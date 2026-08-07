«Shamoldan homilador bo‘ldim»: ayolning da’vosi ortidagi haqiqat

·2.8K·Dunyo
«Shamoldan homilador bo‘ldim»: ayolning da’vosi ortidagi haqiqat
Qisqacha

2021 yilda Indoneziyaning G‘arbiy Java provinsiyasida 25 yoshli Siti Zainah 2,9 kilogramm vaznli sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan. U homiladorligini tanasiga shamol kirganidan keyin bilganini aytgan, biroq shifokorlar bu holatni kam uchraydigan «yashirin homiladorlik» deb baholagan. Eman Sulayemanning ta’kidlashicha, ayol homiladorlikni gormonal va fiziologik o‘zgarishlar sabab tug‘ruqqacha sezmagan.

2021 yilda Indoneziyaning G‘arbiy Java provinsiyasida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo‘lgan edi. 25 yoshli Siti Zainah ismli ayol namozini ado etgach, uyida dam olib yotgan vaqtda tanasiga to‘satdan kuchli shamol kirganini his qilganini va shundan so‘ng qorni tezda shisha boshlaganini aytgan.

Ayolning so‘zlariga ko‘ra, oradan bor-yo‘g‘i bir soat o‘tib kuchli to‘lg‘oq boshlangan. U yaqin atrofdagi tibbiyot muassasasiga olib borilgan va u yerda 2,9 kilogramm vaznli sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan.

Ushbu xabar tez orada keng tarqalib, qishloq aholisi orasida sehr-jodu va boshqa g‘ayritabiiy hodisalar haqida turli mish-mishlar paydo bo‘lgan. Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida mahalliy politsiya xodimlari va tibbiyot mutaxassislari tekshiruv ishlarini boshlagan.

Kasalxona bosh shifokori Eman Sulayemanning ta’kidlashicha, ushbu holat biologik jihatdan mutlaqo oddiy homiladorlik bo‘lgan. Uning tushuntirishicha, Siti Zainah fanda kam uchraydigan «yashirin homiladorlik» holatini boshdan kechirgan.

Mutaxassislarning qayd etishicha, bunday vaziyatda gormonal yoki fiziologik o‘zgarishlar, jumladan hayz ko‘rishning davom etishi yoki qorinning deyarli kattalashmasligi sababli ayol tug‘ruq boshlanguncha homilador ekanini sezmasligi mumkin. Ayol aytgan «tanasiga shamol kirishi» esa shunchaki to‘lg‘oq boshlangan vaqtga to‘g‘ri kelgan tasodif sifatida baholangan.

Politsiya o‘tkazgan surishtiruv natijasida Siti Zainahning voqeadan to‘rt oy avval qonuniy turmush o‘rtog‘idan ajrashgani ma’lum bo‘lgan. Shifokorlar va huquq-tartibot idoralari bolaning otasi aynan uning sobiq turmush o‘rtog‘i ekanini tasdiqlagan.

IndoneziyaG'arbiy JavaSiti ZainahEman Sulayeman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi