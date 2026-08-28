Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildi
Rossiyaning «Geoskan» kompaniyasiga qarashli «Geoskan-2» kosmik apparati atigi bir yarim sutka ichida minglab havo kemalaridan 47 mingdan ziyod xabarni muvaffaqiyatli qabul qildi. Ushbu koʻrsatkich ilgari yer usti stansiyalari qamrab olmaydigan olis hududlarda aviatsiya harakatini kuzatish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sunʼiy yoʻldosh havo kemalaridan avtomatik ravishda uzatiladigan AZN-V (avtomatik zavisimoe nablyudenie-veщanie) signallarini qabul qilishga ixtisoslashgan. Qayd etilishicha, bir yarim kunlik faoliyat davomida qurilma 1 826 ta samolyotdan jami 47 100 ta xabar yigʻishga muvaffaq boʻlgan, shundan 772 ta bort oʻzining aniq koordinatalarini uzatgan.
Fazodan turib havo kemalarini kuzatishMazkur ilgʻor texnologiya uchuvchili va uchuvchisiz uc-hish apparatlarining joylashuvi, harakat tezligi hamda yoʻnalishini kosmosdan turib real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini beradi. Mutaxassislarning tushuntirishicha, avvallari Tinch okeanining olis va borish qiyin boʻlgan hududlari ustidan uchib oʻtayotgan samolyotlarni qayd etishda qiyinchiliklar tugʻilgan boʻlsa, hozirda bu hududlarda sezilarli darajada koʻp xabarlar qayd etilmoqda.
Xususan, «Geoskan-2» hatto Shpitsbergen arxipelagi hududidan oʻtayotgan yirik yoʻlovchi avialayneridan ham maʼlumotlarni muvaffaqiyatli qabul qilib olgan. Bu esa tizimning global miqyosdagi imkoniyatlari naqadar yuqori ekanini koʻrsatadi.
Kelajakdagi rejalar va ahamiyatiEslatib oʻtamiz, «Geoskan-2» kosmik apparati 2025-yilning 25-iyulida «Soyuz-2.1b» tashuvchi raketasi yordamida «Ionosфера-M» №3 va №4 sunʼiy yoʻldoshlari bilan birgalikda orbitaga chiqarilgan edi. Ish faoliyatining ilk kuniyoq, kosmik apparat radiochiziq koʻrinish hududida boʻlgan magistral samolyotlardan atigi bitta aylanish davrida 850 tadan ortiq xabarni qabul qilgan.
Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, kelgusida ushbu texnologiyani yanada kengaytirish hamda uni mavjud havo harakatini boshqarish tizimlariga integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Bu ayniqsa yer usti infratuzilmasi mavjud boʻlmagan yoki cheklangan olis hududlarda parvozlarni xavfsiz monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.
…