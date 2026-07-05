Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdi

·17·Dunyo
Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdi

Venesuelada yuz bergan vayronkor zilzilalar oqibatida halok bo‘lganlar soni keskin oshib, qariyb 3 ming nafarga yetdi. Tabiiy ofatdan keyin o‘n kun o‘tgan bo‘lsa-da, minglab odamlar hanuzgacha bedarak deb hisoblanmoqda.

Mamlakat parlamenti spikeri Xorxe Rodriges ma’lum qilishicha, so‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, zilzila qurbonlari soni 2 954 nafarga yetgan. Shuningdek, 16 592 nafardan ortiq fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.

Hozirda xalqaro qutqaruv guruhlari vayronalar orasidagi qidiruv-qutqaruv ishlarini bosqichma-bosqich yakunlamoqda. Mutaxassislar ta’kidlashicha, zilzila kabi tabiiy ofatlarda tirik qolganlarni qutqarib olish uchun eng muhim vaqt dastlabki 72 soat hisoblanadi. Bu muddat o‘tgach, omon qolish ehtimoli keskin pasayadi.

Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, ofatning ilk soatlarida qutqaruv xizmatlari hali yetib kelmagani bois, mahalliy aholi yaqinlarini qutqarish uchun vayronalarni o‘z kuchi bilan tozalashga majbur bo‘lgan.

Ayni paytda rasmiylar bedarak yo‘qolganlarni izlash ishlari davom etayotganini bildirmoqda. Shu bilan birga, zilzila oqibatlarini bartaraf etish va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish ishlari ham izchil davom ettirilmoqda.

VenesuelaXorxe Rodriges
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiBugun, 22:26Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiBugun, 21:58Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Bugun, 21:15Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaQoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaBugun, 20:40Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiBugun, 18:19Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi