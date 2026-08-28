Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdi
Xiaomi brendi oshxona uchun moʻljallangan yangi Mijia Smart Range Hood 3 aqlli havo tortish moslamasini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qoʻshaloq soʻrish tizimi, sunʼiy intellekt va invertor dvigatel bilan jihozlangan ushbu qurilmaning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 1999 yuanni yoki taxminan 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Innovatsion havo tortish va unumdorlikMazkur modelning asosiy oʻziga xos xususiyati ikki tomonlama havo olish sxemasidan iboratligi hisoblanadi. Yon kanal toʻgʻridan-toʻgʻri idishlar yaqinidagi tutun va bugʻlarni ushlab qolsa, yuqori qismida joylashgan 24 dyuymli yoʻnaltiruvchi plastinka ifloslangan havoni kengroq maydondan yigʻishga masʼuldir.
Qurilmaning unumdorligi eng yuqori rejimda intensiv qovurish jarayonlari uchun moʻljallangan holda daqiqasiga 30 kub metrgacha yetadi. ixbt.com xabar qilishicha, qurilma hajmi 24 foizga oshirilgan parrakli kuchli invertor dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal statik bosimi 1400 Paga teng.
Sunʼiy intellekt va qulay boshqaruvMijia Smart Range Hood 3 modeli bino umumiy ventilyatsiya kanalidagi qarshilikni tahlil qilib, dvigatel ishini avtomatik sozlaydigan AI Cruise aqlli rejimi bilan taʼminlangan. Ushbu avtomatika turli qavatlarda barqaror tortish kuchini taʼminlash hamda yoqimsiz hid va tutunlarning ventilyatsiyadan qaytib kirishining oldini olishga moʻljallangan.
Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmani mos keluvchi pech bilan birga ishlatish imkoniyati mavjud boʻlib, plita yoqilganda ventilyatsiya ham avtomatik tarzda ishga tushadi. Shuningdek, maxsus sensorlar qoʻl harakatlarini tanib olgani sababli asosiy funksiyalarni qurilmaga teginmasdan, yaʼni yogʻli qoʻllar bilan panelni ifloslantirmagan holda boshqarish mumkin.
Shovqinni pasaytirish va oʻz-oʻzini tozalashIshlab chiqaruvchi shovqin darajasini pasaytirish maqsadida dvigatelni optimallashtirish, yaxlit havo kanali tuzilishi, kengaytirilgan parrak va ikki qatlamli tovush yutuvchi materialni oʻz ichiga olgan toʻrt bosqichli tizimni qoʻllagan. Maksimal rejimdagi shovqin darajasi 58 desibeldan oshmaydi.
Qurilmada avtomatik tozalash funksiyasi ham koʻzda tutilgan boʻlib, parrak sirti olofob qoplama bilan qoplangan. Maxsus rejim ventilyatorni yuqori tezlikda aylantirib, ichkarida toʻplangan yogʻlarni qoʻlda qismlarga ajratmasdan tozalashga yordam beradi. Kulrang rangdagi metall korpusning oʻlchami 895×375×887 millimitrni, vazni esa 27 kilogrammni tashkil etadi.
…