Vostochniy kosmodromida Soyuz-2 raketalari uchun tayyorgarlik yakunlandi

·41·Texno
Vostochniy kosmodromida Soyuz-2 raketalari uchun tayyorgarlik yakunlandi
Qisqacha

Vostochniy kosmodromida Soyuz-2 va Angara raketalari uchun mo'ljallangan start majmualari hamda universal texnik kompleksning yillik texnik xizmati yakunlandi. Soyuz-2 raketa majmuasi navbatdagi uchirishlarga tayyor holatga keltirilib, barcha tizim va agregatlar sinovdan o'tkazildi, nosozliklar aniqlanmadi. Universal texnik kompleksdagi 150 dan ortiq tizim va agregat hamda Angara start majmuasidagi 40 dan ortiq tizimga texnik xizmat ko'rsatildi.

Rossiyadagi Vostochniy kosmodromida asosiy yerustki infratuzilmani yillik texnik xizmatdan oʻtkazish ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassislar Soyuz-2 hamda Angara raketalari uchun moʻljallangan start majmualari va universal texnik kompleks holatini toʻliq tekshirib chiqqan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Soyuz-2 raketa majmusi navbatdagi uchirishlarga mutlaqo tayyor holatga keltirildi. Oʻtkazilgan reglament ishlari davomida barcha tizimlar va agregatlar sinovdan oʻtkazilib, ularda hech qanday nosozliklar aniqlanmagani maʼlum qilindi.

Yerustki majmualarni modernizatsiya qilish va tekshiruv

Mazkur texnik xizmat koʻrsatish jarayonida eng katta hajmdagi ishlar universal texnik kompleksga toʻgʻri keldi. Bu yerda mutaxassislar kosmik texnikani startga joʻnatishdan oldin tayyorlashda foydalaniladigan 150 dan ortiq tizim va agregatlarning holatini tekshirib, ularni toʻliq shtatdagi holatga keltirdi.

Shuningdek, Angara start majmuasida ham keng koʻlamli ishlar bajarildi. Xususan, raketa-tashuvchi hamda yuqori qism bloklari bilan bevosita ishlaydigan komplekslarni qoʻshib hisoblaganda, yerustki uskunalar va apparaturalarning 40 dan ortiq tizimiga texnik xizmat koʻrsatildi.

Kelgusi rejalar va infratuzilmaning ahamiyati

Yillik reglament ishlari yakunlangach, mutaxassislar darhol kichikroq davriylikka ega boʻlgan boshqa tizimlarga xizmat koʻrsatishni boshlab yubordi. Vostochniy kosmodromidagi bu kabi jarayonlar yangi kosmik parvozlarga tayyorgarlik bilan bir vaqtda olib borilayotgani eʼtiborga molikdir.

Maʼlum qilinishicha, iyul oyining oxirlarida kosmodromga navbatdagi Soyuz-2 raketa-tashuvchisining bloklari va uning bosh обтекатели temir yoʻl transportida yetkazib kelingan edi. Bu esa Vostochniy bir vaqtning oʻzida ham amaldagi Soyuz-2 infratuzilmasi shayligini saqlab qolayotganini, ham ogʻir turdagi Angara raketalari uchun moʻljallangan yangi start majmuasini muvaffaqiyatli ekspluatatsiya qilayotganini koʻrsatadi.

VostochniySoyuz-2AngaraKosmodromTexnik xizmat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi