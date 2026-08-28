Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdi

·2·Avto
Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdi

Yaponiyaning avtomobilsozlik giganti Toyota kompaniyasi Yevropa bozori uchun Corolla oilasining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus yubiley seriyasini namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend tarixidagi eng koʻp sotilgan model hisoblangan mashinaning ushbu maxsus versiyasi xaridorlarga uch xil tana shaklida taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Yevropa mamlakatlarida mazkur avtomobillar uchun buyurtmalar qabul qilish jarayoni boshlab yuborilgan boʻlib, ilk xaridorlarga tayyor mashinalarni yetkazib berish ishlari 2026-yilning oktyabr oyi oxirlariga rejalashtirilgan. Ushbu yubiley seriyasi oʻzining oʻziga xos tashqi dizayn yechimlari bilan ajralib turadi.

Tashqi koʻrinish va dizayn xususiyatlari

Yangi seriyadagi xetçbek va universal modifikatsiyalari oʻziga xos koʻk rangli metallik tusda hamda kontrast hosil qiluvchi qora tom va qora ustunlar bilan taʼminlandi. Avtomobillarning tashqi qiyofasini boyitish maqsadida 17 dyuymli oʻnta spokali yengil qotishmali disklar, toʻq xromli gʻildirak gaykalari va matli kumush rangli bezak elementlari oʻrnatilgan.

Shuningdek, tashqi koʻrinishni toʻldirish uchun tumanga qarshi chiroqlarning qoraytirilgan qoplamasi qoʻllanilgan boʻlib, orqa eshiklarda maxsus 60th Anniversary yorliqlari joylashtirilgan. Avtomobil salonidagi oʻzgarishlar esa unchalik katta emas, ammo oʻziga xos estetikani saqlab qolgan.

Salon jihozlari va texnik imkoniyatlar

Ichki qismda yubiley logotipi tushirilgan ostonadagi qoplamalar, kumush rang hoshiyali qora toʻqimachilik gilamchalari, 12,3 dyuymli raqamli oʻlchovlar paneli hamda 10,5 dyuymli ekranga ega zamonaviy multimedia tizimi mavjud. Standart jihozlanish darajasiga Toyota T-Mate va Safety Sense haydovchining yordamchi tizimlari majmualari kiritilgan.

Texnik jihatdan hech qanday oʻzgarishlar amalga oshirilmagan boʻlib, Yevropadagi Toyota Corolla 60th Anniversary faqat oʻz-oʻzidan quvvatlanuvchi gibrid qurilmalar bilan sotiladi. Xetçbek va universal 1,8 hamda 2,0 litrli motorlar bazasidagi 138 va 176 ot kuchiga ega gibrid tizimlar bilan taʼminlansa, sedan faqat kichikroq quvvatdagi qurilma bilan taqdim etiladi.

Maʼlumot oʻrnida, xetçbek va universallar Buyuk Britaniyadagi Toyota zavodida yigʻilsa, sedanlar Turkiyada ishlab chiqariladi. Eslatib oʻtamiz, birinchi Toyota Corolla 1966-yilda debyut qilgan boʻlib, oʻtgan olti oʻn yillik davomida mazkur oilaga mansub avtomobillarning global savdosi 57 million nusxadan oshib ketdi. Hozirgi avlod esa oʻzining hayotiy siklini yakunlash pallasiga kirib borgan va mutlaqo yangi Corolla 2027-yilda taqdim etilishi kutilmoqda.

ToyotaCorollaAvtoYangiliklarYevropaGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiKecha, 17:58Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiKecha, 10:54Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26.08, 16:53Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi26.08, 12:26BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)BMW iX3'ning Xitoy uchun maxsus versiyasi namoyish etildi (foto)21.08, 18:30General Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqdaGeneral Motors Buyuk Britaniyada Cadillac brendini qayta tiklash rejalarini qayta koʻrib chiqmoqda21.08, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi