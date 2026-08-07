Machenike kompaniyasi 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi
Machenike 17 dyuymli Star turkumidagi Pluto-A, Neptune-A va Moon-A XL o'yin noutbuklarini AMD platformasiga o'tkazdi. Yangi qurilmalar avvalgi Intel Core i7-13620H o'rniga Hawk Point H Refresh arxitekturasiga asoslangan AMD Ryzen 7 H255 protsessorlari bilan jihozlangan. Modellar NVIDIA RTX 5050, RTX 5060 va RTX 5070 grafik kartalari, 17,3 dyuymli ekranlar hamda 16 yoki 32 GB DDR5 tezkor xotira bilan ta'minlangan, barchasida 1 TB SSD va 2,65 kilogramm og'irlik mavjud.
Maishiy texnika va elektronika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xitoyning Machenike brendi oʻzining 17 dyuymli Star turkumidagi oʻyin noutbuklari qatorini sezilarli darajada yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanish Pluto-A, Neptune-A va Moon-A XL kabi uchta asosiy modelni qamrab olgan boʻlib, nomdagi «A» harfi aynan AMD platformasiga oʻtilganini anglatadi. Ushbu qadam qurilmalarning unumdorligini oshirish bilan birga, ularning quvvat manbaidan mustaqil ishlash vaqtini ham uzaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, avvalgi avlod qurilmalarida Intel Core i7-13620H protsessorlari ishlatilgan boʻlsa, yangi versiyalar Hawk Point H Refresh arxitekturasiga asoslangan zamonaviy AMD Ryzen 7 H255 protsessorlari bilan jihozlandi. Ishlab chiqaruvchi mazkur oʻzgarish tufayli hisoblash quvvati oshishi bilan birga akkumulyator quvvati ham sezilarli darajada uzoqroq xizmat qilishini vaʼda qilmoqda, garchi aniq raqamlar hozircha eʼlon qilinmagan boʻlsa ham.
Texnik imkoniyatlar va grafik quvvatYangi turkumdagi noutbuqlarning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, ulardagi diskret video-kartalar Dynamic Boost funksiyasini hisobga olgan holda toʻliq 115 W gacha boʻlgan TGP bilan ishlaydi. Bu esa oʻyin noutbuklari egalari koʻpincha duch keladigan sunʼiy quvvat cheklovlarining oldini oladi va grafika imkoniyatlarini toʻliq ochib berishga imkon yaratadi.
Modelar qatori oʻzining texnik koʻrsatkichlariga koʻra quyidagicha taqsimlangan:
- Pluto-A: 8 GB xotiraga ega NVIDIA RTX 5050 grafkasi, 17,3 dyuymli FHD IPS ekran (144 Gc) va 16 GB DDR5 tezkor xotira bilan taʼminlangan.
- Neptune-A: RTX 5060 video-kartasi (8 GB), shuningdek, 17,3 dyuymli FHD IPS displey (144 Gc) va 16 GB DDR5 operativ xotiraga ega.
- Moon-A XL: eng kuchli turkum boʻlib, unga RTX 5070 (8 GB), yuqori sifatli 17,3 dyuymli QHD IPS ekran (165 Gc) hamda 32 GB DDR5 tezkor xotira oʻrnatilgan.
Sovutish tizimi va brend haqidaKuchli komponentlarning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida muhandislar ikkita fanat va toʻrtta issiqlik trubkasidan iborat samarali sovutish tizimini qoʻllaganlar. Bu esa qizib ketishning oldini olib, eng qizgʻin oʻyin jarayonlarida ham noutbuk barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.
Maʼlumot uchun, 2014 yilda asos solingan va Haier Group xoldingi tarkibiga kiruvchi Machenike kompaniyasi asosan geymerlarga moʻljallangan noutbuklar hamda turli xil oʻyin periferiyalari — klaviatura, sichqoncha, eshitish vositalari va geympadlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 2017 yilda esa u birja listingi orqali Xitoydagi ilk professional oʻyin uskunalari ochiq kompaniyasiga aylangan edi.
Hozirgi kunda yangi Star turkumidagi noutbuklar uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Ushbu yangi qurilmalarning bozorga chiqarilishi oʻyin ixlosmandlari uchun yanada yuqori unumdorlik va qulayliklarni taqdim etishi kutilmoqda.
…