Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladi
AQShning Inter Mayami klubi bosh murabbiylik lavozimiga kutilmaganda oʻzgarish kiritdi va bu lavozimga argentinalik mutaxassis Kily Gonzalezni olib kelishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu tayinlov klub uchun ham, muxlislar uchun ham biroz kutilmagan qaror boʻldi, chunki jamoa MLS Sharqiy konferensiyasida ikkinchi oʻrinda bormoqda va mavsum davomida yuqori natijalar uchun kurashni davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kily Gonzalez futbolchilik faoliyati davomida Argentina milliy terma jamoasi safida toʻp surgan hamda vatani chempionatidagi uchta klubda bosh murabbiy sifatida faoliyat olib borgan tajribali mutaxassis hisoblanadi. Uning murabbiylik faoliyati biroz qorishiq boʻlib, Rosario Central, Union va Platense jamoalarini boshqargan. Shunga qaramay, uning gʻalaba qozonish koʻrsatkichi 32,5 foizni tashkil etadi va hozircha yirik sovrinlarni qoʻlga kiritmagan.
Tajriba va shaxsiy aloqalarBiroq mutaxassisning Inter Mayami klubiga taklif qilinishida uning Lionel Messi bilan boʻlgan yaqin munosabatlari muhim rol oʻynagan koʻrinadi. Kily Gonzalez ham, Lionel Messi ham Argentinaning Rosario shahridan boʻlib, ular 2006-yilgi mavsumda milliy terma jamoa safida birga oʻynashgan. Shuningdek, Gonzalez Messini 2022-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng shaxsan kutib olgan taniqli insonlardan biridir.
Eslatib oʻtamiz, Kily Gonzalez bu lavozimda vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajarib kelgan jamoadoshi Guillermo Hoyosning oʻrnini egalladi. Undan oldin esa mavsum boshida MLS Kubogini qoʻlga kiritgan Javier Mascherano isteʼfoga chiqarilgan edi. Shunday qilib, Lionel Messi Florida klubidagi faoliyati davomida oʻzining toʻrtinchi bosh murabbiyi qoʻli ostida toʻp suradigan boʻldi.
Jamoaning soʻnggi natijalariGuillermo Hoyosning isteʼfoga chiqarilishi koʻpchilik uchun kutilmagan holat boʻldi, sababi u Lionel Messi bilan yaxshi munosabatga ega edi va natijalar ham yomon emas edi. Jamoa hozirgi kunda ham MLS Kubogi uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq soʻnggi paytlarda Inter Mayami oʻyinida pasayish kuzatilgan edi.
Xususan, klub Leagues Kubogi musobaqasining guruh bosqichidayoq kurashdan chiqib ketgandi. Shuningdek, MLS doirasidagi soʻnggi gʻalaba iyul oyining oxirlarida qoʻlga kiritilgan boʻlib, jamoa oʻshandan beri biroz qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Shunga qaramay, Lionel Messi soʻnggi ikki uchrashuvning har birida gol urishga muvaffaq boʻldi.
Kily Gonzalezning jamoaga kelishi klubdagi mavjud vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirishi kutilmoqda. Uning tajribasi va futbolchilar bilan, xususan Lionel Messi bilan topishib ketishi Inter Mayamiga mavsumning hal qiluvchi pallaida qoʻl kelishi mumkin. Jamoaning oldida MLS chempionligi uchun asosiy kurash turibdi.
…