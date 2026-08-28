Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldi

·28·Dunyo
Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldi

Meksika huquq-tartibot organlari ijtimoiy tarmoqlarda keng shov-shuvga sabab bo‘lgan 25 yoshli bloger Sesar Daniel Nolasko Gastelumning (tarmoqlarda Sezar Gastelum yoki «Sezarin» nomi bilan mashhur) o‘ldirilishi yuzasidan keng ko‘lamli maxsus operatsiyani muvaffaqiyatli yakunladi.

Meksika Xavfsizlik va fuqarolarni himoya qilish vaziri Omar Garsiya Xarfuchning rasman ma’lum qilishicha, Milliy razvedka markazi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida qotillikda gumonlangan shaxslar Puebla shtatida aniqlanib, qo‘lga olingan.

Qonli operatsiya: Tezkor xodimlarga qurolli hujum

Gumonlanuvchi Xesus Alberto «N» ismli shaxsni ushlash jarayoni San-Andres-Cholula hududida haqiqiy qurolli to‘qnashuvga aylandi:

  • Politsiyaga qarata o‘t ochildi: Tergovchilar va maxsus bo‘linma xodimlari yaqinlashganda, uch nafar qurollangan jinoyatchi ularga qarshi o‘t ochgan;

  • Javob zarbasi va yo‘qotish: Huquq-tartibot organlarining javob otishmasi natijasida hujumchilardan biri voqea joyida yo‘q qilingan, qolgan ikki nafari — jumladan, asosiy gumonlanuvchi Xesus Alberto yarador holda qo‘lga olingan;

  • Musodara qilingan qurol-aslaha: Tezkor tadbir davomida jinoyatchilardan uch dona o‘qotar qurol, katta miqdordagi o‘q-dorilar va transport vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yilgan.

4 avgustdagi dahshat: Jonli efir uzilmagan edi

Ushbu shov-shuvli jinoyat 4 avgust kuni Sinaloa shtatining Kuliakan shahrida sodir etilgan edi:

  • Mototsikldagi qotillar: Bloger tezkor ovqatlanish restorani yonida bir necha tanishi bilan ijtimoiy tarmoqda jonli efir (strim) olib borayotgan paytda, mototsiklda kelgan ikki nafar qurolli shaxs unga qarata bir nechta o‘q uzgan va voqea joyidan yashiringan;

  • Kameraga muhrlangan fojia: Hujumdan oldingi lahzalar va odamlarning najot so‘rab baqirgan ovozlari to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga tushib qolgan;

  • Jinoyat sababi: Tergovchilar qotillik blogerning ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan shov-shuvli kontentlari va bayonotlari bilan bog‘liq yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.

Meksika hukumati rasmiysi Garsiya Xarfuch barcha ishtirokchilarning shaxsi to‘liq aniqlanganini ta’kidlab: «Hech kim jazosiz qolmaydi», — deya bayonot berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Bugun, 17:11Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Endi Bank of America: Nega dunyo banklari Epshteyn ishi bo‘yicha millionlab dollar to‘lamoqda?Bugun, 16:30O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiO‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiBugun, 14:5851 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdiBugun, 13:20Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi