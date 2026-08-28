SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi dengiz sayohatchilari va xususiy kemalar egalari uchun moʻljallangan yangi Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti tarifini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Personal Maritime deb nomlangan mazkur xizmat kichik kema egalariga ochiq suvlarda ham qulay aloqa va cheksiz internet imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi tarif boʻyicha oylik abonent toʻlovi 185 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur paketning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, foydalanuvchilar boshqa mamlakatlar qirgʻoqlari yaqinida har 30 kunda roʻyxatdan oʻtgan mamlakatga qaytish majburiyatisiz uzoq vaqt davomida internetdan foydalanishlari mumkin.
Tarif shartlari va cheklovlarBiroq SpaceX ushbu imtiyozli tarifdan foydalanish uchun qatʼiy qoidalarni belgilagan. Personal Maritime faqatgina uzunligi 40 futdan (taxminan 12,2 metr) kam boʻlgan nocherik yoki shaxsiy kemalar uchun moʻljallangan. Tijorat maqsadidagi baliq ovlash kemalari, paromlar va yirik yaxtalar ushbu dasturga kiritilmagani taʼkidlanmoqda.
Tarif shartlariga koʻra, qirgʻoqdan 12 dengiz mili (taxminan 22 kilometr) masofagacha boʻlgan hududda internet trafik mutlaqo cheklanmagan va tezlik pasaytirilmaydi. Hozirgi bosqichda mazkur xizmat faqat maxsus taklifnomalar orqali ulanishi mumkin boʻlib, u ilgari dengizda Starlink xizmatidan foydalangan foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.
Moliyaviy jihatlar va kelgusidagi xarajatlarUlanish jarayonida suzish vositasining nomi, uning davlat bayrogʻi, uzunligi hamda roʻyxatdan oʻtganligini tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Kompaniyaning fikricha, bu choralar imtiyozli tarifdan tijorat maqsadlarida foydalanishning oldini olishga xizmat qiladi.
Hozirgi kunda dengizchilar uchun mavjud boʻlgan Global Priority tarifi oyiga 650 dollarni tashkil etishini hisobga olsak, 185 dollarlik yangi variant ancha tejamkor koʻrinadi. Shunga qaramay, mazkurlar iqtisod faqat qirgʻoq yaqinidagina oʻz kuchini saqlab qoladi.
Agar kema 12 milchilik zonadan tashqariga chiqsa, foydalanuvchi Ocean Mode rejimini yoqishga majbur boʻladi va bu holatda trafik alohida toʻlanadi. Qizigʻi shundaki, SpaceX ochiq okeandagi qoʻshimcha trafik narxini uch baravar oshirib, har bir gigabayt uchun 6 dollardan belgilagan.
…