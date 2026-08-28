Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdi
Yandeksning «Igromir» bulutli oʻyinlar xizmati oʻz qamrovini kengaytirib, «Kinopoisk» ilovasi orqali 2,6 milliondan ortiq televizorlarda foydalanish uchun ochiq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, endilikda foydalanuvchilar maxsus konsollarsiz, toʻgʻridan-toʻgʻri televizor ekranida eng mashhur kompyuter oʻyinlarini ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda ushbu imkoniyat Tuvio, Digma, DEXP va BBK kabi ellikdan ortiq mashhur brendlarga tegishli boʻlgan qurilmalarni qamrab olgan. Asosiy shart shundan iboratki, televizor YaOS operatsion tizimida ishlashi va ilovaning tegishli versiyasini qoʻllab-quvvatlashi lozim.
Qulay foydalanish va jihozlarOʻyin jarayonini boshlash uchun foydalanuvchidan faqatgina televizorga mos keluvchi geympadni ulash va shaxsiy Steam akkauntini biriktirish talab etiladi. Xizmat Xbox hamda PlayStation kontrollerlari, shuningdek, shaxsiy kompyuter va Android qurilmalariga moʻljallangan aksariyat boshqaruv moslamalari bilan mukammal ishlaydi.
Agar foydalanuvchida mos keluvchi geympad boʻlmasa, uni «Yandeks Market» yoki «Yandeks Lavka» orqali osongina buyurtma qilish mumkin. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida ayrim modellar hatto 60 daqiqa ichida yetkazib berilishi taʼminlanadi.
Keng katalog va toʻlov shartlari«Igromir» xizmatining oʻyinlar katalogi Steam, Epic Games hamda «Lesta* İgr» kutubxonalariga qarashli 250 dan ortiq loyihalarni oʻz ichiga oladi. Ular orasida Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert va Marvel Rivals kabi mashhur nomlarni uchratish mumkin.
Xizmatdan foydalanish uchun «Yandeks Plyus» obunasiga ega boʻlish majburiy emas, chunki tizim soatbay toʻlov asosida ishlaydi. Shu bilan birga, obunachilar oʻzlarida toʻplangan ballarni bonus daqiqalariga almashtirishlari mumkin boʻladi.
Texnologik kelajak va rejaBulutli texnologiya oʻyinning oʻzini masofaviy serverda ishga tushiradi, tayyor tasvirni esa televizor ekraniga uzatadi, geympad orqali berilgan buyruqlar esa ortga qaytariladi. Ushbu yondashuv qurilmaning texnik imkoniyatlaridan qatʼi nazar, ogʻir grafikali oʻyinlardan bahramand boʻlish imkonini beradi.
Mutaxassislarning maʼlumot berishicha, 2026-yilning oxiriga borib «Igromir» xizmatini Android TV bazasida ishlaydigan televizorlardagi «Kinopoisk» ilovasiga ham qoʻshish rejalashtirilmoqda. Bu esa xizmat auditoriyasini yanada kengaytirishi kutilmoqda.
…