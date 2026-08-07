Tulki attraksiondagi suv oqimiga tushib ketdi

·543·Dunyo
Tulki attraksiondagi suv oqimiga tushib ketdi
Qisqacha

AQSHning Illinoys shtatidagi Six Flags Great America bog'ida Roaring Rapids suv attraksioniga tushib ketgan tulki ikki nafar xodim tomonidan qutqarildi. Gurni shahrida yuz bergan hodisa paytida tulki kuchli oqim va tik devorlar sabab suvdan chiqa olmagan. Xodimlar oqim yo'nalishini o'zgartirib, hayvonni xavfsiz joyga olib chiqishdi. Ahvoli yaxshi ekani aniqlangan tulki mahalliy o'rmon qo'riqxonasi mutaxassislariga topshirilib, tabiiy yashash muhitiga qo'yib yuborildi.

AQSHning Illinoys shtatida joylashgan mashhur Six Flags Great America ko‘ngilochar bog‘ida hayratlanarli voqea sodir bo‘ldi. Suvli attraksionga tasodifan tushib ketgan tulkini park xodimlari xavfsiz qutqarib qoldi. Bu voqea mehmonlar tomonidan tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Hodisa Gurni shahridagi Roaring Rapids suv attraksioni hududida ro‘y bergan. Ma’lum qilinishicha, kichik tulki qandaydir yo‘l bilan attraksionga kirib qolgan va suv oqimi harakatlanadigan kanalga sirpanib tushgan.

Voqea vaqtida attraksion odatdagidek ishlab turgan bo‘lib, suvda sayr qilayotgan qayiqlar hayvonning yonidan o‘tib ketgan. Guvohlar aytishicha, tulki kuchli oqimga qarshi suzishga uringan, biroq tik devorlar sabab suvdan mustaqil chiqib keta olmagan.

Tarqalgan videoda hayvon bir necha bor qirg‘oqqa chiqishga harakat qilgani, ammo oqim uni yana suvga tortayotgani aks etgan. Oradan ko‘p o‘tmay tulki park mehmonlari va xodimlari tomonidan payqalgan.

Tulki loyqa suvli kanalda suzib ketyapti.

Shundan so‘ng ikki nafar Six Flags xodimi zudlik bilan harakatga o‘tib, hayvonni qutqarish operatsiyasini boshlagan. Ular tulkini oqim yo‘nalishini o‘zgartirish orqali xavfsiz joyga yaqinlashtirib, ehtiyotkorlik bilan suvdan olib chiqqan.

Qutqaruv jarayonida xodimlardan biri hayvonni ko‘tarib ketayotganda bir lahza muvozanatini yo‘qotib, qoqilib ketgan. Biroq u tezda o‘zini o‘nglab, tulkini xavfsiz joyga olib chiqqan.

Hodisadan keyin tulkining ahvoli yaxshi ekani aniqlangan. Keyinchalik u mahalliy o‘rmon qo‘riqxonasi mutaxassislariga topshirilib, tabiiy yashash muhitiga qo‘yib yuborilgan.

Mazkur dramatik qutqaruv aks etgan video qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalib, minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi. Ko‘pchilik park xodimlarining tezkorligi va hayvonga nisbatan mehribon munosabatini alohida e’tirof etmoqda.

Six Flags Great AmericaIllinoisAQSHGurneeRoaring Rapids
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiTabiatning g‘aroyib mo‘jizasi: Amazonkadagi jingalak sochli noyob qush olimlarni ham hayratga soldiBugun, 06:02Dubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiDubaydagi tilanchilik orqali topilgan katta daromad tarmoqlarda ko‘pchilikning qiziqishini uyg‘otdiBugun, 05:48Itning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiItning kutilmagan sakrashi ayolning 17 sm qoshiq yutishiga majbur qildiBugun, 05:42Bolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBolalikda akulalardan qo‘rqqan Emili tanasiga 106 ta turli xil akula turini chizdirib Ginneslar kitobiga kirdiBugun, 05:37Bir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBir yo‘lovchining gapi butun samolyot evakuatsiyasiga sabab bo‘ldiBugun, 00:53Norvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiNorvegiyada o‘g‘liga noodatiy ism qo‘ygan ona qamoqqa olindiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi