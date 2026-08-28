“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi

·19·Sport
“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi

La Liga doirasida “Barselona” o‘z maydonida “Atletik”ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvda stadion nomi ko‘rsatilmagan. Kataloniyaliklar har ikki bo‘limda bittadan gol urdi: 37-daqiqada Rafinya hisobni ochdi, 82-daqiqada Fermin Lopes jamoasining ikkinchi golini kiritdi.

O‘yin davomida “Barselona” to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha raqibidan ancha ustun ko‘rindi. Jamoa 20 ta zarba berdi, ularning 10 tasi darvozaga aniq yo‘naltirildi. “Atletik” esa 4 ta zarba bilan cheklandi va birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.

To‘pga egalik qilishda ham katta farq bor: “Barselona” 72 foiz, “Atletik” 28 foiz natija qayd etdi. Paslar bo‘yicha ham mezbonlar ustun bo‘ldi, “Barselona” 593 ta, “Atletik” 265 ta pas amalga oshirdi. Pas aniqligi mos ravishda 92 va 76 foizni tashkil qildi.

Qoidabuzarliklar bo‘yicha “Barselona”da 13 ta, “Atletik”da 6 ta fol qayd etildi. Sariq kartochkalar soni mezbonlarda 1 ta, mehmonlarda 2 ta bo‘ldi. Qizil kartochkalar ko‘rsatilmadi. Ofsaydlar 8:5, burchak to‘plari esa 12:5 ko‘rinishida “Barselona” foydasiga yakunlandi.

Bu g‘alabadan keyin “Barselona” 2 o‘yindan so‘ng 6 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinda bormoqda. Jamoaning to‘plar nisbati 7:0.

BarselonaAtletikRafinyaFermin LopesLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiBugun, 03:19«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 23:16Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiOmar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiKecha, 21:58Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Kecha, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)