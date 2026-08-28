Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildi

·0·Texno
Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildi

Rossiyaning «Geoskan» kompaniyasiga qarashli «Geoskan-2» kosmik apparati atigi bir yarim sutka ichida minglab havo kemalaridan 47 mingdan ziyod xabarni muvaffaqiyatli qabul qildi. Ushbu koʻrsatkich ilgari yer usti stansiyalari qamrab olmaydigan olis hududlarda aviatsiya harakatini kuzatish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh havo kemalaridan avtomatik ravishda uzatiladigan AZN-V (avtomatik zavisimoe nablyudenie-veщanie) signallarini qabul qilishga ixtisoslashgan. Qayd etilishicha, bir yarim kunlik faoliyat davomida qurilma 1 826 ta samolyotdan jami 47 100 ta xabar yigʻishga muvaffaq boʻlgan, shundan 772 ta bort oʻzining aniq koordinatalarini uzatgan.

Fazodan turib havo kemalarini kuzatish

Mazkur ilgʻor texnologiya uchuvchili va uchuvchisiz uc-hish apparatlarining joylashuvi, harakat tezligi hamda yoʻnalishini kosmosdan turib real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini beradi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, avvallari Tinch okeanining olis va borish qiyin boʻlgan hududlari ustidan uchib oʻtayotgan samolyotlarni qayd etishda qiyinchiliklar tugʻilgan boʻlsa, hozirda bu hududlarda sezilarli darajada koʻp xabarlar qayd etilmoqda.

Xususan, «Geoskan-2» hatto Shpitsbergen arxipelagi hududidan oʻtayotgan yirik yoʻlovchi avialayneridan ham maʼlumotlarni muvaffaqiyatli qabul qilib olgan. Bu esa tizimning global miqyosdagi imkoniyatlari naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.

Kelajakdagi rejalar va ahamiyati

Eslatib oʻtamiz, «Geoskan-2» kosmik apparati 2025-yilning 25-iyulida «Soyuz-2.1b» tashuvchi raketasi yordamida «Ionosфера-M» №3 va №4 sunʼiy yoʻldoshlari bilan birgalikda orbitaga chiqarilgan edi. Ish faoliyatining ilk kuniyoq, kosmik apparat radiochiziq koʻrinish hududida boʻlgan magistral samolyotlardan atigi bitta aylanish davrida 850 tadan ortiq xabarni qabul qilgan.

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, kelgusida ushbu texnologiyani yanada kengaytirish hamda uni mavjud havo harakatini boshqarish tizimlariga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Bu ayniqsa yer usti infratuzilmasi mavjud boʻlmagan yoki cheklangan olis hududlarda parvozlarni xavfsiz monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Geoskan-2KosmosAviatsiyaTexnologiyaSunʼiy yoʻldosh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 16:24Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaBugun, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda