Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlari
Geely kompaniyasi Xitoy bozorida sertifikatsiyadan o'tgan Geely Xingyue L Plus, xalqaro bozordagi nomi bilan Geely Monjaro Plus krossoverini rasman e'lon qildi. Uning uzunligi 4955 millimetr, eni 1960 millimetr, balandligi 1769 millimetr, g'ildirak bazasi esa 2900 millimetr bo'lib, model besh kishilik salon sxemasini saqlab qolgan.
Xitoyning yetakchi avtoishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely kompaniyasi oʻzining mashhur krossoverining yanada yiriklashtirilgan va hashamatli versiyasini rasman eʼlon qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xitoy bozorida sertifikatsiyadan oʻtgan uzaytirilgan Geely Xingyue L Plus, yaʼni xalqaro bozorda tanish boʻlgan nomi bilan Geely Monjaro Plus modeli birmuncha yuqori premium segmentni zabt etishni maqsad qilgan. Ushbu avtomobil nafaqat oʻlchamlari, balki dizayn yechimlari va texnik imkoniyatlari bilan ham anʼanaviy modellardan sezilarli darajada farq qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi krossoverning oʻlchamlari uning sinfidagi koʻplab raqobatchilardan ustun kelishini koʻrsatadi. Avtomobilning uzunligi 4955 millimetrni, eni 1960 millimetrni, balandligi esa 1769 millimetrni tashkil etadi. Eng eʼtiborli jihatlardan biri — uning gʻildirak bazasi 2900 millimetrga yetganidir. Taqqoslash uchun, taniqli Toyota Land Cruiser 300 yoʻltanlamasining gʻildirak bazasi 2850 millimetrni tashkil qiladi. Shunga qaramay, bu ulkan krossover salon qulayligini oshirish maqsadida ixchamroq besh kishilik oʻrindiqlar sxemasini saqlab qolgan.
Benzinli va gibrid modellarXaridorlarga krossoverning ikki xil asosiy — benzinli va gibrid turlari taklif etiladi. Gibrid versiya 218 ot kuchiga ega 2,0 litrli BHE20-EFZ turpomotor hamda NMC katakchali tortish batareyasi va elektr motorlar bilan jihozlanadi. Ushbu modifikatsiyaning maksimal tezligi soatiga 190 kilometrni tashkil etib, uning vazni komplektatsiyasiga qarab 2040–2065 kilogrammni tashkil qiladi. Gibrid tizim shahar sharoitida hamda uzoq masofalarda tejamkorlikni taʼminlashga qaratilgan.
Anʼanaviy benzinli Geely Monjaro Plus esa yanada quvvatli boʻlib, 2,0 litrli BHE20-PFZ dvigatelidan foydalanadi va 290 ot kuchi taqdim etadi. Mazkur versiyaning maksimal tezligi soatiga 210 kilometrni tashkil etib, avtomobil ogʻirligi 1860–2035 kilogramm oraligʻida baholanmoqda. Ishlab chiqaruvchining maʼlumotiga koʻra, mazecur quvvatli benzinli versiyaning yoqilgʻi sarfi 100 kilometr masofaga oʻrtacha 7,97 litrdan 8,15 litrgacha yetadi.
Hashamatli tashqi koʻrinish va xavfsizlikTashqi bezatish borasida ham kompaniya oʻz mijozlariga keng tanlov huquqini taqdim etadi. Xaridorlar panoramali yoki oddiy tom, shuningdek, Rolls-Royce hamda yirik Zeekr 9X kabi premium avtomobillarnikiga oʻxshash ikki rangli kuzov boʻyogʻini tanlashlari mumkin. Bundan tashqari, turli xil gʻildirak diskalari, yon nometallar va dekorativ elementlar, shuningdek, qulaylik uchun yon bosqichlar ham nazarda tutilgan. Ushbu imkoniyatlar avtomobilning premiallik maqomini yanada oshiradi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan boʻlib, barcha Monjaro Plus modifikatsiyalari zamonaviy EDR hodisalar registratori hamda ABS tizimiga ega Bosch IPB 2.0 tormoz tizimi bilan jihozlanadi. Qoʻshimcha qulaylik sifatida Xitoydagi pullik yoʻllardan avtomatik tarzda toʻlov qilish uchun moʻljallangan ETC moduli ham taklif etiladi. Hozirgi kunda avtomobilning sertifikatsiyadan muvaffaqiyatli oʻtishi uning bozorga chiqishi yaqinlashganini anglatadi, biroq aniq narxlar va sotuv boshlanish sanasi keyinroq eʼlon qilinadi.
…