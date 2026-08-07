Lionel Messi oʻglining Barselona akademiyasiga qaytishi haqidagi mish-mishlarga chek qoʻydi

·351·Sport
Lionel Messi oʻglining Barselona akademiyasiga qaytishi haqidagi mish-mishlarga chek qoʻydi
Qisqacha

Lionel Messi 13 yoshli o'g'li Tiagoning Barselona akademiyasiga qaytishi haqidagi xabarlarni qat'iy rad etdi va uning AQShda qolishini tasdiqladi. Tiago hozirda Inter Mayami klubining Florida shtatidagi yoshlar tizimida shug'ullanmoqda. U 2016–2019-yillar oralig'ida Barca Escola safida, keyin esa Pari Sen-Jermen yoshlar akademiyasida tahsil olgan.

Argentina terma jamoasi va Inter Mayami hujumchisi Lionel Messi toʻngʻich oʻgʻli Tiagoning Barselona klubi akademiyasiga qaytishi haq tarqalgan xabarlarni qatʼiy rad etdi. Goal.com xabar berishiga koʻra, futbol afsonasi bu haqdagi savolga qisqa va loʻnda javob qaytarib, barcha taxminlarga nuqta qoʻygan va 13 yoshli yarim himoyachi AQShda qolishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Inter Mayami jamoasining Leagues Cup doirasidagi Atletiko San Luisga qarshi oʻyini oldidan taniqli jurnalist Bruno Vain argentinalik yulduzni toʻxtatib, unga farzandining kelajagi borasida savol bergan. Jurnalistning «Thiaguito ketyaptimi?» degan savoliga Lionel Messi hech qanday ikkilanishsiz bor-yoʻgʻi bitta soʻz — «Yoʻq» deb javob qaytargan.

Farzandining futbol taqdiri va AQShdagi faoliyati

Mazkur oʻsmir futbolchi hozirgi kunda Florida klubining yoshlar tizimida shugʻullanib, oʻz mahoratini oshirib bormoqda. Avvalroq, Lionel Messi Simplemente Futbol nashriga bergan intervyusida oʻglining oʻyin uslubiga toʻxtalib oʻtgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, Tiago koʻproq oʻyinni oʻqiydigan, chuqurroq fikrlaydigan va maydon markazida jamoani uyushtiruvchi yarim himoyachi ampluasida harakat qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda 13 yoshli Tiago Kataloniyaning mashhur La Masia akademiyasiga qaytishi mumkinligi aytilgandi. Mutaxassislar buni oʻgʻil bolaning yoshi va rivojlanish bosqichi otasining bolaligidagi Rosariodan Kataloniyaga koʻchib oʻtgan davriga oʻxshatishgani bilan izohlashgan edi.

Oʻtmishdagi qadamlar va kelajak rejalari

Eslatib oʻtamiz, Tiago Messi bungacha 2016–2019-yillar oraligʻida Barca Escola safida shugʻullangan. Keyinchalik otasining Fransiyadagi faoliyati davrida Pari Sen-Jermen yoshlar akademiyasiga ham qabul qilingan edi. Bu mish-mishlarning yana avj olishi Barselona klubidagi moliyaviy inqiroz ortidan Lionel Messining 2021-yil 5-avgustdagi hissiyotlarga boy xayrlashuvining besh yillik sanasiga ham toʻgʻri keldi.

Hozirgi vaqtda Tiago Mayami akademiyasida oʻz mahoratini chiniqtirishda davom etmoqda va chet eldagi transfer mish-mishlari uning rivojlanishiga taʼsir qilmaydi. Uning asosiy eʼtibori oilasining toʻliq qoʻllab-quvvatlovi ostida Qoʻshma Shtatlardagi yoshlar futbolida bosqichma-bosqich oʻsishga qaratilgan.

Lionel MessiTiago MessiBarselonaInter MayamiLa Masia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)