Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdi

·11·Texno
Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdi

Xiaomi brendi oʻzining yangi va kutilgan qurilmalaridan biri boʻlgan Poco X8 Power 5G smartfonini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjetning eng asosiy va diqqatga sazovor jihati naq 10 000 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va ekran

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfonning taqdimoti joriy yilning 4-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, Hindiston bozori mazkur modelni sotuvga chiqaruvchi ilk mintaqa boʻladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ulkan batareya tufayli qurilma quvvat olmasdan 3,5 kungacha uzluksiz ishlay oladi va akkumulyatorning xizmat qilish muddati naq olti yilni tashkil etadi.

Avvalroq tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga tayanilsa, yangi Poco X8 Power 5G quvvat olish borasida ham yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Xususan, smartfon 100 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash hamda boshqa qurilmalarni quvvatlantirish uchun 27 W quvvatli teskari simli quvvat texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Qurilma old qismida diagonali 6,83 dyuymga teng boʻlgan sifatli AMOLED ekran bilan jihozlanadi. Displeyning choʻqqi yorqinligi 3500 nitni tashkil etib, uni quyosh nuri ostida ham bemalol ishlatish imkonini beradi. Ekran xavfsizligi esa mustahkam Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi orqali taʼminlanadi.

Himoya va kamera imkoniyatlari

Poco X8 Power 5G korpusi zamonaviy isteʼmolchi qurilmalari uchun eng yuqori hisoblangan IP69K darajasidagi chang va suvdan himoyaga ega. Bu esa uni oʻta ogʻir sharoitlarda ham bemalol ishlatish imkonini beradi.

Optika imkoniyatlariga kelsak, smartfonning asosiy kamerasi 50 va 8 megapiksellik datchiklar jamlanmasidan iborat boʻladi. Sifatli avtoportretlar va videoqoʻngʻiroqlar uchun esa 32 megapiksellik old kamera oʻrnatilgan. Rasmiy tizerlarda qurilmaning oʻziga xos yorqin sariq rangdagi korpusi va orqa panelda joylashgan kvadrat shaklidagi kamera bloki yaqqol koʻrsatilgan.

Shuningdek, Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli dasturiy taʼminot yordamini kafolatlaydi. Unga koʻra, Poco X8 Power 5G modeli uchun Android operatsion tizimining toʻrtta yirik yangilanishi hamda olti yil davomida xavfsizlik yamoqlari muntazam ravishda taqdim etib boriladi.

XiaomiPoco X8 Power 5GSmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaBugun, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda