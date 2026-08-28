Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandi

·14·Sport
Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandi

AQShning Inter Mayami klubi rasman Kristian Kily Gonsalesni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻzgarish jamoa oʻz oldiga qoʻygan yirik maqsadlar sari intilayotgan va gʻalabasiz seriyani boshidan kechirayotgan muhim pallada amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Valensiya va Inter klublarining sobiq vingeri boʻlgan Kily Gonsales bu lavozimda Gilyermo Hoyosning oʻrnini egallaydi. Klub payshanba kuni tarqatgan rasmiy bayonotida yangi mutaxassis ish ruxsatnomasini olgandan keyingina oʻz vazifasiga kirishishini maʼlum qildi.

Hozirgi vaqtda Inter Mayami jiddiy tushkunlikni boshdan kechirmoqda va ketma-ket beshta oʻyindan beri gʻalaba qozona olmayapti. Ushbu qiyin vaziyatda rahbariyat keskin qaror qabul qilib, jamoaning natijalarini yaxshilash va mavsumdagi pley-off imkoniyatlarini mustahkamlash uchun tajribali murabbichni olib kelishga qaror qildi.

Sobiq jamoadoshlar ittifoqi

Mazkur tayinlovdagi eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, Kily Gonsales va klub sardori Lionel Messi ilgari bir jamoada toʻp surgan. Ular 2005 yilda Argentina milliy terma jamoasi safida Peruga va Urugugayga qarshi JCh saralash oʻyinlarida maydonga tushishgan.

Taʼkidlash joizki, argentinalik yulduzning MLSdagi faoliyati davomida Inter Mayamini boshqargan barcha murabbiylar u bilan avvaldan tanish boʻlgan. Bu holat klub transfer va murabbiylar siyosatida oʻziga xos anʼanaga aylanib ulgurdi.

Futbolchilik faoliyati davomida Ispaniyaning Saragosa, Valensiya hamda Italiyaning Inter klublarida yorqin oʻyin koʻrsatgan 52 yoshli mutaxassis murabbiylik faoliyatida hali yirik sovrinlarni qoʻlga kiritmagan. U ilgari Argentinaning Rosario Sentral, Union de Santa Fe va Platense jamoalarini boshqargan.

Gilyermo Hoyosning ketishi va uning hissasi

Gilyermo Hoyos aprel oyida Xavier Maskerano isteʼfoga chiqarilganidan keyin vaqtincha bosh murabbiy vazifasini bajarishga kirishgan edi. Uning davri klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli startlardan biri sifatida yodda qoldi.

Klub rasmiy bayonotida Gilyermo Hoyosga qiyin davrda jamoani boshqarib, fidoiylik koʻrsatgani uchun oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Garchi oxirgi vaqtlarda natijalar biroz yomonlashgan boʻlsa-da, Hoyos Sharqiy konferensiyada jamoaning raqobatbardoshligini saqlab qolishda muhim rol oʻynadi.

Inter MayamiLionel MessiKily GonsalesMLSfutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiXabi Alonso Enzo Fernandesning tarkibdan chetlatilganiga izoh berdiBugun, 09:37Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiInter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladiBugun, 03:19“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 02:43«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)