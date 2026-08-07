Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqda
Smart Fortwo modeli izdoshi bo'lgan yangi Smart #2 elektromobilining seriyali ishlab chiqarishga tayyor dizayni rasmiy debyutidan oldin ma'lum bo'ldi va brend shahar avtomobillari segmentiga qaytmoqda. Modelning taqdimoti oktyabr oyida Parij avtosalonida o'tkazilishi rejalashtirilgan, biroq uning ko'rinishi Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi (MIIT) ma'lumotlar bazasidagi hujjatlar orqali oldindan oshkor bo'ldi.
Mashhur Fortwo modeli izdoshi boʻlgan yangi Smart #2 elektromobilining seriyali ishlab chiqarishga tayyor dizayni rasmiy debyutidan oldin ommaga maʼlum qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, soʻnggi yillarda #5 kabi yirik krossoverlarni chiqarishga eʼtibor qaratgan brend ushbu model orqali yana shahar avtomobillari segmentiga qaytmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi #2 elektromobilining toʻnamas taqdimoti oktyabr oyida Parij avtosalonida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Biroq Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi (MIIT) maʼlumotlar bazasiga kiritilgan yangi hujjatlar avtomobil tashqi koʻrinishini deyarli ikki oy oldin fosh qildi.
Dizayn va texnik xususiyatlarTashqi koʻrinishiga koʻra, yangi elektromobil avvalgi Fortwo modelini eslatadi va oʻzining ixcham proporsiyalarini saqlab qolgan. Biroq uning dizaynida qiya chiziqli old chiroqlar hamda orqa qismdagi yumaloq elementlar kabi sezilarli oʻzgarishlar amalga oshirilgan.
Avtomobil uzunligi atigi 2,75 metrni tashkil etib, uning umumiy ogʻirligi 1130 kilogrammga teng. MIIT maʼlumotlariga koʻra, #2 modeli 80 ot kuchiga ega tortish kuchi va litiy-temir-fosfat akkumulyator batareyasi bilan jihozlanadi.
Shahar uchun ixcham yechimKelgusi yilda Buyuk Britaniya dilerlik markazlarida sotuvga chiqishi kutilayotgan Smart #2 shaharda harakatlanish uchun murosasiz imkoniyatlarni taqdim etishga moʻljallangan. U Fiat Topolino va Micro Microlino kabi kvadrirotsikllarga koʻproq oʻxshab ketadi hamda toʻlqini toʻliq hajmli Dacia Spring va Fiat 500e modellaridan kichikroq boʻladi.
Mazkur elektromobil Mercedes-Benz va Geely kompaniyalari hamkorligida ishlab chiqilgan boʻlib, nemis brendi dizayn uchun masʼul boʻlgan, xitoylik hamkorlar esa uning oʻlchamlariga moslashtirilgan maxsus platformani taqdim etgan. Avtomobilning burilish radiusi atigi 6,95 metrni tashkil qilishi shahar ichida boshqarishni ancha qulaylashtiradi.
Smart #2 bir quvvatlanishda 186 mil masofani bosib oʻta oladi va batareyani 10 foizdan 80 foizgacha 20 daqiqadan kamroq vaqt ichida quvvatlay oladi. Shuningdek, unda tashqi qurilmalarni ulash imkonini beruvchi quvvat uzatish tizimi (vehicle-to-load) ham mavjud boʻlib, salon qismida esa ikkita alohida oʻrindiq oʻrniga keng divan ishlatilgan.
…