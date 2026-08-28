Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandi

·20·Texno
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandi

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasining yirik akkumulyatorga ega yangi flagmani bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarmoqda. 10 000 mAch sigʻimli batareya bilan jihozlangan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max taniqli PhoneBuff YouTube kanalining laboratoriya sinovlarida mutlaq rekord oʻrnatib, tarixdagi eng avtonom smartfonga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq GSM Arena mutaxassislari tomonidan sinovdan oʻtkazilgan ushbu qurilma endi PhoneBuff mualliflari eʼtiboriga tushdi. Odatdagidek, barcha qurilmalar inson omilini istisno qiluvchi va natijalarning xolisligini taʼminlovchi maxsus robotlashtirilgan manipulyator yordamida qattiq sinovdan oʻtkazildi.

Sinov natijalari va raqobatchilar

Taqqoslash uchun sinovlarga Reno16 F, Galaxy A57 hamda iPhone 17 modellari jalb etildi. Biroq ushbu qurilmalarning hech biri akkumulyator sigʻimi boʻyicha Xiaomi flagmaniga raqobat qila olmadi. Shunga qaramay, mazkur taqqoslash zamonaviy smartfonlar bozoridagi umumiy manzarani yaqqol koʻrsatib berdi.

Sinov jarayoni boshlanishi bilan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max yaqqol ustunlikni qoʻlga kiritdi va raqobatchilaridan keskin oʻzib ketdi. Yakuniy natijalarga koʻra, Xiaomi qurilmasi faol sinov rejimida naq 19 soat 35 daqiqa davomida uzluksiz ishlay oldi.

Taqqoslash uchun, sinovdagi boshqa ishtirokchilarning koʻrsatkichlari ancha kamtarin chiqdi:

  • Reno16 F modeli taxminan 10 soat chidadi
  • Galaxy A57 qurilmasi 12 soat atrofida ish faoliyatini saqlab qoldi
  • iPhone 17 esa 14 soatlik marraga yetib bordi

Yangi rekord va kelajakdagi natijalar

Shu tariqa, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max PhoneBuff kanali tarixi davomida sinovdan oʻtgan eng uzoq ishlaydigan smartfonga aylandi. Qurilma avvalgi yetakchi boʻlgan OnePlus 15 modelini taxtdan agʻdaribgina qolmay, eski rekordchini juda katta farq bilan ortda qoldirdi.

Shu bilan birga, mutaxassislar kichik bir izoh berib oʻtishdi: kanal ijodkorlari oxirgi oylarda bozorda paydo boʻlgan ulkan akkumulyatorli barcha muqobil modellarni ham testdan oʻtkazib ulgurmagan. Shunga qaramay, 10 000 mAch quvvatga ega batareyaning koʻrsatgan natijasi mobil texnologiyalar olamida energiya samaradorligi va avtonomlik boʻyicha yangi standartni belgilab berdi.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxPhoneBuffSmartfonBatareya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydiBugun, 18:25Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 16:24Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda