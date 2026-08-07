G‘ayrioddiy qaror: munosib erkak topolmagan 40 yoshli ayol o‘zi bilan o‘zi nikoh qurdi
2017 yilda italiyalik fitnes-murabbiy Laura Mesi 40 yoshida o'zi bilan o'zi ramziy nikoh marosimini o'tkazdi. To'yga qariyb 10 ming yevro sarflanib, unda oq kelinlik libosi, uzuk, kelin dugonalari, uch qavatli tort va 70 ga yaqin mehmon bo'ldi. Laura 12 yillik munosabatlari tugaganidan keyin, 40 yoshigacha muhabbatini topmasa, o'zini o'zi "nikohlash"ga va'da bergan edi. Marosim huquqiy kuchga ega emas, biroq u bayramdan so'ng Misrga yolg'iz "asal oyi" sayohatiga chiqdi.
2017 yilda Italiyalik fitnes-murabbiy Laura Mesi g‘ayrioddiy qaror bilan e’tibor markaziga tushgan. 40 yoshga to‘lgan ayol o‘zi bilan o‘zi ramziy nikoh marosimini o‘tkazib, bu kunni to‘liq to‘y shaklida nishonlagan.
Tadbir uchun qariyb 10 ming yevro sarflangan. Marosimda oq kelinlik libosi, uzuk, kelin dugonalari, uch qavatli tort va 70 ga yaqin mehmon bo‘lgan. Laura bayramdan keyin Misrga yolg‘iz ravishda "asal oyi" sayohatiga ham chiqqan.
Uning bu qarorga kelishiga shaxsiy hayotidagi og‘ir ajralish sabab bo‘lgan. Laura 12 yillik munosabatlar tugaganidan keyin, agar 40 yoshigacha o‘z muhabbatini topmasa, o‘zini o‘zi "nikohlab", to‘y qilishini aytgan.
Va’da qilingan yoshga yetgach, u rejasini amalga oshirgan. Biroq bu marosimning huquqiy kuchga ega emasligi qayd etilgan. Italiya qonunchiligida ham, boshqa davlatlarda ham bunday tadbir rasmiy nikoh deb hisoblanmaydi.
…