Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?
Pfizer va BioNTech farmatsevtika gigantlari koronavirusning bugungi kunda ustunlik qilayotgan yangi shtammlariga qarshi maxsus ishlab chiqilgan mRNK-vaksinasi AQSHning FDA (Oziq-ovqat va dori vositalari sifatini nazorat qilish boshqarmasi) tomonidan rasmiy ruxsat olganini e’lon qildi.
2026–2027 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan COMIRNATY XFG formulasi virusning eng so‘nggi genetik o‘zgarishlarini zararsizlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, yaqin kunlarda barcha tibbiyot muassasalari va dorixonalarga yetkazib beriladi.
Yangi vaksina kimlar uchun mo‘ljallangan?
FDA tasdiqlagan tartibga muvofiq, yangilangan preparat quyidagi toifadagi aholi uchun tavsiya etiladi:
65 yosh va undan kattalar: Yoshga doir xavf guruhidagi katta yoshli barcha fuqarolar uchun;
5 yoshdan 64 yoshgacha bo‘lgan shaxslar: Koronavirusning og‘ir asoratlarini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan kamida bitta surunkali yoki yondosh kasalligi mavjud bo‘lgan insonlar uchun;
Xavfsizlik va samaradorlik: Ishlab chiqaruvchilarning ta’kidlashicha, COMIRNATY vaksinasi keng qamrovli klinik, doklinik va real hayotiy sinovlarda o‘zining yuqori samaradorligi hamda xavfsizlik profilini to‘liq isbotlagan.
«Stratus» (XFG) shtammi: Immunitetni alday oladigan yangi xavf
Yangi vaksina aynan XFG, ya’ni keng ommaga «Stratus» nomi bilan tanilgan yangi mutatsiyaga qarshi ishlab chiqilgan:
Immun tizimidan qochish: Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko‘ra, «Stratus» avvalgi dominant shtamm («Nimbus»)ga nisbatan inson immun tizimi hujumlaridan va tanib olish mexanizmlaridan ancha yaxshiroq himoyalana oladi;
Kasallik xususiyatining o‘zgarishi: Bugungi kunda COVID-19 pandemiyaning dastlabki (2020–2021) yillaridagidek favqulodda holat sifatida emas, balki mavsumiy respirator kasallik sifatida qaralmoqda;
Kuzgi to‘lqin ehtimoli: AQSHning Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi (CDC) shifoxonaga yotqizish holatlari kamayganini qayd etgan bo‘lsa-da, kuz fasli yaqinlashishi bilan ayrim hududlarda virus faolligi oshishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
…