“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi
La Liga doirasida “Barselona” o‘z maydonida “Atletik”ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvda stadion nomi ko‘rsatilmagan. Kataloniyaliklar har ikki bo‘limda bittadan gol urdi: 37-daqiqada Rafinya hisobni ochdi, 82-daqiqada Fermin Lopes jamoasining ikkinchi golini kiritdi.
O‘yin davomida “Barselona” to‘p nazorati va hujumlar soni bo‘yicha raqibidan ancha ustun ko‘rindi. Jamoa 20 ta zarba berdi, ularning 10 tasi darvozaga aniq yo‘naltirildi. “Atletik” esa 4 ta zarba bilan cheklandi va birorta ham aniq zarba yo‘llay olmadi.
To‘pga egalik qilishda ham katta farq bor: “Barselona” 72 foiz, “Atletik” 28 foiz natija qayd etdi. Paslar bo‘yicha ham mezbonlar ustun bo‘ldi, “Barselona” 593 ta, “Atletik” 265 ta pas amalga oshirdi. Pas aniqligi mos ravishda 92 va 76 foizni tashkil qildi.
Qoidabuzarliklar bo‘yicha “Barselona”da 13 ta, “Atletik”da 6 ta fol qayd etildi. Sariq kartochkalar soni mezbonlarda 1 ta, mehmonlarda 2 ta bo‘ldi. Qizil kartochkalar ko‘rsatilmadi. Ofsaydlar 8:5, burchak to‘plari esa 12:5 ko‘rinishida “Barselona” foydasiga yakunlandi.
Bu g‘alabadan keyin “Barselona” 2 o‘yindan so‘ng 6 ochko jamg‘arib, turnir jadvalida birinchi o‘rinda bormoqda. Jamoaning to‘plar nisbati 7:0.
…