O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan

·516·O‘zbekiston
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Qisqacha

2025 yilda O'zbekistonda kelin kuyovdan yoshi katta bo'lgan 11 040 ta nikoh rasmiy qayd etildi. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 1 809 tani tashkil qildi. Keyingi o'rinlarda Xorazm viloyati (1 066 ta), Qashqadaryo viloyati (995 ta), Buxoro viloyati (979 ta) va Samarqand viloyati (967 ta) joylashdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bunday nikohlar mamlakatning deyarli barcha hududlarida uchraydi.

2025 yilda O‘zbekistonda rasmiy qayd etilgan nikohlar orasida kelin kuyovdan yoshi katta bo‘lgan oilalar soni 11 mingdan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yil davomida 11 040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan. Bu esa mamlakatda bunday turdagi nikohlar soni sezilarli ekanini ko‘rsatadi.

Hududlar kesimida eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan. Poytaxtda kelin kuyovdan yoshi katta bo‘lgan 1 809 ta nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Keyingi o‘rinlarda Xorazm viloyati (1 066 ta), Qashqadaryo viloyati (995 ta), Buxoro viloyati (979 ta) hamda Samarqand viloyati (967 ta) joy olgan.

Shuningdek, Toshkent viloyatida 928 ta, Surxondaryo viloyatida 850 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 772 ta, Farg‘ona viloyatida 715 ta, Namangan viloyatida 509 ta, Andijon viloyatida 486 ta, Jizzax viloyatida 373 ta, Navoiy viloyatida 351 ta va Sirdaryo viloyatida 240 ta shunday nikoh qayd etilgan.

Milliy statistika qo‘mitasi ushbu raqamlar 2025 yil davomida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan rasmiy nikohlar tahlili asosida shakllantirilganini ma’lum qildi.

Bugungi kunda yoshlar o‘rtasida turmush qurishda yosh farqi avvalgidek hal qiluvchi omil bo‘lmay qolayotgani kuzatilmoqda. Statistika ham kelinning kuyovdan yoshi katta bo‘lgan nikohlar mamlakatning deyarli barcha hududlarida uchrayotganini ko‘rsatmoqda.

UzbekistanToshkentSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaO‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqdaKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi