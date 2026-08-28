Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdi
Yaponiyaning avtomobilsozlik giganti Toyota kompaniyasi Yevropa bozori uchun Corolla oilasining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus yubiley seriyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend tarixidagi eng koʻp sotilgan model hisoblangan mashinaning ushbu maxsus versiyasi xaridorlarga uch xil tana shaklida taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Yevropa mamlakatlarida mazkur avtomobillar uchun buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan boʻlib, ilk xaridorlarga tayyor mashinalarni yetkazib berish ishlari 2026-yilning oktyabr oyi oxirlariga rejalashtirilgan. Ushbu yubiley seriyasi oʻzining oʻziga xos tashqi dizayn yechimlari bilan ajralib turadi.
Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlariYangi seriyadagi xetçbek va universal modifikatsiyalari oʻziga xos koʻk rangli metallik tusda hamda kontrast hosil qiluvchi qora tom va qora ustunlar bilan taʼminlandi. Avtomobillarning tashqi qiyofasini boyitish maqsadida 17 dyuymli oʻnta spokali yengil qotishmali disklar, toʻq xromli gʻildirak gaykalari va matli kumush rangli bezak elementlari oʻrnatilgan.
Shuningdek, tashqi koʻrinishni toʻldirish uchun tumanga qarshi chiroqlarning qoraytirilgan qoplamasi qoʻllanilgan boʻlib, orqa eshiklarda maxsus 60th Anniversary yorliqlari joylashtirilgan. Avtomobil salonidagi oʻzgarishlar esa unchalik katta emas, ammo oʻziga xos estetikani saqlab qolgan.
Salon jihozlari va texnik imkoniyatlarIchki qismda yubiley logotipi tushirilgan ostonadagi qoplamalar, kumush rang hoshiyali qora toʻqimachilik gilamchalari, 12,3 dyuymli raqamli oʻlchovlar paneli hamda 10,5 dyuymli ekranga ega zamonaviy multimedia tizimi mavjud. Standart jihozlanish darajasiga Toyota T-Mate va Safety Sense haydovchining yordamchi tizimlari majmualari kiritilgan.
Texnik jihatdan hech qanday oʻzgarishlar amalga oshirilmagan boʻlib, Yevropadagi Toyota Corolla 60th Anniversary faqat oʻz-oʻzidan quvvatlanuvchi gibrid qurilmalar bilan sotiladi. Xetçbek va universal 1,8 hamda 2,0 litrli motorlar bazasidagi 138 va 176 ot kuchiga ega gibrid tizimlar bilan taʼminlansa, sedan faqat kichikroq quvvatdagi qurilma bilan taqdim etiladi.
Maʼlumot oʻrnida, xetçbek va universallar Buyuk Britaniyadagi Toyota zavodida yigʻilsa, sedanlar Turkiyada ishlab chiqariladi. Eslatib oʻtamiz, birinchi Toyota Corolla 1966-yilda debyut qilgan boʻlib, oʻtgan olti oʻn yillik davomida mazkur oilaga mansub avtomobillarning global savdosi 57 million nusxadan oshib ketdi. Hozirgi avlod esa oʻzining hayotiy siklini yakunlash pallasiga kirib borgan va mutlaqo yangi Corolla 2027-yilda taqdim etilishi kutilmoqda.
…