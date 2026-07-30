Netflix The Walking Dead koinotini 500 million dollarga sotib oldi
Dunyoning yetakchi striming xizmati boʻlgan Netflix AMC Global Media kompaniyasi bilan 500 million dollarlik koʻp yillik global litsenziya shartnomasini imzoladi. Ushbu yirik kelishuv natijasida platforma asl «The Walking Dead» seriali va uning barcha oltita spin-offini oʻz ichiga olgan jami 371 qismni namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi.
Dunyoning yetakchi striming xizmati boʻlgan Netflix oʻz tarixidagi eng yirik litsenziya kelishuvlaridan biriga qoʻl urdi. AMC Global Media kompaniyasining maʼlum qilishicha, tomonlar 500 million dollarlik koʻp yillik global shartnomani imzolagan boʻlib, u mashhur «The Walking Dead» koinotini butun dunyo boʻylab tomoshabinlarga taqdim etish imkonini beradi. Ushbu kelishuv platforma uchun ham, butun televideniye bozori uchun ham strategik ahamiyatga ega. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi kelishuv doirasida Netflix asl «The Walking Dead» seriali va uning barcha oltita spin-offini oʻz ichiga olgan jami 371 qismni namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi. Eʼtiborli jihati, Netflix 2011 yildan buyon AQShda ushbu omon qolish dramasi uchun eksklyuziv uy boʻlib kelgan boʻlsa, endi mazkur kontent Buyuk Britaniya, Italiya, Avstraliya va Yangi Zelandiya kabi qoʻshimcha bozorlarga ham yetib boradi.
Kelishuv tafsilotlari va moliyaviy koʻrsatkichlarMazkur 500 million dollarlik narx soʻnggi yillardagi eng qimmat televideniye litsenziya shartnomalaridan biri sifatida qayd etildi. Taqqoslash uchun, HBO Max 2020 yilda «Friends» serialini Netflixʼdan oʻz platformasiga oʻtkazish uchun 425 million dollar toʻlagan edi. Biroq bu safargi bitimning oʻziga xosligi shundaki, Netflix eksklyuziv huquqlarga ega boʻlmaydi va striming kirish huquqini AMC+ platformasi bilan boʻlishadi. Bu esa kompaniyaning serial ustidan oʻn yildan ortiq davom etgan yakka hokimligiga chek qoʻyadi.
Ushbu qadam soʻnggi maʼlumotlar Netflix obunachilari yangi seriallarning ikkinchi mavsumini kutmasdan ketib qolishayotganini koʻrsatayotgan bir paytda amalga oshirildi. Yuzlab qismlardan iborat tashkil topgan franshizalar esa tomoshabinlarni jalb qilish va umumiy koʻrish vaqtini oshirish uchun ancha xavfsiz va ishonchli tanlovga aylanmoqda. Netflix oʻz ishtirokini taʼminlash uchun ilgari «The Office» va «Sesame Street» kabi mashhur shoularning ham huquqlarini qoʻlga kiritgan edi.
Spin-offlar va kelgusidagi rejalar2027 yildan boshlab butun dunyodagi Netflix obunachilari franshizaning barcha spin-offlaridan toʻliq foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ungacha esa tomoshabinlar quyidagi loyihalarni kuzatib borishlari mumkin:
- Fear the Walking Dead
- World Beyond
- Tales of the Walking Dead
- Dead City (3-mavsum)
- Daryl Dixon (soʻnggi mavsum 2027 yilda premyera qilinadi)
- The Ones Who Live
…