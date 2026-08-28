Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!

·13·Jamiyat
Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!

Markaziy Osiyoning ikki yirik shahri — Toshkent va Olmaota o‘rtasida qatnovchi xalqaro yo‘lovchi poyezdida xotin-qizlar uchun qulaylik yaratish maqsadida muhim o‘zgarish joriy etilmoqda. 1 oktyabrdan boshlab mazkur xalqaro yo‘nalishdagi poyezd tarkibiga alohida ayollar vagoni kiritiladi.

Ushbu vagonga chiptalar faqat ayol yo‘lovchilar uchun sotiladi. Shuningdek, vagon ichida yo‘lovchilarga ayol provodniklar xizmat ko‘rsatishi belgilangan.

Vagonda kimlar safar qilishi mumkin?

Xalqaro qatnovdagi yangi tartib quyidagi asosiy qoidalarni o‘z ichiga oladi:

  • Yo‘lovchilar tarkibi: Chiptalar istisnosiz faqat xotin-qizlarga rasmiylashtiriladi;

  • Bolalar bilan safar: Ayol yo‘lovchilar o‘zlari bilan birgalikda 7 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il bolalarni ham ushbu vagonda olib yurishlariga ruxsat etiladi;

  • Chipta sotuvi va belgisi: Chiptalarni temir yo‘l kassalari hamda rasmiy veb-sayt orqali xarid qilish mumkin. Sotuv tizimida ayollar vagonidagi o‘rinlar maxsus «JN» belgisi bilan ajratib ko‘rsatiladi;

  • Bron qilish muddati: Chiptalar safar muddatidan 45 kun oldin sotuvga chiqariladi.

Poyezdning kundalik harakat jadvali:

Mazkur yo‘nalish bo‘yicha poyezdlar har kuni muntazam ravishda qatnovini amalga oshiradi:

  • Olmaota → Toshkent: Jo‘nab ketish vaqti — 19:05, poytaxt Toshkentga yetib kelish — 12:53;

  • Toshkent → Olmaota: Jo‘nash vaqti — 14:41, Olmaotaga yetib borish — 08:51.

Mazkur tashabbus xotin-qizlarning uzoq masofali xalqaro safarlarda yanada xavfsiz, erkin va xotirjam harakatlanishini ta’minlashga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!Bugun, 15:26Mustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiMustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiBugun, 11:33Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Kecha, 16:31Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Kecha, 16:01“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruqKecha, 15:47Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiTalabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiKecha, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi