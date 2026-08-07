O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
2025 yilda O'zbekistonda kelin kuyovdan yoshi katta bo'lgan 11 040 ta nikoh rasmiy qayd etildi. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 1 809 tani tashkil qildi. Keyingi o'rinlarda Xorazm viloyati (1 066 ta), Qashqadaryo viloyati (995 ta), Buxoro viloyati (979 ta) va Samarqand viloyati (967 ta) joylashdi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, bunday nikohlar mamlakatning deyarli barcha hududlarida uchraydi.
2025 yilda O‘zbekistonda rasmiy qayd etilgan nikohlar orasida kelin kuyovdan yoshi katta bo‘lgan oilalar soni 11 mingdan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, o‘tgan yil davomida 11 040 ta nikohda kelinning yoshi kuyovnikidan katta bo‘lgan. Bu esa mamlakatda bunday turdagi nikohlar soni sezilarli ekanini ko‘rsatadi.
Hududlar kesimida eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan. Poytaxtda kelin kuyovdan yoshi katta bo‘lgan 1 809 ta nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.
Keyingi o‘rinlarda Xorazm viloyati (1 066 ta), Qashqadaryo viloyati (995 ta), Buxoro viloyati (979 ta) hamda Samarqand viloyati (967 ta) joy olgan.
Shuningdek, Toshkent viloyatida 928 ta, Surxondaryo viloyatida 850 ta, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 772 ta, Farg‘ona viloyatida 715 ta, Namangan viloyatida 509 ta, Andijon viloyatida 486 ta, Jizzax viloyatida 373 ta, Navoiy viloyatida 351 ta va Sirdaryo viloyatida 240 ta shunday nikoh qayd etilgan.
Milliy statistika qo‘mitasi ushbu raqamlar 2025 yil davomida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan rasmiy nikohlar tahlili asosida shakllantirilganini ma’lum qildi.
Bugungi kunda yoshlar o‘rtasida turmush qurishda yosh farqi avvalgidek hal qiluvchi omil bo‘lmay qolayotgani kuzatilmoqda. Statistika ham kelinning kuyovdan yoshi katta bo‘lgan nikohlar mamlakatning deyarli barcha hududlarida uchrayotganini ko‘rsatmoqda.
…