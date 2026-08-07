Machenike kompaniyasi 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi

·48·Texno
Machenike kompaniyasi 17 dyuymli oʻyin noutbuklarini AMD platformasiga oʻtkazdi
Qisqacha

Machenike 17 dyuymli Star turkumidagi Pluto-A, Neptune-A va Moon-A XL o'yin noutbuklarini AMD platformasiga o'tkazdi. Yangi qurilmalar avvalgi Intel Core i7-13620H o'rniga Hawk Point H Refresh arxitekturasiga asoslangan AMD Ryzen 7 H255 protsessorlari bilan jihozlangan. Modellar NVIDIA RTX 5050, RTX 5060 va RTX 5070 grafik kartalari, 17,3 dyuymli ekranlar hamda 16 yoki 32 GB DDR5 tezkor xotira bilan ta'minlangan, barchasida 1 TB SSD va 2,65 kilogramm og'irlik mavjud.

Maishiy texnika va elektronika bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xitoyning Machenike brendi oʻzining 17 dyuymli Star turkumidagi oʻyin noutbuklari qatorini sezilarli darajada yangiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangilanish Pluto-A, Neptune-A va Moon-A XL kabi uchta asosiy modelni qamrab olgan boʻlib, nomdagi «A» harfi aynan AMD platformasiga oʻtilganini anglatadi. Ushbu qadam qurilmalarning unumdorligini oshirish bilan birga, ularning quvvat manbaidan mustaqil ishlash vaqtini ham uzaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, avvalgi avlod qurilmalarida Intel Core i7-13620H protsessorlari ishlatilgan boʻlsa, yangi versiyalar Hawk Point H Refresh arxitekturasiga asoslangan zamonaviy AMD Ryzen 7 H255 protsessorlari bilan jihozlandi. Ishlab chiqaruvchi mazkur oʻzgarish tufayli hisoblash quvvati oshishi bilan birga akkumulyator quvvati ham sezilarli darajada uzoqroq xizmat qilishini vaʼda qilmoqda, garchi aniq raqamlar hozircha eʼlon qilinmagan boʻlsa ham.

Texnik imkoniyatlar va grafik quvvat

Yangi turkumdagi noutbuqlarning asosiy oʻziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, ulardagi diskret video-kartalar Dynamic Boost funksiyasini hisobga olgan holda toʻliq 115 W gacha boʻlgan TGP bilan ishlaydi. Bu esa oʻyin noutbuklari egalari koʻpincha duch keladigan sunʼiy quvvat cheklovlarining oldini oladi va grafika imkoniyatlarini toʻliq ochib berishga imkon yaratadi.

Modelar qatori oʻzining texnik koʻrsatkichlariga koʻra quyidagicha taqsimlangan:

  • Pluto-A: 8 GB xotiraga ega NVIDIA RTX 5050 grafkasi, 17,3 dyuymli FHD IPS ekran (144 Gc) va 16 GB DDR5 tezkor xotira bilan taʼminlangan.
  • Neptune-A: RTX 5060 video-kartasi (8 GB), shuningdek, 17,3 dyuymli FHD IPS displey (144 Gc) va 16 GB DDR5 operativ xotiraga ega.
  • Moon-A XL: eng kuchli turkum boʻlib, unga RTX 5070 (8 GB), yuqori sifatli 17,3 dyuymli QHD IPS ekran (165 Gc) hamda 32 GB DDR5 tezkor xotira oʻrnatilgan.
Barcha uchala model bir xil hajmga ega — 1 TB li SSD xotira bilan jihozlangan. Shuningdek, qurilmalarning ogʻirligi ham bir xil boʻlib, 2,65 kilogrammni tashkil etadi.

Sovutish tizimi va brend haqida

Kuchli komponentlarning barqaror ishlashini taʼminlash maqsadida muhandislar ikkita fanat va toʻrtta issiqlik trubkasidan iborat samarali sovutish tizimini qoʻllaganlar. Bu esa qizib ketishning oldini olib, eng qizgʻin oʻyin jarayonlarida ham noutbuk barqarorligini saqlashga xizmat qiladi.

Maʼlumot uchun, 2014 yilda asos solingan va Haier Group xoldingi tarkibiga kiruvchi Machenike kompaniyasi asosan geymerlarga moʻljallangan noutbuklar hamda turli xil oʻyin periferiyalari — klaviatura, sichqoncha, eshitish vositalari va geympadlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. 2017 yilda esa u birja listingi orqali Xitoydagi ilk professional oʻyin uskunalari ochiq kompaniyasiga aylangan edi.

Hozirgi kunda yangi Star turkumidagi noutbuklar uchun dastlabki buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan. Ushbu yangi qurilmalarning bozorga chiqarilishi oʻyin ixlosmandlari uchun yanada yuqori unumdorlik va qulayliklarni taqdim etishi kutilmoqda.

MachenikeOʻyin noutbuklariAMD RyzenRTX 50 seriyasiTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi