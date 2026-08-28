iPhone 17 Pro stratosferadan tushib ham omon qoldi
Zamonaviy texnologiyalar nafaqat kundalik qulayliklar, balki gʻayrioddiy sinovlar orqali ham oʻz imkoniyatlarini namoyish etib kelmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, mashhur himoya aksessuarlari ishlab chiqaruvchisi Rhinoshield kompaniyasi smartfonlar tarixidagi eng ekstremal tajribalardan birini amalga oshirib, Ginnesning rekordlar kitobiga kirdi. Tajriba davomida iPhone 17 Pro flagmani taxminan 30 kilometr balandlikdan Yer sirtiga tushirildi va toʻliq ishlaydigan holatda saqlanib qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur noyob sinov joriy yilning 24-iyun kuni Shvetsiyadagi Esrange Space Center kosmik poligonida tashkil etildi. Ushbu loyiha Rhinoshield va Buyuk Britaniyaning aerokosmik sohada ixtisoslashgan Sent Into Space kompaniyasi hamkorligida amalga oshirildi. Mutaxassislar smartfonni stratosferaga koʻtarish uchun maxsus balandlik aerostatidan foydalanishdi va qurilma yerdan 30 607 metr balandlikka koʻtarildi.
Ekstremal sharoitdagi parvoz sinoviStratosferaning quyi qatlamlarida harorat -40 dan -60 darajagacha sovib, havo bosimi dengiz sathidagining atigi bir foizini tashkil etishiga qaramay, smartfon hech qanday qoʻshimcha isitish tizimi yoki maxsus qobiqsiz uchirildi. U yerda qurilma Yer fonida video tasvirga olindi va soʻngra masofadan turib aerostatdan ajratilib, erkin tushish holatiga keltirildi.
Tushish jarayoni taxminan 25 daqiqa davom etdi va qurilma tabiiy relefga qattiq tezlikda urildi. GPS tizimi va masofadan boshqarish mexanizmi yordamida jihozlangan foydali yukning qulagan joyini topish tajribaning eng murakkab bosqichlaridan biri boʻldi. Shvetsiyaning qiyin oʻtish mumkin boʻlgan hududlaridan birida topilgan smartfon Ginnesning rekordlar kitobi vakillari tomonidan sinchkovlik bilan tekshirildi.
Rhinoshield AirX himoya tizimi imkoniyatlari
- Qurilma korpusi mutlaqo shikastlanmagan
- Smartfon toʻliq ishlayotgani aniqlangan
- Qoʻngʻiroq qilish, suratga olish va yoqish funksiyalari saqlangan
Oʻtkazilgan tekshiruvlar natijasida iPhone 17 Pro oʻzining barcha funksiyalarini toʻlaqonli saqlab qolgani maʼlum boʻldi. Mutaxassislar qurilmaning bunday ekstremal bosim va zarba ostida omon qolganini uning Rhinoshield AirX nomli maxsus himoya gʻilofida boʻlgani bilan izohladilar. Ushbu aksessuar havo yordamida amortizatsiya qilish, egiluvchan ichki tuzilma va bosimni kamaytirish kameralarini oʻz ichiga olgan koʻp qatlamli tizim asosida yaratilgan.
Mazkur rekord mobil qurilmalar va ularni himoya qiluvchi aksessuarlarning chidamlilik chegarasi naqadar yuqori ekanini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu muvaffaqiyatli sinov zamonaviy texnologik yechimlar hatto kosmik sharoitlarga yaqin boʻlgan muhitda ham qimmatbaho gadjetlarni ishonchli qoʻriqlay olishini koʻrsatib berdi.
…