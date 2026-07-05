Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdi
Venesuelada yuz bergan vayronkor zilzilalar oqibatida halok bo‘lganlar soni keskin oshib, qariyb 3 ming nafarga yetdi. Tabiiy ofatdan keyin o‘n kun o‘tgan bo‘lsa-da, minglab odamlar hanuzgacha bedarak deb hisoblanmoqda.
Mamlakat parlamenti spikeri Xorxe Rodriges ma’lum qilishicha, so‘nggi hisob-kitoblarga ko‘ra, zilzila qurbonlari soni 2 954 nafarga yetgan. Shuningdek, 16 592 nafardan ortiq fuqaro turli darajada tan jarohati olgan.
Hozirda xalqaro qutqaruv guruhlari vayronalar orasidagi qidiruv-qutqaruv ishlarini bosqichma-bosqich yakunlamoqda. Mutaxassislar ta’kidlashicha, zilzila kabi tabiiy ofatlarda tirik qolganlarni qutqarib olish uchun eng muhim vaqt dastlabki 72 soat hisoblanadi. Bu muddat o‘tgach, omon qolish ehtimoli keskin pasayadi.
Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, ofatning ilk soatlarida qutqaruv xizmatlari hali yetib kelmagani bois, mahalliy aholi yaqinlarini qutqarish uchun vayronalarni o‘z kuchi bilan tozalashga majbur bo‘lgan.
Ayni paytda rasmiylar bedarak yo‘qolganlarni izlash ishlari davom etayotganini bildirmoqda. Shu bilan birga, zilzila oqibatlarini bartaraf etish va jabrlanganlarga yordam ko‘rsatish ishlari ham izchil davom ettirilmoqda.
…