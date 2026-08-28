SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi

·12·Texno
SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildi

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi dengiz sayohatchilari va xususiy kemalar egalari uchun moʻljallangan yangi Starlink sunʼiy yoʻldosh interneti tarifini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Personal Maritime deb nomlangan mazkur xizmat kichik kema egalariga ochiq suvlarda ham qulay aloqa va cheksiz internet imkoniyatini taqdim etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tarif boʻyicha oylik abonent toʻlovi 185 AQSh dollarini tashkil etadi. Mazkur paketning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, foydalanuvchilar boshqa mamlakatlar qirgʻoqlari yaqinida har 30 kunda roʻyxatdan oʻtgan mamlakatga qaytish majburiyatisiz uzoq vaqt davomida internetdan foydalanishlari mumkin.

Tarif shartlari va cheklovlar

Biroq SpaceX ushbu imtiyozli tarifdan foydalanish uchun qatʼiy qoidalarni belgilagan. Personal Maritime faqatgina uzunligi 40 futdan (taxminan 12,2 metr) kam boʻlgan nocherik yoki shaxsiy kemalar uchun moʻljallangan. Tijorat maqsadidagi baliq ovlash kemalari, paromlar va yirik yaxtalar ushbu dasturga kiritilmagani taʼkidlanmoqda.

Tarif shartlariga koʻra, qirgʻoqdan 12 dengiz mili (taxminan 22 kilometr) masofagacha boʻlgan hududda internet trafik mutlaqo cheklanmagan va tezlik pasaytirilmaydi. Hozirgi bosqichda mazkur xizmat faqat maxsus taklifnomalar orqali ulanishi mumkin boʻlib, u ilgari dengizda Starlink xizmatidan foydalangan foydalanuvchilarga taqdim etilmoqda.

Moliyaviy jihatlar va kelgusidagi xarajatlar

Ulanish jarayonida suzish vositasining nomi, uning davlat bayrogʻi, uzunligi hamda roʻyxatdan oʻtganligini tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Kompaniyaning fikricha, bu choralar imtiyozli tarifdan tijorat maqsadlarida foydalanishning oldini olishga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda dengizchilar uchun mavjud boʻlgan Global Priority tarifi oyiga 650 dollarni tashkil etishini hisobga olsak, 185 dollarlik yangi variant ancha tejamkor koʻrinadi. Shunga qaramay, mazkurlar iqtisod faqat qirgʻoq yaqinidagina oʻz kuchini saqlab qoladi.

Agar kema 12 milchilik zonadan tashqariga chiqsa, foydalanuvchi Ocean Mode rejimini yoqishga majbur boʻladi va bu holatda trafik alohida toʻlanadi. Qizigʻi shundaki, SpaceX ochiq okeandagi qoʻshimcha trafik narxini uch baravar oshirib, har bir gigabayt uchun 6 dollardan belgilagan.

SpaceXStarlinkInternetTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaBugun, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaSamsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaBugun, 13:27Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiHuawei Watch GT 7 Pro aqlli soatlari Xitoyda sotuvga chiqdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda