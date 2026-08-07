O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda

·3.5K·O‘zbekiston
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qisqacha

Dam olish kunlari O'zbekistonda havo harorati oshib, ayrim hududlarda 42 darajagacha yetadi. 8–9 avgust kunlari mamlakatning aksariyat hududlarida harorat 37–40 daraja, shimoliy, janubiy va cho'l hududlarida esa 41–42 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Asosiy hududlarda yog'ingarchilik bo'lmaydi, tog'li joylarda esa qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin.

Dam olish kunlari O‘zbekistonda havo harorati yanada oshishi kutilmoqda. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, respublika hududida issiqlik asta-sekin kuchayib, ayrim hududlarda havo harorati 42 darajagacha yetadi.

Sinoptiklarning bildirishicha, bugun kunduzi mamlakatning aksariyat hududlarida havo 34–37 daraja atrofida bo‘ladi. 8–9 avgust kunlari esa harorat 37–40 darajagacha, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarida esa ayrim joylarda 41–42 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilinmoqda.

Kutilishicha, dam olish kunlari respublika bo‘yicha havo qisman bulutli va ayrim hududlarda o‘zgaruvchan bo‘ladi. Asosiy hududlarda yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Faqat tog‘li joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli mavjud.

Mutaxassislar Toshkent viloyati hamda Farg‘ona vodiysining tog‘ oldi va tog‘li hududlarida sel va suv toshqini yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Shu bois mazkur hududlarga dam olish uchun yo‘l oladigan fuqarolar ehtiyotkor bo‘lishi tavsiya etilgan.

Shuningdek, 8–9 avgust kunlari respublika shimoli va cho‘l hududlarida shamol tezligi 13–18 metr/soniyagacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.

Poytaxtda ham havo quruq bo‘ladi. Toshkent shahrida bugun kunduzi harorat 36 daraja atrofida saqlansa, dam olish kunlari 37–39 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Kechalari esa havo harorati 21–24 daraja atrofida bo‘ladi. Shamol sharq tomondan 3–8 metr/soniya tezlikda esadi.

Sinoptiklar aholiga kunning eng issiq vaqtlarida uzoq vaqt ochiq havoda yurmaslik, ko‘proq suv iste’mol qilish va quyosh nurlaridan ehtiyot bo‘lishni tavsiya qilmoqda.

O‘zbekistonO‘zgidrometToshkentFarg‘ona vodiysi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi