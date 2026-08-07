Samsung Galaxy S26 FE flagmanining ilk yuqori sifatli renderlari eʼlon qilindi

·73·Texno
Samsung Galaxy S26 FE flagmanining ilk yuqori sifatli renderlari eʼlon qilindi
Qisqacha

Samsung Galaxy S26 FE smartfonining Android Headlines taqdim etgan ilk yuqori sifatli renderlarida qurilma qora, yashil va binafsharang variantlarda ko'rsatilgan. Smartfon Galaxy S26 uslubidagi yagona vertikal kamera bloki, tekis yon ramkalar va yupqa ekran romlariga ega bo'ladi. Qurilma Samsung Exynos 2500 protsessori, Android 17 asosidagi One UI 9.0 interfeysi hamda 45 W quvvat olish imkoniyatini qo'llab-quvvatlashi kutilmoqda.

Taniqli Android Headlines nashri Samsung kompaniyasining yangi byudjetga moʻljallangan flagmani — Galaxy S26 FE smartfonining sifatli tasvirlarini taqdim etdi. Mazkur qurilma rasmiy taqdimotiga bir oy vaqt qolgan bir paytda texnologiya olami eʼtiborini tortmoqda, chunki u kompaniyaning kelgusi avlod dizayn konsepsiyasini oʻzida aks ettiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon qilingan renderlarga koʻra, yangi avlod smartfoni xaridorlarga bir yoʻla uchta jozibali rangda — qora, yashil va binafsharangda taklif etiladi. Tashqi koʻrinishdagi eng asosiy oʻzgarish sifatida avvalgi Galaxy S25 FE modeli bilan solishtirganda asosiy kamera bloki dizayni butunlay yangilangani namoyon boʻldi.

Kamera va dizayn elementlari

Samsung muhandislari har bir obyektiv atrofidagi alohida chiqarilgan halqalardan voz kechib, Galaxy S26 uslubidagi yagona vertikal blokga oʻtishgan. Ushbu blok uchta kamerani korpusning yuqori chap burchagida qator qilib joylashtirish imkonini bergan. LED-chirogʻi esa mazkur blokdan tashqarida, uning yon tomonida oʻrnashgan.

Smartfon korpusi zamonaviy talablarga mos ravishda tekis yon ramkalar bilan jihozlanmoqda. Ovoz balandligini boshqarish tugmalari va yoqish tugmasi anʼanaviy tarzda oʻng yoni boʻylab joylashtirilgan. Ekranni oʻrab turgan ramkalar yetarlicha yupqa ishlangan boʻlib, uning quyi qismi boshqa tomonlariga nisbatan biroz kengroq koʻrinishga ega.

Texnik xususiyatlar va dasturiy taʼminot

Android Headlines maʼlumotiga koʻra, Galaxy S26 FE apparat qismining asosi sifatida Samsung kompaniyasining maxsus Exynos 2500 protsessori bilan jihozlanadi. Dasturiy taʼminot darajasida esa qurilma qutidan chiqqan zahoti Android 17 operatsion tizimiga asoslangan One UI 9.0 interfeysida ishlay boshlaydi.

Qurilmaning kamera tizimida oʻtgan yilgi Galaxy S25 FE modeliga nisbatan sezilarli oʻzgarishlar yoki inqilobiy yaxshilanishlar kutilmayapti. Shunga qaramay, foydalanuvchilar uchun muhim qulaylik sifatida quvvat olish tezligi oshirilib, 45 W quvvatni qoʻllab-quvvatlashi taʼminlangan.

Samsung Galaxy S26 FE smartfonining rasmiy taqdimoti 2026-yilning sentabr oyida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Taxminlarga koʻra, mazkur uzoq kutilgan taqdimot Germaniyadagi nufuzli IFA koʻrgazmasi doirasida boʻlib oʻtadi.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid HeadlinesExynosSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi