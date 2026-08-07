Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlari

·36·Avto
Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlari
Qisqacha

Geely kompaniyasi Xitoy bozorida sertifikatsiyadan o'tgan Geely Xingyue L Plus, xalqaro bozordagi nomi bilan Geely Monjaro Plus krossoverini rasman e'lon qildi. Uning uzunligi 4955 millimetr, eni 1960 millimetr, balandligi 1769 millimetr, g'ildirak bazasi esa 2900 millimetr bo'lib, model besh kishilik salon sxemasini saqlab qolgan.

Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining mashhur krossoverining yanada yiriklashtirilgan va hashamatli versiyasini rasman eʼlon qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xitoy bozorida sertifikatsiyadan oʻtgan uzaytirilgan Geely Xingyue L Plus, yaʼni xalqaro bozorda tanish boʻlgan nomi bilan Geely Monjaro Plus modeli birmuncha yuqori premium segmentni zabt etishni maqsad qilgan. Ushbu avtomobil nafaqat oʻlchamlari, balki dizayn yechimlari va texnik imkoniyatlari bilan ham anʼanaviy modellardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi krossoverning oʻlchamlari uning sinfidagi koʻplab raqobatchilardan ustun kelishini koʻrsatadi. Avtomobilning uzunligi 4955 millimetrni, eni 1960 millimetrni, balandligi esa 1769 millimetrni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri — uning gʻildirak bazasi 2900 millimetrga yetganidir. Taqqoslash uchun, taniqli Toyota Land Cruiser 300 yoʻltanlamasining gʻildirak bazasi 2850 millimetrni tashkil qiladi. Shunga qaramay, bu ulkan krossover salon qulayligini oshirish maqsadida ixchamroq besh kishilik oʻrindiqlar sxemasini saqlab qolgan.

Benzinli va gibrid modellar

Xaridorlarga krossoverning ikki xil asosiy — benzinli va gibrid turlari taklif etiladi. Gibrid versiya 218 ot kuchiga ega 2,0 litrli BHE20-EFZ turpomotor hamda NMC katakchali tortish batareyasi va elektr motorlar bilan jihozlanadi. Ushbu modifikatsiyaning maksimal tezligi soatiga 190 kilometrni tashkil etib, uning vazni komplektatsiyasiga qarab 2040–2065 kilogrammni tashkil qiladi. Gibrid tizim shahar sharoitida hamda uzoq masofalarda tejamkorlikni taʼminlashga qaratilgan.

Anʼanaviy benzinli Geely Monjaro Plus esa yanada quvvatli boʻlib, 2,0 litrli BHE20-PFZ dvigatelidan foydalanadi va 290 ot kuchi taqdim etadi. Mazkur versiyaning maksimal tezligi soatiga 210 kilometrni tashkil etib, avtomobil ogʻirligi 1860–2035 kilogramm oraligʻida baholanmoqda. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, mazecur quvvatli benzinli versiyaning yoqilgʻi sarfi 100 kilometr masofaga oʻrtacha 7,97 litrdan 8,15 litrgacha yetadi.

Hashamatli tashqi koʻrinish va xavfsizlik

Tashqi bezatish borasida ham kompaniya oʻz mijozlariga keng tanlov huquqini taqdim etadi. Xaridorlar panoramali yoki oddiy tom, shuningdek, Rolls-Royce hamda yirik Zeekr 9X kabi premium avtomobillarnikiga oʻxshash ikki rangli kuzov boʻyogʻini tanlashlari mumkin. Bundan tashqari, turli xil gʻildirak diskalari, yon nometallar va dekorativ elementlar, shuningdek, qulaylik uchun yon bosqichlar ham nazarda tutilgan. Ushbu imkoniyatlar avtomobilning premiallik maqomini yanada oshiradi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, barcha Monjaro Plus modifikatsiyalari zamonaviy EDR hodisalar registratori hamda ABS tizimiga ega Bosch IPB 2.0 tormoz tizimi bilan jihozlanadi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida Xitoydagi pullik yoʻllardan avtomatik tarzda toʻlov qilish uchun moʻljallangan ETC moduli ham taklif etiladi. Hozirgi kunda avtomobilning sertifikatsiyadan muvaffaqiyatli oʻtishi uning bozorga chiqishi yaqinlashganini anglatadi, biroq aniq narxlar va sotuv boshlanish sanasi keyinroq eʼlon qilinadi.

GeelyMonjaro PlusKrossoverXitoy AvtoYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58Skoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimiSkoda Enyaq vRS: kundalik hayot va zavqni birlashtira oladimi06.08, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin