Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?

·19·Dunyo
Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?

AQSHning Manxetten federal sudi Jeffri Epshteyn ishi bo‘yicha navbatdagi shov-shuvli qarorni rasman tasdiqladi. Sudya Jed Rakoff «Bank of America» moliyaviy giganti va jinsiy zo‘ravonliklarda ayblangan marhum moliyachining qurbonlari o‘rtasida tuzilgan 72,5 million dollarlik kelishuvga rozilik berdi.

Sudya Rakoff o‘z bayonotida ushbu kelishuvni adolat sari muhim qadam deb atadi va shunday qo‘shimcha qildi: «Hech qanday pul summasi Epshteyn tomonidan qurbonlarga yetkazilgan ulkan zarar va ruhiy azobni to‘liq qoplay olmaydi».

60 nafar ayolga kompensatsiya: Da’vo nima haqida?

Jabrlanuvchilarning advokatlari bergan ma’lumotga ko‘ra, mazkur mablag‘ 2008 yilning iyunidan 2019 yilning iyuliga qadar bo‘lgan davrda Epshteyn va uning sheriklari tomonidan odam savdosi hamda jinsiy zo‘ravonlik qurboniga aylangan taxminan 60 nafar ayolga taqsimlab beriladi.

Shimoliy Karolina shtatining Sharlott shahrida joylashgan bankka nisbatan o‘tgan yilning oktyabr oyida jamoaviy da’vo arizasi kiritilgan edi:

  • Shubhali tranzaksiyalarga ko‘z yumish: Bank Epshteynga nisbatan voyaga yetmagan qizlarga nisbatan jinoyatlarda ilk bor rasmiy ayblovlar qo‘yilganidan keyin ham uning shubhali pul operatsiyalarini to‘xtatmaganlikda va unga nisbatan «mutlaq sodiqlik» ko‘rsatganlikda ayblandi;

  • Senat qo‘mitasi ma’lumotlari: AQSH Senati moliya qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, «Bank of America» milliarder Leon Blek va Epshteyn o‘rtasidagi 170 million dollardan ortiq shubhali pul o‘tkazmalari yuzasidan hisobotlarni qayd etgan bo‘lsa-da, hamkorlikni davom ettirgan.

Global banklar jazolanmoqda: Kim qancha to‘lagan?

«Bank of America» Epshteyn mojarosida katta jarima va tovon puli to‘lashga majbur bo‘lgan yagona moliya muassasasi emas. Avvalroq boshqa xalqaro gigantlar ham shunga o‘xshash kelishuvlarga imzo chekkan edi:

  • «JPMorgan Chase» — qurbonlarga 290 million dollar;

  • «Deutsche Bank» — qurbonlarga 75 million dollar to‘lab bergan.

E’tiborlisi, ushbu kelishuvlar doirasida yuzlab million dollar to‘lagan banklarning hech biri o‘z aybini rasman tan olmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiJonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldiBugun, 16:43O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiO‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiBugun, 14:5851 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 13:20Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi