlab kishilar jabrlangan. Kiyev shahri va Kiyev oblasti, Dnipropetrovsk, Lviv, Poltava, Xarkiv, Mikolayiv, Sumi, Vinnitsa, Cherkass va Ivano-Frankovsk oblastlari zarba ostida qoldi.

Talofatlar bo‘yicha asosiy tafsilotlar:

  • Kiyev va Kiyev oblasti: Bir kishi halok bo‘ldi, ikki kishi jabrlandi. Ikki rayonda yong‘in chiqdi, bozor va garajlar shikastlandi. 56 mingdan ortiq kiyevliklar metroga tushib jon saqladi.

  • Dnipropetrovsk fojiasi (Radushnoye): Eng katta qurbonlar shu yerda — olti kishi halok bo‘ldi, jumladan, ko‘p farzandli oila istiqomat qilgan uyga raketa tushishi oqibatida ikki bola halok bo‘ldi. Radushnoyega yaqin Kriviy Rihda motam kuni e’lon qilindi.

  • Lviv: 34 kishi jarohat oldi, vayronalar ostida odamlar qolib ketgan bo‘lishi mumkin. Posunov ko‘chasidagi uyga tushgan va portlamagan raketa zararsizlantirildi. Jami 20 dan ortiq uy, bolalar bog‘chasi va maktab binosi shikastlandi.

  • Poltava: «Novaya pochta» terminali va omborlar vayron bo‘ldi, bir kishi halok bo‘ldi.

Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar

Yuriy Dyachyshyn / AFP / Scanpix / LETA

2. Zelenskiyning hamkorlarga chaqirig‘i va havo mudofaasi tanqisligi

Yangi yopirilma zarba fonida Zelenskiy g‘arblik hamkorlarni Ukrainani himoya qilish uchun yetishmayotgan havo mudofaa tizimlari uchun raketalar yetkazib berishni kechiktirmaslikka chaqirdi. Uning ta’kidlashicha, o‘tgan tunda Ukraina aviatsiyasi va hatto mobil o‘t ochish guruhlari raketalarning katta qismini urib tushirgan, ammo bu tanqis sharoitda yetarli emas.

Volodimir Zelenskiyning bayonotidan:

«Hamkorlardan havo mudofaa tizimlari uchun raketalar tanqis bo‘lgan sharoitda, harbiylarimiz deyarli imkonsiz ishlarni amalga oshirmoqda <...>. Barcha hamkorlar qanday va nima bilan yordam bera olishlarini bilishadi. O‘z vaqtida yordam bermaslik, ballistik raketalarga qarshi raketalarni yetkazib berishni kechiktirish aynan shunday vayronagarchiliklarga, afsuski, bugungi kunda mavjud bo‘lgan qurbonlarga olib keladi».

RF Mudofaa vazirligi esa zarbalarni harbiy aerodromlar va logistika markazlariga berilganini ta’kidladi.

Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlar

Kiyevliklar 30 iyulga o‘tar kechasi metro bekatlariga tushib yashirindi
Oleksii Filippov / AFP / Scanpix / LETA

3. Ukraina dronlari Rossiya ichkarisiga zarba berdi: Wildberries nishonda

Ukraina dronlari 30 iyul tongida Rossiya hududidagi logistik markazlariga yopirilma hujum uyushtirdi. Asosiy nishon Wildberries marketpleysining omborlari bo‘ldi. Bu — oxirgi oylardagi eng yirik iqtisodiy va logistik zarbalardan biridir.

Rossiya ichkarisidagi talofatlar tafsilotlari:

  • Wildberries omborlaridagi yong‘inlar: Penza yaqinidagi va Udmurtiyaning Sarapul shahridagi omborlar zarba ostida qoldi va ularda yong‘in chiqdi. Penzadagi omborda bir kishi jarohat oldi.

  • Permdagi zarba: Ukrain dronlari Wildberries'ning Perm o‘lkasidagi Zamulyanka qishlog‘ida joylashgan logistik markaziga ham zarba bergan. Ommaviy axborot vositalari yong‘in boshlangani aks etgan foto va videolarni chop etdi.

18 iyuldan buyon Ukraina zarba bergan Wildberries omborlari soni 14 tani tashkil etmoqda. Kiyevdagilar bu hujumlarni ushbu omborlarda dronlar uchun ehtiyot qismlar hamda ikki maqsadli mahsulotlar saqlanishi bilan izohlaydi.

AQSH-Eron qurolli qarama-qarshiligi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar (Ukraina)

Tafsilotlar (Rossiya)

Hujum turi

Ommaviy yopirilma zarba

Ommaviy dron hujumi

Ishlatilgan qurol

70+ raketa, 280+ dron

Dronlar (bir nechta logistik markaz)

Qurbonlar/Jabrlanganlar

8 halok (jumladan 2 bola), o‘nlab jabrlangan

1 jabrlangan (Penza)

Asosiy talofat nuqtasi

Radushnoye (Dnipro) — oila halok bo‘ldi

Wildberries omborlari (Penza, Sarapul, Perm)

Zelenskiyning chaqirig‘i

Havo mudofaasi raketalarini tezroq yetkazish

Iqtisodiy/logistik zarbani kengaytirish

Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi o‘zaro ommaviy zarbalar geosiyosiy barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ushbu qaynoq va tahliliy maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xavfsizlik masalalariga qiziquvchi guruhlarga darhol yuboring!

Sizningcha, Ukrainaning Rossiya ichkarisidagi logistik markazlarga hujumlari urush davomiga qanday ta’sir qiladi? G‘arb yetarlicha havo mudofaa tizimlarini yetkazib bera oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 16:01Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Bugun, 15:24Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiOna vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiBugun, 14:41Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiBugun, 14:31Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiQizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiBugun, 13:29AQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiAQSH Eron hududidagi harbiy nishonlarga ommaviy havo zarbalari berdiBugun, 12:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda