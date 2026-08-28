Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!
O‘zbekiston segmentidagi Telegram messenjerida fuqarolarni tuzoqqa tushirishga qaratilgan navbatdagi xavfli firibgarlik to‘ri paydo bo‘ldi. Bu galgi sxemada jinoyatchilar davlat tomonidan aholini qo‘llab-quvvatlash uchun «yangi ijtimoiy kompensatsiya dasturi» ishga tushirilganini da’vo qilib, odamlarni chuv tushirishga urinmoqda.
Tarqatilayotgan soxta xabarlarda har bir fuqaroga bir necha million so‘mdan to 50 000 000 so‘mgacha kompensatsiya to‘lanishi, hatto «oilaviy tekshirib 30 million so‘mdan ortiq mablag‘ chiqqani» haqidagi uydirma izohlar ilova qilinmoqda.
Firibgarlarning asl maqsadi va soxta «gov.uz» havolasi
Kiberjinoyatchilar fuqarolarning ishonchiga kirish uchun juda ustalik bilan tayyorlangan psixologik hiylalardan foydalanmoqda:
«gov.uz» niqobi ostidagi tuzoq: Firibgarlar odamlarda shubha uyg‘otmaslik uchun zararli havolani O‘zbekiston Respublikasining rasmiy hukumat portali —
[https://gov.uz/](https://gov.uz/)...ko‘rinishida niqoblab tarqatmoqda;
Fishing saytga yo‘naltirish: Havola ustiga bosilganda, foydalanuvchi rasmiy davlat portaliga emas, balki Davlat gerbi va bayrog‘i bilan bezatilgan soxta «Rasmiy Kompensatsiya Reestri» nomli fishing sahifasiga tushadi;
Karta va pullarni o‘g‘irlash: Sahifada go‘yoki «30 250 000 so‘m» to‘lov tayyorligi ko‘rsatilib, pullarni olish uchun telefon raqami va bank kartasi ma’lumotlarini (karta raqami, amal qilish muddati hamda SMS-tasdiqlash kodi) kiritish talab etiladi. Bu ma’lumotlar kiritilishi bilan plastik kartadagi barcha pullar firibgarlar hisobiga o‘tkazib olinadi.
Mutaxassislardan muhim ogohlantirish
Kiberxavfsizlik bo‘yicha ekspertlar va huquq-tartibot organlari fuqarolarni quyidagi qoidalarga qat’iy amal qilishga chaqiradi:
Davlat tomonidan beriladigan rasmiy kompensatsiya va nafaqalar hech qachon Telegram'dagi noma’lum havolalar yoki «SMS-kod kiritish» orqali tarqatilmaydi;
Guruh va kanallarda kelgan shubhali havolalarga aslo kirmang va ularni yaqinlaringizga tarqatmang;
Hech qanday holatda bank kartangizning maxfiy kodlari va SMS orqali kelgan 6 yoki 4 xonali raqamlarni begona saytlarga kiritmang.
…