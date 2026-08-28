O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldi
Alkogol va zararli taomlarga qaramlik sabab salomatligi jiddiy yomonlashgan 58 yoshli Martin Devis shifokorlarning ogohlantirishidan so‘ng hayotini tubdan o‘zgartirishga qaror qildi. Unga odatlarini o‘zgartirmasa, bir necha oy ichida vafot etishi, aks holda esa umrini yana 10 yilga uzaytirishi mumkinligi aytilgan.
Martin avval kunni bekonli baget va katta kapuchino bilan boshlar, ichimligiga to‘rt qoshiq shakar qo‘shar, keyin yana bir buterbrod va beshta shokoladli pechene iste’mol qilardi. Tushlikda McDonald's'dan Big Mac burgeri, kechki ovqatda esa muzlatilgan yarim tayyor mahsulotlardan tayyorlangan taomlarni tanlardi. Bunga qo‘shimcha ravishda u har kuni kamida bir shisha spirtli ichimliklar ichgan. Natijada vazni 174,64 kggacha yetgan.
2020 yil noyabr oylarida uning ahvoli yanada og‘irlashgan. Ko‘krak og‘rig‘i, nafas qisishi va qon bosimining keskin ko‘tarilishi sabab shifoxonaga olib borilgan. Martin o‘sha paytda alkogolni jiddiy muammo deb hisoblamaganini, keyinchalik esa o‘zini “funksional alkogolik” bo‘lganini anglaganini aytdi.
Shundan so‘ng u spirtli ichimliklarni butunlay tashladi. Shuningdek, shirinliklar, shokolad va tez tayyor bo‘ladigan taomlardan voz kechib, ovqatlanish tartibini o‘zgartirdi. Endi u asosan yong‘oq, dengiz mahsulotlari, sabzavotlar iste’mol qiladi, ba’zida esa karri yoki chili tayyorlaydi.
Biroq Martinning salomatligi bilan bog‘liq muammolar to‘liq bartaraf bo‘lmadi. Unga obstruktiv uyqu apnoesi, jigar shikastlanishi, buyrak faoliyati buzilishi, artrit va boshqa bir qator yurak kasalliklari tashxisi qo‘yildi.
Keyinchalik u shaxsiy trener Klayv Firon bilan shug‘ullana boshladi. Martin yakka tartibda boks mashg‘ulotlarini o‘tkazdi, uyida sport zali tashkil qildi va har kuni ertalab 14 ming qadam yurishni odat qildi.
Ikki yil davomidagi harakatlar natijasida uning vazni 78,47 kggacha tushdi.
Martinning aytishicha, u hali ham salomatligi bilan bog‘liq muammolardan aziyat chekmoqda. Biroq asosiy maqsadi — farzandlarining universitetni tamomlaganini ko‘rish. U qizining bitiruv marosimida ishtirok etgan, endi esa o‘g‘lining ham shu kuniga yetib borishni istaydi.
Uning murabbiyi Klayv Firon Martinning o‘zgarishini “ajoyib safar” deb atadi. Uning ta’kidlashicha, eng muhim natija nafaqat vaznning kamayishi, balki Martinning ovqatlanish va hayot tarziga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirganidir.
…