Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdi

·0·Dunyo
Venesueladagi kuchli zilzila qurbonlari soni 4100 nafardan oshdi

Iyun oyida Venesuelada sodir bo‘lgan kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni yanada ortdi. So‘nggi rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat qurbonlari soni 4118 nafarga yetgan. Bu haqda Venesuela Milliy assambleyasi prezidenti Horxe Rodriges ma’lumotiga tayanib TASS agentligi xabar qildi.

Uning ma’lum qilishicha, halokat oqibatida 16 740 nafar kishi turli darajada jarohat olgan. Shuningdek, 17 907 nafar fuqaro o‘z uy-joyidan ayrilib, vaqtincha boshpanasiz qolgan. Kuchli yer silkinishi oqibatida mamlakat bo‘ylab 190 ta bino butunlay vayron bo‘lgan, yana 856 ta inshoot esa jiddiy darajada shikastlangan.

Qutqaruvchilar tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv ishlari davomida 6462 nafar inson vayronalar orasidan sog‘-omon qutqarib olingan. Tabiiy ofatdan jabrlanganlarga tibbiy yordam ko‘rsatish maqsadida shifoxonalar va tibbiyot muassasalarida 29 966 nafar bemor davolangan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hozirga qadar 86 794 ta oila davlat va maxsus xizmatlar tomonidan turli ko‘mak bilan ta’minlangan. Shuningdek, jabrlangan aholiga 9766 tonna oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilgan.

Eslatib o‘tamiz, Venesueladagi kuchli zilzila 24 iyun kuni kechqurun sodir bo‘lgan edi. O‘shanda atigi 40 soniya ichida magnitudasi 7,2 va 7,5 bo‘lgan ikkita kuchli yer silkinishi qayd etilgan. Zilzila epitsentrlari Yarakuy shtati hududida, bir-biridan taxminan 10 kilometr masofada joylashgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadi2028 yilda Samsung ilk suzuvchi ma’lumotlar markazlarini taqdim etadiBugun, 01:47Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Dunyoning eng qimmat shaharlari: Toshkent Markaziy Osiyoda nechinchi o‘rinda?Kecha, 23:57Jahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiJahon chempionati uchun 48 mamlakat pivosini to‘plagan muxlis mashhur bo‘ldiKecha, 22:50150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildiKecha, 22:27Berlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiBerlinda supermarket kassiri 11 soat garovda ushlab turildiKecha, 21:36Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Yaponiyada “Bavi” to‘foni: 12 kishi jabrlandi (video)Kecha, 21:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi