Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldi

·26·Texno
Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldi
Qisqacha

Dunyoning yetakchi striming xizmati boʻlgan Netflix AMC Global Media kompaniyasi bilan 500 million dollarlik koʻp yillik global litsenziya shartnomasini imzoladi. Ushbu yirik kelishuv natijasida platforma asl «The Walking Dead» seriali va uning barcha oltita spin-offini oʻz ichiga olgan jami 371 qismni namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi.

Dunyoning yetakchi striming xizmati boʻlgan Netflix oʻz tarixidagi eng yirik litsenziya kelishuvlaridan biriga qoʻl urdi. AMC Global Media kompaniyasining maʼlum qilishicha, tomonlar 500 million dollarlik koʻp yillik global shartnomani imzolagan boʻlib, u mashhur «The Walking Dead» koinotini butun dunyo boʻylab tomoshabinlarga taqdim etish imkonini beradi. Ushbu kelishuv platforma uchun ham, butun televideniye bozori uchun ham strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kelishuv doirasida Netflix asl «The Walking Dead» seriali va uning barcha oltita spin-offini oʻz ichiga olgan jami 371 qismni namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi. Eʼtiborli jihati, Netflix 2011 yildan buyon AQShda ushbu omon qolish dramasi uchun eksklyuziv uy boʻlib kelgan boʻlsa, endi mazkur kontent Buyuk Britaniya, Italiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi qoʻshimcha bozorlarga ham yetib boradi.

Kelishuv tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlar

Mazkur 500 million dollarlik narx soʻnggi yillardagi eng qimmat televideniye litsenziya shartnomalaridan biri sifatida qayd etildi. Taqqoslash uchun, HBO Max 2020 yilda «Friends» serialini Netflixʼdan oʻz platformasiga oʻtkazish uchun 425 million dollar toʻlagan edi. Biroq bu safargi bitimning oʻziga xosligi shundaki, Netflix eksklyuziv huquqlarga ega boʻlmaydi va striming kirish huquqini AMC+ platformasi bilan boʻlishadi. Bu esa kompaniyaning serial ustidan oʻn yildan ortiq davom etgan yakka hokimligiga chek qoʻyadi.

Ushbu qadam soʻnggi maʼlumotlar Netflix obunachilari yangi seriallarning ikkinchi mavsumini kutmasdan ketib qolishayotganini koʻrsatayotgan bir paytda amalga oshirildi. Yuzlab qismlardan iborat tashkil topgan franshizalar esa tomoshabinlarni jalb qilish va umumiy koʻrish vaqtini oshirish uchun ancha xavfsiz va ishonchli tanlovga aylanmoqda. Netflix oʻz ishtirokini taʼminlash uchun ilgari «The Office» va «Sesame Street» kabi mashhur shoularning ham huquqlarini qoʻlga kiritgan edi.

Spin-offlar va kelgusidagi rejalar

2027 yildan boshlab butun dunyodagi Netflix obunachilari franshizaning barcha spin-offlaridan toʻliq foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ungacha esa tomoshabinlar quyidagi loyihalarni kuzatib borishlari mumkin:

  • Fear the Walking Dead
  • World Beyond
  • Tales of the Walking Dead
  • Dead City (3-mavsum)
  • Daryl Dixon (soʻnggi mavsum 2027 yilda premyera qilinadi)
  • The Ones Who Live
AMC Networks kompaniyasi chorshanba kungi choraklik moliyaviy hisobotida ushbu Netflix kelishuvini ham eʼlon qildi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, ushbu yirik shartnoma kompaniyaning kelgusi davr uchun moliyaviy prognozlarini yaxshilashga va aksiyalariga ijobiy turtki berishga xizmat qilgan.

NetflixThe Walking DeadStrimingSerialAMC Networks
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiYurent reyting tizimi orqali qoidabuzarlar tezligini chekladiBugun, 20:58Meta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaMeta kompaniyasi sunʼiy intellekt yordamida yangi ilovalar yaratishni tezlashtirmoqdaBugun, 20:57Termoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaTermoyadroviy energetika startapi Commonwealth Fusion Systems IPOga tayyorgarlik koʻrmoqdaBugun, 20:52Nscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaNscale sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirish uchun Anyscaleʼni sotib olmoqdaBugun, 20:26Yandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinYandex Market buyurtmalarini endi Pyatyorochka doʻkonlariga qaytarish mumkinBugun, 20:23Kosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiKosmosda sunʼiy intellekt uchun modulli maʼlumotlar markazlari yaratiladiBugun, 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi