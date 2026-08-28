Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildi
Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) FIFA bilan muzokaralar olib borib, Leandro Paredes hamda Nahuel Molinaga nisbatan qoʻllanilgan ogʻir intizomiy jazolar ijrosini yengillashtirishga erishdi. Goal.com xabar qilishicha, endilikda ushbu futbolchilar oʻzlarining diskvalifikatsiya oʻyinlarini rasmiy musobaqalar bilan bir qatorda oʻrtoqlik uchrashuvlarida ham oʻtab ketish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur voqealar rivoji 2026-yilgi jahon chempionati finalida Ispaniyadan uchralgan 1:0 hisobidagi magʻlubiyatdan keyin yuzaga kelgan edi. Hal qiluvchi bahodan soʻng maydonda yirik mushtlashuv kelib chiqib, uchrashuv yakuni janjallarga boy oʻtdi. Oqibatda Xalqaro futbol federatsiyasi Argentina terma jamoasining bir nechta vakillariga nisbatan qattiq jazo choralarini belgilagan edi.
Jazolar tafsilotlari va AFA harakatlariXususan, tajribali yarim himoyachi Leandro Paredes raqib futbolchisi Erik Garsiyaning boʻynidan olgani, Gavidan yuziga urib, uni yerga yiqitgani uchun 10 ta oʻyinga chetlatilib, 65 ming funt sterling miqdorida jarimaga tortilgan edi. Himoyachi Nahuel Molina esa Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri bilan yuzaga kelgan mojaro chogʻida uning koʻkrak qismiga urgani uchun yettita oʻyindan mahrum qilingandi.
Vaziyatning jiddiyligini tushungan AFA rahbariyati darhol FIFAga murojaat qilib, diskvalifikatsiya muddatlarini oʻtash tartibini oʻzgartirish boʻyicha soʻrov yubordi. Assotsiatsiya bayonotida taʼkidlanishicha, FIFA Intizom qoʻmitasi ushbu soʻrovni amaldagi qoidalarga muvofiq maʼqullagan va futbolchilar oʻz jazolarini A klassidagi oʻrtoqlik oʻyinlarida ham oʻtab borishlari mumkin boʻlgan.
Kelgusi rejalar va oldingi mojarolarShunga qaramay, Argentina futbol assotsiatsiyasi huquqlarini himoya qilishni davom ettirmoqda. AFA rasmiy qaror asoslarini olgach, FIFA Apellyatsiya qoʻmitasiga shikoyat kiritishni rejalashtirgan. Agar bu natija bermasa, masala Sport arbitraj sudiga (CAS) qadar olib chiqilishi mumkinligi aytilmoqda.
Taʼkidlash joizki, bu Argentinaning ushbu turnirdagi yagona intizomiy muammosi emas edi. Angliyaga qarshi kechgan yarim final bahosidan keyin Lionel Messi, Kristian Romero, Jovani Lo Chelso va Lisandro Martines kabi futbolchilar Falkland orollari Argentinaga tegishli ekanini bildiruvchi bahsli banner bilan nishonnoma oʻtkazgani ham keng muhokamalarga sabab boʻlgandi.
…