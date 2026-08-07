Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqda

·179·Avto
Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqda
Qisqacha

Smart Fortwo modeli izdoshi bo'lgan yangi Smart #2 elektromobilining seriyali ishlab chiqarishga tayyor dizayni rasmiy debyutidan oldin ma'lum bo'ldi va brend shahar avtomobillari segmentiga qaytmoqda. Modelning taqdimoti oktyabr oyida Parij avtosalonida o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq uning ko'rinishi Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi (MIIT) ma'lumotlar bazasidagi hujjatlar orqali oldindan oshkor bo'ldi.

Mashhur Fortwo modeli izdoshi boʻlgan yangi Smart #2 elektromobilining seriyali ishlab chiqarishga tayyor dizayni rasmiy debyutidan oldin ommaga maʼlum qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda #5 kabi yirik krossoverlarni chiqarishga eʼtibor qaratgan brend ushbu model orqali yana shahar avtomobillari segmentiga qaytmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi #2 elektromobilining toʻnamas taqdimoti oktyabr oyida Parij avtosalonida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Biroq Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi (MIIT) maʼlumotlar bazasiga kiritilgan yangi hujjatlar avtomobil tashqi koʻrinishini deyarli ikki oy oldin fosh qildi.

Dizayn va texnik xususiyatlar

Tashqi koʻrinishiga koʻra, yangi elektromobil avvalgi Fortwo modelini eslatadi va oʻzining ixcham proporsiyalarini saqlab qolgan. Biroq uning dizaynida qiya chiziqli old chiroqlar hamda orqa qismdagi yumaloq elementlar kabi sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan.

Avtomobil uzunligi atigi 2,75 metrni tashkil etib, uning umumiy ogʻirligi 1130 kilogrammga teng. MIIT maʼlumotlariga koʻra, #2 modeli 80 ot kuchiga ega tortish kuchi va litiy-temir-fosfat akkumulyator batareyasi bilan jihozlanadi.

Shahar uchun ixcham yechim

Kelgusi yilda Buyuk Britaniya dilerlik markazlarida sotuvga chiqishi kutilayotgan Smart #2 shaharda harakatlanish uchun murosasiz imkoniyatlarni taqdim etishga moʻljallangan. U Fiat Topolino va Micro Microlino kabi kvadrirotsikllarga koʻproq oʻxshab ketadi hamda toʻlqini toʻliq hajmli Dacia Spring va Fiat 500e modellaridan kichikroq boʻladi.

Mazkur elektromobil Mercedes-Benz va Geely kompaniyalari hamkorligida ishlab chiqilgan boʻlib, nemis brendi dizayn uchun masʼul boʻlgan, xitoylik hamkorlar esa uning oʻlchamlariga moslashtirilgan maxsus platformani taqdim etgan. Avtomobilning burilish radiusi atigi 6,95 metrni tashkil qilishi shahar ichida boshqarishni ancha qulaylashtiradi.

Smart #2 bir quvvatlanishda 186 mil masofani bosib oʻta oladi va batareyani 10 foizdan 80 foizgacha 20 daqiqadan kamroq vaqt ichida quvvatlay oladi. Shuningdek, unda tashqi qurilmalarni ulash imkonini beruvchi quvvat uzatish tizimi (vehicle-to-load) ham mavjud boʻlib, salon qismida esa ikkita alohida oʻrindiq oʻrniga keng divan ishlatilgan.

SmartElektromobilShahar avtomobiliMercedes-BenzGeely
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin