2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)
O‘zbekistonda kuz faslining dastlabki oyi — sentyabrda nisbatan quruq va o‘rtacha iliq ob-havo bo‘lishi kutilmoqda. Sinoptiklarning dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, oylik o‘rtacha harorat ko‘rsatkichlari ko‘p yillik iqlim me’yori atrofida shakllanadi.
Kuzning boshlanishi aholiga yozgi iliqlikni uzaytirib, keskin sovuqlarsiz, qulay va mo‘tadil kunlarni taqdim etadi.
O‘n kunliklar bo‘yicha harorat taqsimoti:
Oy davomida harorat rejimi quyidagi tartibda o‘zgarib boradi:
Birinchi o‘n kunlik (Iliq va quruq): Oyning dastlabki kunlarida kam bulutli va quruq havo kuzatiladi. Kechalari harorat +15...+20 daraja, kunduz kunlari esa +30...+35 daraja, ayrim kunlarda esa tetiklashtiruvchi shabada bilan +37 darajagacha ko‘tariladi;
Janubdagi jazirama: Mamlakatning janubiy viloyatlarida (Surxondaryo va Qashqadaryo) eng issiq kunlarda termometr ustuni +38...+40 darajagacha yetishi mumkin;
Ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklar (Mo‘tadil salqinlik): Oyning o‘rtalari va oxirida barqaror harorat foni hukm suradi. Tungi vaqtlarda harorat +10...+15 darajagacha pasayadi, kunduzi esa +25...+30 daraja atrofida iliq bo‘lib, qisqa muddatli o‘zgarishlar kuzatiladi.
Yog‘ingarchilik kutiladimi?
Sentyabr oyida respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik miqdori kam bo‘lishi prognoz qilinmoqda:
Yomg‘irli kunlar soni: Oy davomida faqat 1-3 kun biroz yomg‘ir yog‘ishi mumkin, janubiy hududlarda esa bu ehtimol yanada past;
Hududiy farqlar: Mamlakatning katta qismida oylik yog‘ingarchilik me’yordan kam bo‘ladi. Farg‘ona vodiysida ayrim joylarda me’yor atrofida, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida esa me’yor atrofida va me’yordan biroz ko‘proq bo‘lishi kutilmoqda.
…