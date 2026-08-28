Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdi

·4·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdi

Xiaomi brendi oshxona uchun moʻljallangan yangi Mijia Smart Range Hood 3 aqlli havo tortish moslamasini savdoga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qoʻshaloq soʻrish tizimi, sunʼiy intellekt va invertor dvigatel bilan jihozlangan ushbu qurilmaning Xitoy bozoridagi boshlangʻich narxi 1999 yuanni yoki taxminan 300 AQSh dollarini tashkil etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Innovatsion havo tortish va unumdorlik

Mazkur modelning asosiy oʻziga xos xususiyati ikki tomonlama havo olish sxemasidan iboratligi hisoblanadi. Yon kanal toʻgʻridan-toʻgʻri idishlar yaqinidagi tutun va bugʻlarni ushlab qolsa, yuqori qismida joylashgan 24 dyuymli yoʻnaltiruvchi plastinka ifloslangan havoni kengroq maydondan yigʻishga masʼuldir.

Qurilmaning unumdorligi eng yuqori rejimda intensiv qovurish jarayonlari uchun moʻljallangan holda daqiqasiga 30 kub metrgacha yetadi. ixbt.com xabar qilishicha, qurilma hajmi 24 foizga oshirilgan parrakli kuchli invertor dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, uning maksimal statik bosimi 1400 Paga teng.

Sunʼiy intellekt va qulay boshqaruv

Mijia Smart Range Hood 3 modeli bino umumiy ventilyatsiya kanalidagi qarshilikni tahlil qilib, dvigatel ishini avtomatik sozlaydigan AI Cruise aqlli rejimi bilan taʼminlangan. Ushbu avtomatika turli qavatlarda barqaror tortish kuchini taʼminlash hamda yoqimsiz hid va tutunlarning ventilyatsiyadan qaytib kirishining oldini olishga moʻljallangan.

Foydalanuvchilar qulayligi uchun qurilmani mos keluvchi pech bilan birga ishlatish imkoniyati mavjud boʻlib, plita yoqilganda ventilyatsiya ham avtomatik tarzda ishga tushadi. Shuningdek, maxsus sensorlar qoʻl harakatlarini tanib olgani sababli asosiy funksiyalarni qurilmaga teginmasdan, yaʼni yogʻli qoʻllar bilan panelni ifloslantirmagan holda boshqarish mumkin.

Shovqinni pasaytirish va oʻz-oʻzini tozalash

Ishlab chiqaruvchi shovqin darajasini pasaytirish maqsadida dvigatelni optimallashtirish, yaxlit havo kanali tuzilishi, kengaytirilgan parrak va ikki qatlamli tovush yutuvchi materialni oʻz ichiga olgan toʻrt bosqichli tizimni qoʻllagan. Maksimal rejimdagi shovqin darajasi 58 desibeldan oshmaydi.

Qurilmada avtomatik tozalash funksiyasi ham koʻzda tutilgan boʻlib, parrak sirti olofob qoplama bilan qoplangan. Maxsus rejim ventilyatorni yuqori tezlikda aylantirib, ichkarida toʻplangan yogʻlarni qoʻlda qismlarga ajratmasdan tozalashga yordam beradi. Kulrang rangdagi metall korpusning oʻlchami 895×375×887 millimitrni, vazni esa 27 kilogrammni tashkil etadi.

XiaomiMijiaAqlli texnologiyalarOshxona jihozlariSmart Range Hood
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda