Xitoylik ayol sevimli aktyori bilan rol ijro etish uchun 60 ta o‘pish sahnasini qo‘shib, millionlab pul sarfladi
Xitoyda bir investor ayol sevimli aktyori bilan birga rol ijro etish uchun o'zi moliyalashtirgan mikrodramada bosh qahramonni o'ynadi. Uning talabi bilan ssenariyga aktyor bilan 60 dan ortiq o'pish sahnasi kiritilgan, biroq platforma ularning 20 dan ziyodini efirga uzatmagan. Bundan norozi bo'lgan investor loyiha uchun kelishilgan mablag'ning qolgan qismini to'lashdan bosh tortdi, aktyor esa barcha sahnalar ssenariyda avvaldan belgilanganini aytdi.
Xitoyda bir investor ayol sevimli aktyori bilan bir loyihada ishtirok etish uchun o‘zi moliyalashtirgan mikrodramada bosh rolni ham egallagan. U serialga o‘z talablarini kiritib, aktyor bilan ko‘plab romantik sahnalar suratga olinishini so‘ragan.
Ma’lum bo‘lishicha, ssenariyga 60 dan ortiq o‘pish sahnasi kiritilgan. Barcha epizodlar suratga olingan bo‘lsa-da, platforma ularning 20 dan ziyodini efirga chiqarmaslikka qaror qilgan.
Bu qaror investor ayolning noroziligiga sabab bo‘lgan. U natijada loyiha uchun kelishilgan mablag‘ning qolgan qismini to‘lashdan bosh tortgan.
Mikrodramada ishtirok etgan aktyor esa bu sahnalarning barchasi ssenariyda avvaldan belgilanganini aytgan.
Loyihaning nomi hozircha ochiqlanmagan. Xitoy OAV uni investorning shaxsiy buyurtmasi asosida tayyorlangan mikrodrama sifatida yoritmoqda.
…