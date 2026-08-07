Ayiqcha Reels'ning yangi yulduziga aylandi
AQSHda bir oila parvarishlayotgan ayiqcha hovlidagi basseynda suzib, suv parisi qo‘g‘irchog‘i bilan o‘ynagan videosi orqali ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi. Oila bir nechta ayiqni boqib, ular uchun basseyn, o‘yinchoqlar va maxsus dam olish hududini tashkil qilgan. Ayiqchalarning kundalik hayoti aks etgan videolar muntazam joylanib, qisqa fursatda millionlab foydalanuvchilar e’tiborini tortgan. Foydalanuvchilar ayiqchaning sho‘xligi va yoqimli harakatlarini olqishlamoqda.
AQSHda yashovchi bir oila parvarish qilayotgan ayiqchalardan biri ijtimoiy tarmoqlarning haqiqiy yulduziga aylandi. Internetda tarqalgan videoda ayiqcha hovlidagi basseynda bemalol suzib, suv parisi qo‘g‘irchog‘i bilan quvnoq o‘ynayotgani aks etgan.
Ma’lum bo‘lishicha, oila bir nechta ayiqni boqadi. Ular uchun keng hovlida basseyn, turli o‘yinchoqlar va dam olishi uchun maxsus hudud tashkil etilgan. Ayiqchalarning kundalik hayoti aks etgan videolar muntazam ravishda ijtimoiy tarmoqlarga joylab boriladi.
Qiziqarli lavhalar qisqa fursatda millionlab foydalanuvchilarning e’tiborini tortib, Reels platformasida keng tarqaldi. Izohlarda ko‘plab foydalanuvchilar ayiqchaning sho‘xligi va yoqimli harakatlarini olqishlab, uni internetning navbatdagi sevimli qahramoni deya ta’riflamoqda.
…