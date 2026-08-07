102 farzandli ota endi boshqa farzand ko‘rmasligini aytdi
Ugandaning 68 yoshli dehqoni Musa Hasahya 12 nafar xotini, 102 nafar farzandi va 560 nafardan ortiq nabirasi borligiga qaramay, endi boshqa farzand ko'rmasligini aytdi. U oilani boqish, oziq-ovqat, kiyim-kechak va ta'lim xarajatlari oshgani sababli moddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini bildirdi. Musa Hasahya xotinlariga homiladorlikning oldini olish choralaridan foydalanishni buyurganini, ikki nafar xotini esa moddiy muammolar sabab oilani tark etganini ma'lum qildi.
Ugandaning 68 yoshli dehqoni Musa Hasahya o‘zining ulkan oilasi bilan yana jamoatchilik e’tiborini tortdi. Uning 12 nafar xotini, 102 nafar farzandi va 560 nafardan ortiq nabirasi borligi ma’lum qilindi.
Biroq bu qadar katta oilani ta’minlash yil sayin qiyinlashib bormoqda. Musa Hasahyaning aytishicha, kundalik turmush xarajatlari, oziq-ovqat, kiyim-kechak hamda farzandlarining ta’limi uchun sarflanadigan mablag‘lar keskin oshgani sababli oilani boqish tobora og‘irlashgan.
Moddiy qiyinchiliklar oqibatida hatto uning ikki nafar xotini ham oilasini tark etgan. Shu sababli u bundan buyon boshqa farzand ko‘rmaslikka qaror qilganini ma’lum qildi. Shuningdek, Musa Hasahya xotinlariga homiladorlikning oldini olish choralaridan foydalanishni buyurganini aytdi.
Qiziq jihati shundaki, u barcha farzandlari va nabiralarini tashqi ko‘rinishidan tanishini, ammo ularning ismlarini to‘liq eslab qolishga qiynalishini tan olgan.
Musa Hasahyaning hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, katta oilani ta’minlash bilan bog‘liq iqtisodiy qiyinchiliklar haqidagi bahslarga yana bir bor sabab bo‘ldi.
…