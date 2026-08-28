O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldi

·47·Dunyo
O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldi

Alkogol va zararli taomlarga qaramlik sabab salomatligi jiddiy yomonlashgan 58 yoshli Martin Devis shifokorlarning ogohlantirishidan so‘ng hayotini tubdan o‘zgartirishga qaror qildi. Unga odatlarini o‘zgartirmasa, bir necha oy ichida vafot etishi, aks holda esa umrini yana 10 yilga uzaytirishi mumkinligi aytilgan.

Martin avval kunni bekonli baget va katta kapuchino bilan boshlar, ichimligiga to‘rt qoshiq shakar qo‘shar, keyin yana bir buterbrod va beshta shokoladli pechene iste’mol qilardi. Tushlikda McDonald's'dan Big Mac burgeri, kechki ovqatda esa muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni tanlardi. Bunga qo‘shimcha ravishda u har kuni kamida bir shisha spirtli ichimliklar ichgan. Natijada vazni 174,64 kggacha yetgan.

2020 yil noyabr oylarida uning ahvoli yanada og‘irlashgan. Ko‘krak og‘rig‘i, nafas qisishi va qon bosimining keskin ko‘tarilishi sabab shifoxonaga olib borilgan. Martin o‘sha paytda alkogolni jiddiy muammo deb hisoblamaganini, keyinchalik esa o‘zini “funksional alkogolik” bo‘lganini anglaganini aytdi.

Shundan so‘ng u spirtli ichimliklarni butunlay tashladi. Shuningdek, shirinliklar, shokolad va tez tayyor bo‘ladigan taomlardan voz kechib, ovqatlanish tartibini o‘zgartirdi. Endi u asosan yong‘oq, dengiz mahsulotlari, sabzavotlar iste’mol qiladi, ba’zida esa karri yoki chili tayyorlaydi.

Biroq Martinning salomatligi bilan bog‘liq muammolar to‘liq bartaraf bo‘lmadi. Unga obstruktiv uyqu apnoesi, jigar shikastlanishi, buyrak faoliyati buzilishi, artrit va boshqa bir qator yurak kasalliklari tashxisi qo‘yildi.

Bitiruv kiyimidagi qiz va erkak Derby universiteti banneri oldida turibdi.

Keyinchalik u shaxsiy trener Klayv Firon bilan shug‘ullana boshladi. Martin yakka tartibda boks mashg‘ulotlarini o‘tkazdi, uyida sport zali tashkil qildi va har kuni ertalab 14 ming qadam yurishni odat qildi.

Ikki yil davomidagi harakatlar natijasida uning vazni 78,47 kggacha tushdi.

Martinning aytishicha, u hali ham salomatligi bilan bog‘liq muammolardan aziyat chekmoqda. Biroq asosiy maqsadi — farzandlarining universitetni tamomlaganini ko‘rish. U qizining bitiruv marosimida ishtirok etgan, endi esa o‘g‘lining ham shu kuniga yetib borishni istaydi.

Uning murabbiyi Klayv Firon Martinning o‘zgarishini “ajoyib safar” deb atadi. Uning ta’kidlashicha, eng muhim natija nafaqat vaznning kamayishi, balki Martinning ovqatlanish va hayot tarziga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirganidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 13:20Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiAmerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiBugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi