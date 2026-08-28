2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)

·46·O‘zbekiston
2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)

O‘zbekistonda kuz faslining dastlabki oyi — sentyabrda nisbatan quruq va o‘rtacha iliq ob-havo bo‘lishi kutilmoqda. Sinoptiklarning dastlabki hisob-kitoblariga ko‘ra, oylik o‘rtacha harorat ko‘rsatkichlari ko‘p yillik iqlim me’yori atrofida shakllanadi.

Kuzning boshlanishi aholiga yozgi iliqlikni uzaytirib, keskin sovuqlarsiz, qulay va mo‘tadil kunlarni taqdim etadi.

O‘n kunliklar bo‘yicha harorat taqsimoti:

Oy davomida harorat rejimi quyidagi tartibda o‘zgarib boradi:

  • Birinchi o‘n kunlik (Iliq va quruq): Oyning dastlabki kunlarida kam bulutli va quruq havo kuzatiladi. Kechalari harorat +15...+20 daraja, kunduz kunlari esa +30...+35 daraja, ayrim kunlarda esa tetiklashtiruvchi shabada bilan +37 darajagacha ko‘tariladi;

  • Janubdagi jazirama: Mamlakatning janubiy viloyatlarida (Surxondaryo va Qashqadaryo) eng issiq kunlarda termometr ustuni +38...+40 darajagacha yetishi mumkin;

  • Ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklar (Mo‘tadil salqinlik): Oyning o‘rtalari va oxirida barqaror harorat foni hukm suradi. Tungi vaqtlarda harorat +10...+15 darajagacha pasayadi, kunduzi esa +25...+30 daraja atrofida iliq bo‘lib, qisqa muddatli o‘zgarishlar kuzatiladi.

Yog‘ingarchilik kutiladimi?

Sentyabr oyida respublika bo‘ylab yog‘ingarchilik miqdori kam bo‘lishi prognoz qilinmoqda:

  • Yomg‘irli kunlar soni: Oy davomida faqat 1-3 kun biroz yomg‘ir yog‘ishi mumkin, janubiy hududlarda esa bu ehtimol yanada past;

  • Hududiy farqlar: Mamlakatning katta qismida oylik yog‘ingarchilik me’yordan kam bo‘ladi. Farg‘ona vodiysida ayrim joylarda me’yor atrofida, Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida esa me’yor atrofida va me’yordan biroz ko‘proq bo‘lishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiO‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiBugun, 13:06Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiBugun, 09:52«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:461 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Kecha, 16:39Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?26.08, 18:44Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladi26.08, 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi