Lionel Messi oʻglining Barselona akademiyasiga qaytishi haqidagi mish-mishlarga chek qoʻydi
Lionel Messi 13 yoshli o'g'li Tiagoning Barselona akademiyasiga qaytishi haqidagi xabarlarni qat'iy rad etdi va uning AQShda qolishini tasdiqladi. Tiago hozirda Inter Mayami klubining Florida shtatidagi yoshlar tizimida shug'ullanmoqda. U 2016–2019-yillar oralig'ida Barca Escola safida, keyin esa Pari Sen-Jermen yoshlar akademiyasida tahsil olgan.
Argentina terma jamoasi va Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi toʻngʻich oʻgʻli Tiagoning Barselona klubi akademiyasiga qaytishi haq tarqalgan xabarlarni qatʼiy rad etdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbol afsonasi bu haqdagi savolga qisqa va loʻnda javob qaytarib, barcha taxminlarga nuqta qoʻygan va 13 yoshli yarim himoyachi AQShda qolishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Inter Mayami jamoasining Leagues Cup doirasidagi Atletiko San Luisga qarshi oʻyini oldidan taniqli jurnalist Bruno Vain argentinalik yulduzni toʻxtatib, unga farzandining kelajagi borasida savol bergan. Jurnalistning «Thiaguito ketyaptimi?» degan savoliga Lionel Messi hech qanday ikkilanishsiz bor-yoʻgʻi bitta soʻz — «Yoʻq» deb javob qaytargan.
Farzandining futbol taqdiri va AQShdagi faoliyatiMazkur oʻsmir futbolchi hozirgi kunda Florida klubining yoshlar tizimida shugʻullanib, oʻz mahoratini oshirib bormoqda. Avvalroq, Lionel Messi Simplemente Futbol nashriga bergan intervyusida oʻglining oʻyin uslubiga toʻxtalib oʻtgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Tiago koʻproq oʻyinni oʻqiydigan, chuqurroq fikrlaydigan va maydon markazida jamoani uyushtiruvchi yarim himoyachi ampluasida harakat qiladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda 13 yoshli Tiago Kataloniyaning mashhur La Masia akademiyasiga qaytishi mumkinligi aytilgandi. Mutaxassislar buni oʻgʻil bolaning yoshi va rivojlanish bosqichi otasining bolaligidagi Rosariodan Kataloniyaga koʻchib oʻtgan davriga oʻxshatishgani bilan izohlashgan edi.
Oʻtmishdagi qadamlar va kelajak rejalariEslatib oʻtamiz, Tiago Messi bungacha 2016–2019-yillar oraligʻida Barca Escola safida shugʻullangan. Keyinchalik otasining Fransiyadagi faoliyati davrida Pari Sen-Jermen yoshlar akademiyasiga ham qabul qilingan edi. Bu mish-mishlarning yana avj olishi Barselona klubidagi moliyaviy inqiroz ortidan Lionel Messining 2021-yil 5-avgustdagi hissiyotlarga boy xayrlashuvining besh yillik sanasiga ham toʻgʻri keldi.
Hozirgi vaqtda Tiago Mayami akademiyasida oʻz mahoratini chiniqtirishda davom etmoqda va chet eldagi transfer mish-mishlari uning rivojlanishiga taʼsir qilmaydi. Uning asosiy eʼtibori oilasining toʻliq qoʻllab-quvvatlovi ostida Qoʻshma Shtatlardagi yoshlar futbolida bosqichma-bosqich oʻsishga qaratilgan.
…