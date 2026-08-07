Vostochniy kosmodromida Soyuz-2 raketalari uchun tayyorgarlik yakunlandi
Vostochniy kosmodromida Soyuz-2 va Angara raketalari uchun mo'ljallangan start majmualari hamda universal texnik kompleksning yillik texnik xizmati yakunlandi. Soyuz-2 raketa majmuasi navbatdagi uchirishlarga tayyor holatga keltirilib, barcha tizim va agregatlar sinovdan o'tkazildi, nosozliklar aniqlanmadi. Universal texnik kompleksdagi 150 dan ortiq tizim va agregat hamda Angara start majmuasidagi 40 dan ortiq tizimga texnik xizmat ko'rsatildi.
Rossiyadagi Vostochniy kosmodromida asosiy yerustki infratuzilmani yillik texnik xizmatdan oʻtkazish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassislar Soyuz-2 hamda Angara raketalari uchun moʻljallangan start majmualari va universal texnik kompleks holatini toʻliq tekshirib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Soyuz-2 raketa majmusi navbatdagi uchirishlarga mutlaqo tayyor holatga keltirildi. Oʻtkazilgan reglament ishlari davomida barcha tizimlar va agregatlar sinovdan oʻtkazilib, ularda hech qanday nosozliklar aniqlanmagani maʼlum qilindi.
Yerustki majmualarni modernizatsiya qilish va tekshiruvMazkur texnik xizmat koʻrsatish jarayonida eng katta hajmdagi ishlar universal texnik kompleksga toʻgʻri keldi. Bu yerda mutaxassislar kosmik texnikani startga joʻnatishdan oldin tayyorlashda foydalaniladigan 150 dan ortiq tizim va agregatlarning holatini tekshirib, ularni toʻliq shtatdagi holatga keltirdi.
Shuningdek, Angara start majmuasida ham keng koʻlamli ishlar bajarildi. Xususan, raketa-tashuvchi hamda yuqori qism bloklari bilan bevosita ishlaydigan komplekslarni qoʻshib hisoblaganda, yerustki uskunalar va apparaturalarning 40 dan ortiq tizimiga texnik xizmat koʻrsatildi.
Kelgusi rejalar va infratuzilmaning ahamiyatiYillik reglament ishlari yakunlangach, mutaxassislar darhol kichikroq davriylikka ega boʻlgan boshqa tizimlarga xizmat koʻrsatishni boshlab yubordi. Vostochniy kosmodromidagi bu kabi jarayonlar yangi kosmik parvozlarga tayyorgarlik bilan bir vaqtda olib borilayotgani eʼtiborga molikdir.
Maʼlum qilinishicha, iyul oyining oxirlarida kosmodromga navbatdagi Soyuz-2 raketa-tashuvchisining bloklari va uning bosh обтекатели temir yoʻl transportida yetkazib kelingan edi. Bu esa Vostochniy bir vaqtning oʻzida ham amaldagi Soyuz-2 infratuzilmasi shayligini saqlab qolayotganini, ham ogʻir turdagi Angara raketalari uchun moʻljallangan yangi start majmuasini muvaffaqiyatli ekspluatatsiya qilayotganini koʻrsatadi.
…