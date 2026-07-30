Qorin sohasidagi yog‘larning asl sababi: undan qutulishning "g‘aroyib" usuli
Siz sog‘lom ovqatlanishga harakat qilyapsiz, muntazam ravishda sport zaliga boryapsiz, lekin qorin sohasidagi yog‘lar baribir ketmayaptimi? Bu holat ko‘pchilikni tushkunlikka soladi. Javob esa ko‘pincha mashqlarning kamligida emas, balki tanangiz ichidagi gormonal jarayonlarda yashiringan bo‘ladi.
Bugungi maqolamizda qorin o‘sishiga sabab bo‘luvchi asosiy gormon — kortizol, uning ayollar organizmiga ta’siri va atigi bir daqiqa vaqt oladigan oddiy, ammo sehrli mashq haqida gap boradi.
1-qism: Kortizol va "Kortizol qorni" fenomeni
Kortizol — bu buyrak usti bezlari tomonidan ishlab chiqariladigan stress gormoni. U tanamizning xavf-xatarga bo‘lgan reaksiyasi uchun javobgardir. Biroq, zamonaviy hayotdagi surunkali stress (ishdagi muammolar, uyqusizlik, tashvish) kortizol darajasini doimiy ravishda baland ushlab turadi.
Nima uchun kortizol qorinni o‘stiradi?
Ma’lumotlarga ko‘ra, mexanizm quyidagicha ishlaydi:
Miyaga signal: Kortizol darajasi surunkali ravishda yuqori bo‘lganda, miya buni doimiy "XAVF-XATAR" sifatida qabul qiladi.
Energiya zahirasi: Organizm omon qolish uchun energiya to‘plashi kerak. Miya buyruq beradi: "Qorin sohasida yog‘ zahirasini yarat!".
Visseral yog‘: Bu oddiy teri osti yog‘i emas, balki ichki a’zolar (jigar, ichaklar) atrofini o‘rab oladigan visseral yog‘dir. Tana uni favqulodda vaziyatlar uchun "avariyaviy energiya ombori" sifatida yaratadi.
Eng muhim qoida: Kortizol darajasi yuqori ekan, siz qanchalik to‘g‘ri ovqatlanmang va mashq qilmang, qorin sohasidagi yog‘lar ketmaydi. Chunki siz sabab (stress) bilan emas, oqibat (yog‘) bilan kurashayotgan bo‘lasiz.
2-qism: Yechim — "Ikkinchi yurak"ni ishga tushirish
Xo‘sh, kortizol darajasini qanday qilib tez va samarali tushirish mumkin? Javob kutilmaganda oddiy va u bizning oyoqlarimizda joylashgan.
Tibbiyotda boldir (ikronojnie) mushaklari ko‘pincha organizmimizning "ikkinchi yuragi" deb ataladi. Bu bejiz emas.
Mexanizm qanday ishlaydi?
Oyoq barmoqlari uchiga ko‘tarilish kabi oddiy harakat boldir (ikronojnie) mushaklarini faollashtiradi. Bu mushaklar qonni pastdan yuqoriga, yurakka qarab itaradi va butun organizmda qon aylanishini tezlashtiradi.
Eng muhimi, bu harakat endokrin (gormonal) tizimga kuchli signal yuboradi: "Hammasi joyida, tashvishga hojat yo‘q, tiklanishni boshlash mumkin". Natijada, kortizol darajasi keskin tushadi.
3-qism: Siz mushaklarni emas, gormonlarni davolaysiz
Endokrinologlarning tushuntirishicha, bu mashqning kuchi uning fiziologik ta’sirida:
Kortizolning pasayishi: Oyoq uchiga ko‘tarilish kortizol — gormonal balansning asosiy buzuvchisini jilovlaydi.
Tiklanish rejimi: Kortizol tushishi bilan organizm "hujum" rejimidan "tiklanish" rejimiga o‘tadi.
Gormonal zanjir: Estrogen (ayollar jinsiy gormoni), melatonin (uyqu gormoni) va o‘sish gormoni to‘g‘ri ishlay boshlaydi.
Ushbu oddiy harakatni har kuni bajarish orqali siz nafaqat ozasiz, balki asab tizimingizni ham davolaysiz.
4-qism: Hayotiy voqealar va natijalar
Ushbu usulni sinab ko‘rgan ayollarning natijalari hayratlanarli:
1-tarix (Ayol, 42 yosh): "Yillar davomida hayz siklining buzilishi va kayfiyat o‘zgarishidan aziyat chekdim. Vitaminlar va qimmatbaho muolajalarga sarflangan pullar behuda ketdi. Oyoq uchiga ko‘tarilish mashqini boshlaganimdan so‘ng, siklim tiklandi, kayfiyatim barqarorlashdi. Men tanamda nimadir buzilgan deb o‘ylagandim, aslida esa unga shunchaki to‘g‘ri harakat yetishmagan ekan."
2-tarix: Bu mashq tufayli boshqa bir ishtirokchi tunda uyg‘onishlarni to‘xtatdi. Mashq uyqu gormoni — melatonin ishlab chiqarilishini kuchaytirdi va tananing tabiiy bioritmlarini normallashtirdi.
5-qism: 60 soniyalik sehrli mashqni qanday bajarish kerak?
Endokrinologlar aytganidek: "Ba’zan tanaga tabletka emas, balki atigi 60 soniya vaqt kerak bo‘ladi".
Bu mashq o‘nlab yillardan beri ma’lum, ammo juda oddiy tuyulgani uchun kamchilik unga amal qiladi. Vaholanki, bu yerda kuch emas, muntazamlik muhim.
Bajarish tartibi:
Dastlabki holat: Tik turing, oyoqlarni yelka kengligida oching.
Harakat: Ohista va ravonlik bilan oyoq barmoqlari uchiga ko‘tarilinng, so‘ng sekin tovonga tushing.
Takrorlanish: Uxlashdan oldin 20-30 martadan 2-3 ta yondashuv (podxod) bajaring.
Vaqt: Bunga kuniga atigi 1-2 daqiqa ketadi.
Mashqning qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’siri:
Qon va limfa aylanishini yaxshilaydi, shishlarni (otyok) yo‘qotadi.
Kortizol va xavotir darajasini pasaytiradi.
Tinch va sifatli uyquni ta’minlaydi.
Organizmda tabiiy tiklanish jarayonlarini boshlaydi.
Xulosa: Bu faqat boshlanishi!
Oyoq barmoqlari uchiga ko‘tarilish — bu sog‘lom va go‘zal tana sari tashlangan birinchi va juda muhim qadamdir. Birgina shu mashq kortizolni tushiradi, ammo butun bir tizim gormonlarni to‘liq tiklashga qodir.
Agar siz gormonal balansni tiklash, qorin sohasidagi yog‘lardan xalos bo‘lish, "priliv"lar (issiqlik kelishi) va boshqa ayollar muammolarini tabiiy yo‘l bilan hal qilishni istasangiz, yuqorida keltirilgan yondashuvlarni amalga oshirishingiz kerak.
Esda tuting: Tanangiz, agar siz unga to‘g‘ri yordam bersangiz, o‘zini-o‘zi tiklashni biladi. Buni bugun, hoziroq, uxlashdan oldin 60 soniya vaqt ajratib boshlang! O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…