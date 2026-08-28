Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladi

·8·Sport
Inter Mayami Lionel Messi bilan ishlash uchun yangi murabbiyni tanladi

AQShning Inter Mayami klubi bosh murabbiylik lavozimiga kutilmaganda oʻzgarish kiritdi va bu lavozimga argentinalik mutaxassis Kily Gonzalezni olib kelishga qaror qildi. Goal.com xabar berishicha, ushbu tayinlov klub uchun ham, muxlislar uchun ham biroz kutilmagan qaror boʻldi, chunki jamoa MLS Sharqiy konferensiyasida ikkinchi oʻrinda bormoqda va mavsum davomida yuqori natijalar uchun kurashni davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kily Gonzalez futbolchilik faoliyati davomida Argentina milliy terma jamoasi safida toʻp surgan hamda vatani chempionatidagi uchta klubda bosh murabbiy sifatida faoliyat olib borgan tajribali mutaxassis hisoblanadi. Uning murabbiylik faoliyati biroz qorishiq boʻlib, Rosario Central, Union va Platense jamoalarini boshqargan. Shunga qaramay, uning gʻalaba qozonish koʻrsatkichi 32,5 foizni tashkil etadi va hozircha yirik sovrinlarni qoʻlga kiritmagan.

Tajriba va shaxsiy aloqalar

Biroq mutaxassisning Inter Mayami klubiga taklif qilinishida uning Lionel Messi bilan boʻlgan yaqin munosabatlari muhim rol oʻynagan koʻrinadi. Kily Gonzalez ham, Lionel Messi ham Argentinaning Rosario shahridan boʻlib, ular 2006-yilgi mavsumda milliy terma jamoa safida birga oʻynashgan. Shuningdek, Gonzalez Messini 2022-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng shaxsan kutib olgan taniqli insonlardan biridir.

Eslatib oʻtamiz, Kily Gonzalez bu lavozimda vaqtinchalik bosh murabbiy vazifasini bajarib kelgan jamoadoshi Guillermo Hoyosning oʻrnini egalladi. Undan oldin esa mavsum boshida MLS Kubogini qoʻlga kiritgan Javier Mascherano isteʼfoga chiqarilgan edi. Shunday qilib, Lionel Messi Florida klubidagi faoliyati davomida oʻzining toʻrtinchi bosh murabbiyi qoʻli ostida toʻp suradigan boʻldi.

Jamoaning soʻnggi natijalari

Guillermo Hoyosning isteʼfoga chiqarilishi koʻpchilik uchun kutilmagan holat boʻldi, sababi u Lionel Messi bilan yaxshi munosabatga ega edi va natijalar ham yomon emas edi. Jamoa hozirgi kunda ham MLS Kubogi uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq soʻnggi paytlarda Inter Mayami oʻyinida pasayish kuzatilgan edi.

Xususan, klub Leagues Kubogi musobaqasining guruh bosqichidayoq kurashdan chiqib ketgandi. Shuningdek, MLS doirasidagi soʻnggi gʻalaba iyul oyining oxirlarida qoʻlga kiritilgan boʻlib, jamoa oʻshandan beri biroz qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Shunga qaramay, Lionel Messi soʻnggi ikki uchrashuvning har birida gol urishga muvaffaq boʻldi.

Kily Gonzalezning jamoaga kelishi klubdagi mavjud vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirishi kutilmoqda. Uning tajribasi va futbolchilar bilan, xususan Lionel Messi bilan topishib ketishi Inter Mayamiga mavsumning hal qiluvchi pallaida qoʻl kelishi mumkin. Jamoaning oldida MLS chempionligi uchun asosiy kurash turibdi.

Inter MayamiLionel MessiKily GonzalezMLSFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldi“Barselona” “Atletik”ni mag‘lub etib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 02:43«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!«Barselona» — «Atletik» uchrashuvining asosiy tarkiblari e’lon qilindi!Kecha, 23:45Yevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaYevrokuboklarda yangi legionerimiz: Behruz Karimov «Lugano» bilan guruh bosqichidaKecha, 23:36Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Shov-shuvli qur’a: Chempionlar Ligasida kimlar o‘zaro to‘qnashadi? (To‘liq ro‘yxat)Kecha, 23:16Omar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiOmar Marmush «Tottenhem»ga o‘tishi va murabbiyning rejalari haqida gapirdiKecha, 21:58Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Tarixiy yo‘llanma: Umarali Rahmonaliyev Ozarbayjonda qancha mukofot puli ishlab oldi?Kecha, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)