Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi

·0·Texno
Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi

Yandeksning «Igromir» bulutli oʻyinlar xizmati oʻz qamrovini kengaytirib, «Kinopoisk» ilovasi orqali 2,6 milliondan ortiq televizorlarda foydalanish uchun ochiq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda foydalanuvchilar maxsus konsollarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri televizor ekranida eng mashhur kompyuter oʻyinlarini ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda ushbu imkoniyat Tuvio, Digma, DEXP va BBK kabi ellikdan ortiq mashhur brendlarga tegishli boʻlgan qurilmalarni qamrab olgan. Asosiy shart shundan iboratki, televizor YaOS operatsion tizimida ishlashi va ilovaning tegishli versiyasini qoʻllab-quvvatlashi lozim.

Qulay foydalanish va jihozlar

Oʻyin jarayonini boshlash uchun foydalanuvchidan faqatgina televizorga mos keluvchi geympadni ulash va shaxsiy Steam akkauntini biriktirish talab etiladi. Xizmat Xbox hamda PlayStation kontrollerlari, shuningdek, shaxsiy kompyuter va Android qurilmalariga moʻljallangan aksariyat boshqaruv moslamalari bilan mukammal ishlaydi.

Agar foydalanuvchida mos keluvchi geympad boʻlmasa, uni «Yandeks Market» yoki «Yandeks Lavka» orqali osongina buyurtma qilish mumkin. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida ayrim modellar hatto 60 daqiqa ichida yetkazib berilishi taʼminlanadi.

Keng katalog va toʻlov shartlari

«Igromir» xizmatining oʻyinlar katalogi Steam, Epic Games hamda «Lesta* İgr» kutubxonalariga qarashli 250 dan ortiq loyihalarni oʻz ichiga oladi. Ular orasida Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert va Marvel Rivals kabi mashhur nomlarni uchratish mumkin.

Xizmatdan foydalanish uchun «Yandeks Plyus» obunasiga ega boʻlish majburiy emas, chunki tizim soatbay toʻlov asosida ishlaydi. Shu bilan birga, obunachilar oʻzlarida toʻplangan ballarni bonus daqiqalariga almashtirishlari mumkin boʻladi.

Texnologik kelajak va reja

Bulutli texnologiya oʻyinning oʻzini masofaviy serverda ishga tushiradi, tayyor tasvirni esa televizor ekraniga uzatadi, geympad orqali berilgan buyruqlar esa ortga qaytariladi. Ushbu yondashuv qurilmaning texnik imkoniyatlaridan qatʼi nazar, ogʻir grafikali oʻyinlardan bahramand boʻlish imkonini beradi.

Mutaxassislarning maʼlumot berishicha, 2026-yilning oxiriga borib «Igromir» xizmatini Android TV bazasida ishlaydigan televizorlardagi «Kinopoisk» ilovasiga ham qoʻshish rejalashtirilmoqda. Bu esa xizmat auditoriyasini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

YandeksIgromirBulutli oʻyinlarKinopoiskTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58NASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaNASA kosmik teleskopi 4 milliard dollarlik byudjet muammosidan soʻng uchirilishga hozirlanmoqdaBugun, 14:23Samsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra korpus geometriyasi va ergonomikasida oʻzgarishlar kutilmoqdaBugun, 13:57Samsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaSamsung kompaniyasi Galaxy S24 Ultra uchun One ustida ishlamoqdaBugun, 13:27Smartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiSmartfon xotirasi narxi keskin oshib, protsessorlardan qimmatlashdiBugun, 12:30Starlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiStarlink va Liberty Kostarikada toʻgʻridan-toʻgʻri спутник aloqasini ishga tushirdiBugun, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda