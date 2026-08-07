Samsung Galaxy S26 FE flagmanining ilk yuqori sifatli renderlari eʼlon qilindi
Samsung Galaxy S26 FE smartfonining Android Headlines taqdim etgan ilk yuqori sifatli renderlarida qurilma qora, yashil va binafsharang variantlarda ko'rsatilgan. Smartfon Galaxy S26 uslubidagi yagona vertikal kamera bloki, tekis yon ramkalar va yupqa ekran romlariga ega bo'ladi. Qurilma Samsung Exynos 2500 protsessori, Android 17 asosidagi One UI 9.0 interfeysi hamda 45 W quvvat olish imkoniyatini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.
Taniqli Android Headlines nashri Samsung kompaniyasining yangi byudjetga moʻljallangan flagmani — Galaxy S26 FE smartfonining sifatli tasvirlarini taqdim etdi. Mazkur qurilma rasmiy taqdimotiga bir oy vaqt qolgan bir paytda texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda, chunki u kompaniyaning kelgusi avlod dizayn konsepsiyasini oʻzida aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon qilingan renderlarga koʻra, yangi avlod smartfoni xaridorlarga bir yoʻla uchta jozibali rangda — qora, yashil va binafsharangda taklif etiladi. Tashqi koʻrinishdagi eng asosiy oʻzgarish sifatida avvalgi Galaxy S25 FE modeli bilan solishtirganda asosiy kamera bloki dizayni butunlay yangilangani namoyon boʻldi.
Kamera va dizayn elementlariSamsung muhandislari har bir obyektiv atrofidagi alohida chiqarilgan halqalardan voz kechib, Galaxy S26 uslubidagi yagona vertikal blokga oʻtishgan. Ushbu blok uchta kamerani korpusning yuqori chap burchagida qator qilib joylashtirish imkonini bergan. LED-chirogʻi esa mazkur blokdan tashqarida, uning yon tomonida oʻrnashgan.
Smartfon korpusi zamonaviy talablarga mos ravishda tekis yon ramkalar bilan jihozlanmoqda. Ovoz balandligini boshqarish tugmalari va yoqish tugmasi anʼanaviy tarzda oʻng yoni boʻylab joylashtirilgan. Ekranni oʻrab turgan ramkalar yetarlicha yupqa ishlangan boʻlib, uning quyi qismi boshqa tomonlariga nisbatan biroz kengroq koʻrinishga ega.
Texnik xususiyatlar va dasturiy taʼminotAndroid Headlines maʼlumotiga koʻra, Galaxy S26 FE apparat qismining asosi sifatida Samsung kompaniyasining maxsus Exynos 2500 protsessori bilan jihozlanadi. Dasturiy taʼminot darajasida esa qurilma qutidan chiqqan zahoti Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9.0 interfeysida ishlay boshlaydi.
Qurilmaning kamera tizimida oʻtgan yilgi Galaxy S25 FE modeliga nisbatan sezilarli oʻzgarishlar yoki inqilobiy yaxshilanishlar kutilmayapti. Shunga qaramay, foydalanuvchilar uchun muhim qulaylik sifatida quvvat olish tezligi oshirilib, 45 W quvvatni qoʻllab-quvvatlashi taʼminlangan.
Samsung Galaxy S26 FE smartfonining rasmiy taqdimoti 2026-yilning sentabr oyida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Taxminlarga koʻra, mazkur uzoq kutilgan taqdimot Germaniyadagi nufuzli IFA koʻrgazmasi doirasida boʻlib oʻtadi.
…