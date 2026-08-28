Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildi

·18·Sport
Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildi

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) FIFA bilan muzokaralar olib borib, Leandro Paredes hamda Nahuel Molinaga nisbatan qoʻllanilgan ogʻir intizomiy jazolar ijrosini yengillashtirishga erishdi. Goal.com xabar qilishicha, endilikda ushbu futbolchilar oʻzlarining diskvalifikatsiya oʻyinlarini rasmiy musobaqalar bilan bir qatorda oʻrtoqlik uchrashuvlarida ham oʻtab ketish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur voqealar rivoji 2026-yilgi jahon chempionati finalida Ispaniyadan uchralgan 1:0 hisobidagi magʻlubiyatdan keyin yuzaga kelgan edi. Hal qiluvchi bahodan soʻng maydonda yirik mushtlashuv kelib chiqib, uchrashuv yakuni janjallarga boy oʻtdi. Oqibatda Xalqaro futbol federatsiyasi Argentina terma jamoasining bir nechta vakillariga nisbatan qattiq jazo choralarini belgilagan edi.

Jazolar tafsilotlari va AFA harakatlari

Xususan, tajribali yarim himoyachi Leandro Paredes raqib futbolchisi Erik Garsiyaning boʻynidan olgani, Gavidan yuziga urib, uni yerga yiqitgani uchun 10 ta oʻyinga chetlatilib, 65 ming funt sterling miqdorida jarimaga tortilgan edi. Himoyachi Nahuel Molina esa Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri bilan yuzaga kelgan mojaro chogʻida uning koʻkrak qismiga urgani uchun yettita oʻyindan mahrum qilingandi.

Vaziyatning jiddiyligini tushungan AFA rahbariyati darhol FIFAga murojaat qilib, diskvalifikatsiya muddatlarini oʻtash tartibini oʻzgartirish boʻyicha soʻrov yubordi. Assotsiatsiya bayonotida taʼkidlanishicha, FIFA Intizom qoʻmitasi ushbu soʻrovni amaldagi qoidalarga muvofiq maʼqullagan va futbolchilar oʻz jazolarini A klassidagi oʻrtoqlik oʻyinlarida ham oʻtab borishlari mumkin boʻlgan.

Kelgusi rejalar va oldingi mojarolar

Shunga qaramay, Argentina futbol assotsiatsiyasi huquqlarini himoya qilishni davom ettirmoqda. AFA rasmiy qaror asoslarini olgach, FIFA Apellyatsiya qoʻmitasiga shikoyat kiritishni rejalashtirgan. Agar bu natija bermasa, masala Sport arbitraj sudiga (CAS) qadar olib chiqilishi mumkinligi aytilmoqda.

Taʼkidlash joizki, bu Argentinaning ushbu turnirdagi yagona intizomiy muammosi emas edi. Angliyaga qarshi kechgan yarim final bahosidan keyin Lionel Messi, Kristian Romero, Jovani Lo Chelso va Lisandro Martines kabi futbolchilar Falkland orollari Argentinaga tegishli ekanini bildiruvchi bahsli banner bilan nishonnoma oʻtkazgani ham keng muhokamalarga sabab boʻlgandi.

ArgentinaFIFALeandro ParedesNahuel MolinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Yevropa sahnasida yana bir o‘zbek: Behruz Karimov Konferensiyalar ligasida qatnashadi!Bugun, 12:17Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Mourino boshchiligidagi «Real»ni YECHLda dahshatli o‘yinlar kutmoqda!Bugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)