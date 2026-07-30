Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)

·69·Dunyo
Telefonga berilgan sayyoh ayiq bilan yuzma-yuz keldi (video)
Qisqacha

Ruminiyaning Transfegerashan avtomobil yo‘lida mobil telefoniga chalg‘igan sayyohga yovvoyi ayiq kutilmaganda yaqinlashib keldi. Jonivor uning oyog‘ini hidlagach, vahimaga tushgan erkak mashinasi tomon qochgan va ayiq uni bir necha metr masofagacha quvib borgan. Ushbu xavfli vaziyatni tasvirga olgan video ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalarni yig‘ib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ruminiyaning mashhur Transfegerashan avtomobil yo‘lida sayyoh ishtirokida xavfli holat yuz berdi. Mobil telefoniga berilib ketgan erkak orqasidan yovvoyi ayiq yaqinlashib kelayotganini umuman sezmay qolgan.

Videoda ayiq sayyohning orqasiga kelib, hatto uning oyog‘ini hidlab ko‘rgani aks etgan. Jonivorni payqab qolgan erkak vahimaga tushib, zudlik bilan avtomobili tomon yugurgan. Ayiq esa uni bir necha metr masofagacha quvib borgan. Yaxshiyamki, sayyoh avtomobilga yetib olishga muvaffaq bo‘lgan va hodisa jiddiy oqibatlarsiz yakunlangan.

Voqea guvohi bo‘lgan boshqa bir sayyoh ushbu lahzalarni videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylagan. Lavha qisqa vaqt ichida millionlab tomoshalarni yig‘ib, keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Mutaxassislar Transfegerashan yo‘li atrofida yovvoyi ayiqlar tez-tez uchrashini eslatib, sayyohlardan ularni ovqatlantirmaslik, yaqinlashmaslik va bunday hududlarda doimo ehtiyotkor bo‘lishni so‘ramoqda. Ularning ta’kidlashicha, odamlar tomonidan oziqlantirilgan ayiqlar insonlardan qo‘rqmay qo‘yadi va bu kabi xavfli vaziyatlarning ko‘payishiga olib kelishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishUFC yulduzi rafiqasini mashinada urib ketishga urindi: ayblov va hibsga olishBugun, 20:48Singapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiSingapur metrosida yo‘lovchining pauerbanki yonib ketdiBugun, 20:42Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 20:33Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 20:31Xo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiXo‘jayiniga buyragini bergan ayol keyinchalik ishdan bo‘shatildiBugun, 19:49Ufada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiUfada daryoda cho‘milgan o‘zbekistonlik fojiali tarzda halok bo‘ldiBugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda