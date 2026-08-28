Jonli efirdagi qotillik: Sezar Gastelum nega o‘ldirilgan edi? Qotillar fosh bo‘ldi
Meksika huquq-tartibot organlari ijtimoiy tarmoqlarda keng shov-shuvga sabab bo‘lgan 25 yoshli bloger Sesar Daniel Nolasko Gastelumning (tarmoqlarda Sezar Gastelum yoki «Sezarin» nomi bilan mashhur) o‘ldirilishi yuzasidan keng ko‘lamli maxsus operatsiyani muvaffaqiyatli yakunladi.
Meksika Xavfsizlik va fuqarolarni himoya qilish vaziri Omar Garsiya Xarfuchning rasman ma’lum qilishicha, Milliy razvedka markazi tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv harakatlari natijasida qotillikda gumonlangan shaxslar Puebla shtatida aniqlanib, qo‘lga olingan.
Qonli operatsiya: Tezkor xodimlarga qurolli hujum
Gumonlanuvchi Xesus Alberto «N» ismli shaxsni ushlash jarayoni San-Andres-Cholula hududida haqiqiy qurolli to‘qnashuvga aylandi:
Politsiyaga qarata o‘t ochildi: Tergovchilar va maxsus bo‘linma xodimlari yaqinlashganda, uch nafar qurollangan jinoyatchi ularga qarshi o‘t ochgan;
Javob zarbasi va yo‘qotish: Huquq-tartibot organlarining javob otishmasi natijasida hujumchilardan biri voqea joyida yo‘q qilingan, qolgan ikki nafari — jumladan, asosiy gumonlanuvchi Xesus Alberto yarador holda qo‘lga olingan;
Musodara qilingan qurol-aslaha: Tezkor tadbir davomida jinoyatchilardan uch dona o‘qotar qurol, katta miqdordagi o‘q-dorilar va transport vositalari ashyoviy dalil sifatida olib qo‘yilgan.
4 avgustdagi dahshat: Jonli efir uzilmagan edi
Ushbu shov-shuvli jinoyat 4 avgust kuni Sinaloa shtatining Kuliakan shahrida sodir etilgan edi:
Mototsikldagi qotillar: Bloger tezkor ovqatlanish restorani yonida bir necha tanishi bilan ijtimoiy tarmoqda jonli efir (strim) olib borayotgan paytda, mototsiklda kelgan ikki nafar qurolli shaxs unga qarata bir nechta o‘q uzgan va voqea joyidan yashiringan;
Kameraga muhrlangan fojia: Hujumdan oldingi lahzalar va odamlarning najot so‘rab baqirgan ovozlari to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga tushib qolgan;
Jinoyat sababi: Tergovchilar qotillik blogerning ijtimoiy tarmoqlarda e’lon qilgan shov-shuvli kontentlari va bayonotlari bilan bog‘liq yoki yo‘qligini sinchkovlik bilan o‘rganmoqda.
Meksika hukumati rasmiysi Garsiya Xarfuch barcha ishtirokchilarning shaxsi to‘liq aniqlanganini ta’kidlab: «Hech kim jazosiz qolmaydi», — deya bayonot berdi.
…