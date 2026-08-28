iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldi

·0·Texno
iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldi

Zamonaviy texnologiyalar nafaqat kundalik qulayliklar, balki gʻayrioddiy sinovlar orqali ham oʻz imkoniyatlarini namoyish etib kelmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, mashhur himoya aksessuarlari ishlab chiqaruvchisi Rhinoshield kompaniyasi smartfonlar tarixidagi eng ekstremal tajribalardan birini amalga oshirib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Tajriba davomida iPhone 17 Pro flagmani taxminan 30 kilometr balandlikdan Yer sirtiga tushirildi va toʻliq ishlaydigan holatda saqlanib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur noyob sinov joriy yilning 24-iyun kuni Shvetsiyadagi Esrange Space Center kosmik poligonida tashkil etildi. Ushbu loyiha Rhinoshield va Buyuk Britaniyaning aerokosmik sohada ixtisoslashgan Sent Into Space kompaniyasi hamkorligida amalga oshirildi. Mutaxassislar smartfonni stratosferaga koʻtarish uchun maxsus balandlik aerostatidan foydalanishdi va qurilma yerdan 30 607 metr balandlikka koʻtarildi.

Ekstremal sharoitdagi parvoz sinovi

Stratosferaning quyi qatlamlarida harorat -40 dan -60 darajagacha sovib, havo bosimi dengiz sathidagining atigi bir foizini tashkil etishiga qaramay, smartfon hech qanday qoʻshimcha isitish tizimi yoki maxsus qobiqsiz uchirildi. U yerda qurilma Yer fonida video tasvirga olindi va soʻngra masofadan turib aerostatdan ajratilib, erkin tushish holatiga keltirildi.

Tushish jarayoni taxminan 25 daqiqa davom etdi va qurilma tabiiy relefga qattiq tezlikda urildi. GPS tizimi va masofadan boshqarish mexanizmi yordamida jihozlangan foydali yukning qulagan joyini topish tajribaning eng murakkab bosqichlaridan biri boʻldi. Shvetsiyaning qiyin oʻtish mumkin boʻlgan hududlaridan birida topilgan smartfon Ginnesning rekordlar kitobi vakillari tomonidan sinchkovlik bilan tekshirildi.

Rhinoshield AirX himoya tizimi imkoniyatlari

  • Qurilma korpusi mutlaqo shikastlanmagan
  • Smartfon toʻliq ishlayotgani aniqlangan
  • Qoʻngʻiroq qilish, suratga olish va yoqish funksiyalari saqlangan

Oʻtkazilgan tekshiruvlar natijasida iPhone 17 Pro oʻzining barcha funksiyalarini toʻlaqonli saqlab qolgani maʼlum boʻldi. Mutaxassislar qurilmaning bunday ekstremal bosim va zarba ostida omon qolganini uning Rhinoshield AirX nomli maxsus himoya gʻilofida boʻlgani bilan izohladilar. Ushbu aksessuar havo yordamida amortizatsiya qilish, egiluvchan ichki tuzilma va bosimni kamaytirish kameralarini oʻz ichiga olgan koʻp qatlamli tizim asosida yaratilgan.

Mazkur rekord mobil qurilmalar va ularni himoya qiluvchi aksessuarlarning chidamlilik chegarasi naqadar yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu muvaffaqiyatli sinov zamonaviy texnologik yechimlar hatto kosmik sharoitlarga yaqin boʻlgan muhitda ham qimmatbaho gadjetlarni ishonchli qoʻriqlay olishini koʻrsatib berdi.

IPhoneTexnologiyaRekordSmartfonYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Mijia aqlli ventilyatsiya moslamasini taqdim etdiBugun, 01:51Starlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiStarlink Mini uchun oʻziga xos shtatibli PeakDo payurbanki taqdim etildiBugun, 01:23Xiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiXiaomi Yevropada Redmi Note 17 5G smartfonini sotuvga chiqardiBugun, 01:00Samsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiSamsung Galaxy S27 Pro flagmanining yangi renderlari eʼlon qilindiBugun, 00:25Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Kelajak transporti keldi: yangi dron-hoverbord imkoniyatlari qanday?Bugun, 00:01Redmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxRedmi Note 17 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi: ulkan akkumulyator va 600 yevrolik narxKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda