Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!

·24·Jamiyat
Telegram'da xavfli tuzoq: Hukumat nomidan kompensatsiya va’da qilayotgan firibgarlardan ogoh bo‘ling!

O‘zbekiston segmentidagi Telegram messenjerida fuqarolarni tuzoqqa tushirishga qaratilgan navbatdagi xavfli firibgarlik to‘ri paydo bo‘ldi. Bu galgi sxemada jinoyatchilar davlat tomonidan aholini qo‘llab-quvvatlash uchun «yangi ijtimoiy kompensatsiya dasturi» ishga tushirilganini da’vo qilib, odamlarni chuv tushirishga urinmoqda.

Tarqatilayotgan soxta xabarlarda har bir fuqaroga bir necha million so‘mdan to 50 000 000 so‘mgacha kompensatsiya to‘lanishi, hatto «oilaviy tekshirib 30 million so‘mdan ortiq mablag‘ chiqqani» haqidagi uydirma izohlar ilova qilinmoqda.

Firibgarlarning asl maqsadi va soxta «gov.uz» havolasi

Kiberjinoyatchilar fuqarolarning ishonchiga kirish uchun juda ustalik bilan tayyorlangan psixologik hiylalardan foydalanmoqda:

  • «gov.uz» niqobi ostidagi tuzoq: Firibgarlar odamlarda shubha uyg‘otmaslik uchun zararli havolani O‘zbekiston Respublikasining rasmiy hukumat portali — [https://gov.uz/](https://gov.uz/)... ko‘rinishida niqoblab tarqatmoqda;

  • Fishing saytga yo‘naltirish: Havola ustiga bosilganda, foydalanuvchi rasmiy davlat portaliga emas, balki Davlat gerbi va bayrog‘i bilan bezatilgan soxta «Rasmiy Kompensatsiya Reestri» nomli fishing sahifasiga tushadi;

  • Karta va pullarni o‘g‘irlash: Sahifada go‘yoki «30 250 000 so‘m» to‘lov tayyorligi ko‘rsatilib, pullarni olish uchun telefon raqami va bank kartasi ma’lumotlarini (karta raqami, amal qilish muddati hamda SMS-tasdiqlash kodi) kiritish talab etiladi. Bu ma’lumotlar kiritilishi bilan plastik kartadagi barcha pullar firibgarlar hisobiga o‘tkazib olinadi.

Mutaxassislardan muhim ogohlantirish

Kiberxavfsizlik bo‘yicha ekspertlar va huquq-tartibot organlari fuqarolarni quyidagi qoidalarga qat’iy amal qilishga chaqiradi:

  • Davlat tomonidan beriladigan rasmiy kompensatsiya va nafaqalar hech qachon Telegram'dagi noma’lum havolalar yoki «SMS-kod kiritish» orqali tarqatilmaydi;

  • Guruh va kanallarda kelgan shubhali havolalarga aslo kirmang va ularni yaqinlaringizga tarqatmang;

  • Hech qanday holatda bank kartangizning maxfiy kodlari va SMS orqali kelgan 6 yoki 4 xonali raqamlarni begona saytlarga kiritmang.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Olmaota–Toshkent poyezdida yangilik: alohida ayollar vagoni yo‘lga qo‘yilmoqda!Bugun, 15:13Mustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiMustaqillik bayrami arafasida 852 nafar shaxs afv etildiBugun, 11:33Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!Kecha, 16:31Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Kecha, 16:01“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruqKecha, 15:47Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiTalabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiKecha, 10:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi