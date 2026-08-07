«Shamoldan homilador bo‘ldim»: ayolning da’vosi ortidagi haqiqat
2021 yilda Indoneziyaning G‘arbiy Java provinsiyasida 25 yoshli Siti Zainah 2,9 kilogramm vaznli sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan. U homiladorligini tanasiga shamol kirganidan keyin bilganini aytgan, biroq shifokorlar bu holatni kam uchraydigan «yashirin homiladorlik» deb baholagan. Eman Sulayemanning ta’kidlashicha, ayol homiladorlikni gormonal va fiziologik o‘zgarishlar sabab tug‘ruqqacha sezmagan.
2021 yilda Indoneziyaning G‘arbiy Java provinsiyasida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy voqea jamoatchilik orasida katta muhokamalarga sabab bo‘lgan edi. 25 yoshli Siti Zainah ismli ayol namozini ado etgach, uyida dam olib yotgan vaqtda tanasiga to‘satdan kuchli shamol kirganini his qilganini va shundan so‘ng qorni tezda shisha boshlaganini aytgan.
Ayolning so‘zlariga ko‘ra, oradan bor-yo‘g‘i bir soat o‘tib kuchli to‘lg‘oq boshlangan. U yaqin atrofdagi tibbiyot muassasasiga olib borilgan va u yerda 2,9 kilogramm vaznli sog‘lom qizaloqni dunyoga keltirgan.
Ushbu xabar tez orada keng tarqalib, qishloq aholisi orasida sehr-jodu va boshqa g‘ayritabiiy hodisalar haqida turli mish-mishlar paydo bo‘lgan. Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida mahalliy politsiya xodimlari va tibbiyot mutaxassislari tekshiruv ishlarini boshlagan.
Kasalxona bosh shifokori Eman Sulayemanning ta’kidlashicha, ushbu holat biologik jihatdan mutlaqo oddiy homiladorlik bo‘lgan. Uning tushuntirishicha, Siti Zainah fanda kam uchraydigan «yashirin homiladorlik» holatini boshdan kechirgan.
Mutaxassislarning qayd etishicha, bunday vaziyatda gormonal yoki fiziologik o‘zgarishlar, jumladan hayz ko‘rishning davom etishi yoki qorinning deyarli kattalashmasligi sababli ayol tug‘ruq boshlanguncha homilador ekanini sezmasligi mumkin. Ayol aytgan «tanasiga shamol kirishi» esa shunchaki to‘lg‘oq boshlangan vaqtga to‘g‘ri kelgan tasodif sifatida baholangan.
Politsiya o‘tkazgan surishtiruv natijasida Siti Zainahning voqeadan to‘rt oy avval qonuniy turmush o‘rtog‘idan ajrashgani ma’lum bo‘lgan. Shifokorlar va huquq-tartibot idoralari bolaning otasi aynan uning sobiq turmush o‘rtog‘i ekanini tasdiqlagan.
…