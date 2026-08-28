Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdi
Xiaomi brendi oʻzining yangi va kutilgan qurilmalaridan biri boʻlgan Poco X8 Power 5G smartfonini rasman namoyish qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu gadjetning eng asosiy va diqqatga sazovor jihati naq 10 000 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlanganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik imkoniyatlar va ekranTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, smartfonning taqdimoti joriy yilning 4-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, Hindiston bozori mazkur modelni sotuvga chiqaruvchi ilk mintaqa boʻladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ulkan batareya tufayli qurilma quvvat olmasdan 3,5 kungacha uzluksiz ishlay oladi va akkumulyatorning xizmat qilish muddati naq olti yilni tashkil etadi.
Avvalroq tarqalgan sizdirilgan maʼlumotlarga tayanilsa, yangi Poco X8 Power 5G quvvat olish borasida ham yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etadi. Xususan, smartfon 100 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash hamda boshqa qurilmalarni quvvatlantirish uchun 27 W quvvatli teskari simli quvvat texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Qurilma old qismida diagonali 6,83 dyuymga teng boʻlgan sifatli AMOLED ekran bilan jihozlanadi. Displeyning choʻqqi yorqinligi 3500 nitni tashkil etib, uni quyosh nuri ostida ham bemalol ishlatish imkonini beradi. Ekran xavfsizligi esa mustahkam Gorilla Glass Victus 2 himoya oynasi orqali taʼminlanadi.
Himoya va kamera imkoniyatlariPoco X8 Power 5G korpusi zamonaviy isteʼmolchi qurilmalari uchun eng yuqori hisoblangan IP69K darajasidagi chang va suvdan himoyaga ega. Bu esa uni oʻta ogʻir sharoitlarda ham bemalol ishlatish imkonini beradi.
Optika imkoniyatlariga kelsak, smartfonning asosiy kamerasi 50 va 8 megapiksellik datchiklar jamlanmasidan iborat boʻladi. Sifatli avtoportretlar va videoqoʻngʻiroqlar uchun esa 32 megapiksellik old kamera oʻrnatilgan. Rasmiy tizerlarda qurilmaning oʻziga xos yorqin sariq rangdagi korpusi va orqa panelda joylashgan kvadrat shaklidagi kamera bloki yaqqol koʻrsatilgan.
Shuningdek, Xiaomi oʻz foydalanuvchilariga uzoq muddatli dasturiy taʼminot yordamini kafolatlaydi. Unga koʻra, Poco X8 Power 5G modeli uchun Android operatsion tizimining toʻrtta yirik yangilanishi hamda olti yil davomida xavfsizlik yamoqlari muntazam ravishda taqdim etib boriladi.
…