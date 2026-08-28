Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!
Markaziy Osiyoning ikki yirik shahri — Toshkent va Olmaota o‘rtasida qatnovchi xalqaro yo‘lovchi poyezdida xotin-qizlar uchun qulaylik yaratish maqsadida muhim o‘zgarish joriy etilmoqda. 1 oktyabrdan boshlab mazkur xalqaro yo‘nalishdagi poyezd tarkibiga alohida ayollar vagoni kiritiladi.
Ushbu vagonga chiptalar faqat ayol yo‘lovchilar uchun sotiladi. Shuningdek, vagon ichida yo‘lovchilarga ayol provodniklar xizmat ko‘rsatishi belgilangan.
Vagonda kimlar safar qilishi mumkin?
Xalqaro qatnovdagi yangi tartib quyidagi asosiy qoidalarni o‘z ichiga oladi:
Yo‘lovchilar tarkibi: Chiptalar istisnosiz faqat xotin-qizlarga rasmiylashtiriladi;
Bolalar bilan safar: Ayol yo‘lovchilar o‘zlari bilan birgalikda 7 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il bolalarni ham ushbu vagonda olib yurishlariga ruxsat etiladi;
Chipta sotuvi va belgisi: Chiptalarni temir yo‘l kassalari hamda rasmiy veb-sayt orqali xarid qilish mumkin. Sotuv tizimida ayollar vagonidagi o‘rinlar maxsus «JN» belgisi bilan ajratib ko‘rsatiladi;
Bron qilish muddati: Chiptalar safar muddatidan 45 kun oldin sotuvga chiqariladi.
Poyezdning kundalik harakat jadvali:
Mazkur yo‘nalish bo‘yicha poyezdlar har kuni muntazam ravishda qatnovini amalga oshiradi:
Olmaota → Toshkent: Jo‘nab ketish vaqti — 19:05, poytaxt Toshkentga yetib kelish — 12:53;
Toshkent → Olmaota: Jo‘nash vaqti — 14:41, Olmaotaga yetib borish — 08:51.
Mazkur tashabbus xotin-qizlarning uzoq masofali xalqaro safarlarda yanada xavfsiz, erkin va xotirjam harakatlanishini ta’minlashga qaratilgan.
…