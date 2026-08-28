Inter Mayami jamoasiga Lionel Messining sobiq jamoadoshi bosh murabbiy etib tayinlandi
AQShning Inter Mayami klubi rasman Kristian Kily Gonsalesni jamoaning yangi bosh murabbiyi etib tayinladi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻzgarish jamoa oʻz oldiga qoʻygan yirik maqsadlar sari intilayotgan va gʻalabasiz seriyani boshidan kechirayotgan muhim pallada amalga oshirildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Valensiya va Inter klublarining sobiq vingeri boʻlgan Kily Gonsales bu lavozimda Gilyermo Hoyosning oʻrnini egallaydi. Klub payshanba kuni tarqatgan rasmiy bayonotida yangi mutaxassis ish ruxsatnomasini olgandan keyingina oʻz vazifasiga kirishishini maʼlum qildi.
Hozirgi vaqtda Inter Mayami jiddiy tushkunlikni boshdan kechirmoqda va ketma-ket beshta oʻyindan beri gʻalaba qozona olmayapti. Ushbu qiyin vaziyatda rahbariyat keskin qaror qabul qilib, jamoaning natijalarini yaxshilash va mavsumdagi pley-off imkoniyatlarini mustahkamlash uchun tajribali murabbichni olib kelishga qaror qildi.
Sobiq jamoadoshlar ittifoqiMazkur tayinlovdagi eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, Kily Gonsales va klub sardori Lionel Messi ilgari bir jamoada toʻp surgan. Ular 2005 yilda Argentina milliy terma jamoasi safida Peruga va Urugugayga qarshi JCh saralash oʻyinlarida maydonga tushishgan.
Taʼkidlash joizki, argentinalik yulduzning MLSdagi faoliyati davomida Inter Mayamini boshqargan barcha murabbiylar u bilan avvaldan tanish boʻlgan. Bu holat klub transfer va murabbiylar siyosatida oʻziga xos anʼanaga aylanib ulgurdi.
Futbolchilik faoliyati davomida Ispaniyaning Saragosa, Valensiya hamda Italiyaning Inter klublarida yorqin oʻyin koʻrsatgan 52 yoshli mutaxassis murabbiylik faoliyatida hali yirik sovrinlarni qoʻlga kiritmagan. U ilgari Argentinaning Rosario Sentral, Union de Santa Fe va Platense jamoalarini boshqargan.
Gilyermo Hoyosning ketishi va uning hissasiGilyermo Hoyos aprel oyida Xavier Maskerano isteʼfoga chiqarilganidan keyin vaqtincha bosh murabbiy vazifasini bajarishga kirishgan edi. Uning davri klub tarixidagi eng muvaffaqiyatli startlardan biri sifatida yodda qoldi.
Klub rasmiy bayonotida Gilyermo Hoyosga qiyin davrda jamoani boshqarib, fidoiylik koʻrsatgani uchun oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Garchi oxirgi vaqtlarda natijalar biroz yomonlashgan boʻlsa-da, Hoyos Sharqiy konferensiyada jamoaning raqobatbardoshligini saqlab qolishda muhim rol oʻynadi.
…