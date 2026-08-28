Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandi
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi kompaniyasining yirik akkumulyatorga ega yangi flagmani bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtarmoqda. 10 000 mAch sigʻimli batareya bilan jihozlangan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max taniqli PhoneBuff YouTube kanalining laboratoriya sinovlarida mutlaq rekord oʻrnatib, tarixdagi eng avtonom smartfonga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq GSM Arena mutaxassislari tomonidan sinovdan oʻtkazilgan ushbu qurilma endi PhoneBuff mualliflari eʼtiboriga tushdi. Odatdagidek, barcha qurilmalar inson omilini istisno qiluvchi va natijalarning xolisligini taʼminlovchi maxsus robotlashtirilgan manipulyator yordamida qattiq sinovdan oʻtkazildi.
Sinov natijalari va raqobatchilarTaqqoslash uchun sinovlarga Reno16 F, Galaxy A57 hamda iPhone 17 modellari jalb etildi. Biroq ushbu qurilmalarning hech biri akkumulyator sigʻimi boʻyicha Xiaomi flagmaniga raqobat qila olmadi. Shunga qaramay, mazkur taqqoslash zamonaviy smartfonlar bozoridagi umumiy manzarani yaqqol koʻrsatib berdi.
Sinov jarayoni boshlanishi bilan Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max yaqqol ustunlikni qoʻlga kiritdi va raqobatchilaridan keskin oʻzib ketdi. Yakuniy natijalarga koʻra, Xiaomi qurilmasi faol sinov rejimida naq 19 soat 35 daqiqa davomida uzluksiz ishlay oldi.
Taqqoslash uchun, sinovdagi boshqa ishtirokchilarning koʻrsatkichlari ancha kamtarin chiqdi:
- Reno16 F modeli taxminan 10 soat chidadi
- Galaxy A57 qurilmasi 12 soat atrofida ish faoliyatini saqlab qoldi
- iPhone 17 esa 14 soatlik marraga yetib bordi
Yangi rekord va kelajakdagi natijalarShu tariqa, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max PhoneBuff kanali tarixi davomida sinovdan oʻtgan eng uzoq ishlaydigan smartfonga aylandi. Qurilma avvalgi yetakchi boʻlgan OnePlus 15 modelini taxtdan agʻdaribgina qolmay, eski rekordchini juda katta farq bilan ortda qoldirdi.
Shu bilan birga, mutaxassislar kichik bir izoh berib oʻtishdi: kanal ijodkorlari oxirgi oylarda bozorda paydo boʻlgan ulkan akkumulyatorli barcha muqobil modellarni ham testdan oʻtkazib ulgurmagan. Shunga qaramay, 10 000 mAch quvvatga ega batareyaning koʻrsatgan natijasi mobil texnologiyalar olamida energiya samaradorligi va avtonomlik boʻyicha yangi standartni belgilab berdi.
…