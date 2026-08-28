Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?
AQSHning Manxetten federal sudi Jeffri Epshteyn ishi bo‘yicha navbatdagi shov-shuvli qarorni rasman tasdiqladi. Sudya Jed Rakoff «Bank of America» moliyaviy giganti va jinsiy zo‘ravonliklarda ayblangan marhum moliyachining qurbonlari o‘rtasida tuzilgan 72,5 million dollarlik kelishuvga rozilik berdi.
Sudya Rakoff o‘z bayonotida ushbu kelishuvni adolat sari muhim qadam deb atadi va shunday qo‘shimcha qildi: «Hech qanday pul summasi Epshteyn tomonidan qurbonlarga yetkazilgan ulkan zarar va ruhiy azobni to‘liq qoplay olmaydi».
60 nafar ayolga kompensatsiya: Da’vo nima haqida?
Jabrlanuvchilarning advokatlari bergan ma’lumotga ko‘ra, mazkur mablag‘ 2008 yilning iyunidan 2019 yilning iyuliga qadar bo‘lgan davrda Epshteyn va uning sheriklari tomonidan odam savdosi hamda jinsiy zo‘ravonlik qurboniga aylangan taxminan 60 nafar ayolga taqsimlab beriladi.
Shimoliy Karolina shtatining Sharlott shahrida joylashgan bankka nisbatan o‘tgan yilning oktyabr oyida jamoaviy da’vo arizasi kiritilgan edi:
Shubhali tranzaksiyalarga ko‘z yumish: Bank Epshteynga nisbatan voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinoyatlarda ilk bor rasmiy ayblovlar qo‘yilganidan keyin ham uning shubhali pul operatsiyalarini to‘xtatmaganlikda va unga nisbatan «mutlaq sodiqlik» ko‘rsatganlikda ayblandi;
Senat qo‘mitasi ma’lumotlari: AQSH Senati moliya qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, «Bank of America» milliarder Leon Blek va Epshteyn o‘rtasidagi 170 million dollardan ortiq shubhali pul o‘tkazmalari yuzasidan hisobotlarni qayd etgan bo‘lsa-da, hamkorlikni davom ettirgan.
Global banklar jazolanmoqda: Kim qancha to‘lagan?
«Bank of America» Epshteyn mojarosida katta jarima va tovon puli to‘lashga majbur bo‘lgan yagona moliya muassasasi emas. Avvalroq boshqa xalqaro gigantlar ham shunga o‘xshash kelishuvlarga imzo chekkan edi:
«JPMorgan Chase» — qurbonlarga 290 million dollar;
«Deutsche Bank» — qurbonlarga 75 million dollar to‘lab bergan.
E’tiborlisi, ushbu kelishuvlar doirasida yuzlab million dollar to‘lagan banklarning hech biri o‘z aybini rasman tan olmagan.
…