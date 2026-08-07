Tulki attraksiondagi suv oqimiga tushib ketdi
AQSHning Illinoys shtatidagi Six Flags Great America bog'ida Roaring Rapids suv attraksioniga tushib ketgan tulki ikki nafar xodim tomonidan qutqarildi. Gurni shahrida yuz bergan hodisa paytida tulki kuchli oqim va tik devorlar sabab suvdan chiqa olmagan. Xodimlar oqim yo'nalishini o'zgartirib, hayvonni xavfsiz joyga olib chiqishdi. Ahvoli yaxshi ekani aniqlangan tulki mahalliy o'rmon qo'riqxonasi mutaxassislariga topshirilib, tabiiy yashash muhitiga qo'yib yuborildi.
AQSHning Illinoys shtatida joylashgan mashhur Six Flags Great America ko‘ngilochar bog‘ida hayratlanarli voqea sodir bo‘ldi. Suvli attraksionga tasodifan tushib ketgan tulkini park xodimlari xavfsiz qutqarib qoldi. Bu voqea mehmonlar tomonidan tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Hodisa Gurni shahridagi Roaring Rapids suv attraksioni hududida ro‘y bergan. Ma’lum qilinishicha, kichik tulki qandaydir yo‘l bilan attraksionga kirib qolgan va suv oqimi harakatlanadigan kanalga sirpanib tushgan.
Voqea vaqtida attraksion odatdagidek ishlab turgan bo‘lib, suvda sayr qilayotgan qayiqlar hayvonning yonidan o‘tib ketgan. Guvohlar aytishicha, tulki kuchli oqimga qarshi suzishga uringan, biroq tik devorlar sabab suvdan mustaqil chiqib keta olmagan.
Tarqalgan videoda hayvon bir necha bor qirg‘oqqa chiqishga harakat qilgani, ammo oqim uni yana suvga tortayotgani aks etgan. Oradan ko‘p o‘tmay tulki park mehmonlari va xodimlari tomonidan payqalgan.
Shundan so‘ng ikki nafar Six Flags xodimi zudlik bilan harakatga o‘tib, hayvonni qutqarish operatsiyasini boshlagan. Ular tulkini oqim yo‘nalishini o‘zgartirish orqali xavfsiz joyga yaqinlashtirib, ehtiyotkorlik bilan suvdan olib chiqqan.
Qutqaruv jarayonida xodimlardan biri hayvonni ko‘tarib ketayotganda bir lahza muvozanatini yo‘qotib, qoqilib ketgan. Biroq u tezda o‘zini o‘nglab, tulkini xavfsiz joyga olib chiqqan.
Hodisadan keyin tulkining ahvoli yaxshi ekani aniqlangan. Keyinchalik u mahalliy o‘rmon qo‘riqxonasi mutaxassislariga topshirilib, tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuborilgan.
Mazkur dramatik qutqaruv aks etgan video qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Ko‘pchilik park xodimlarining tezkorligi va hayvonga nisbatan mehribon munosabatini alohida e’tirof etmoqda.
…