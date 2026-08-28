Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?

·28·Salomatlik
Tasdiqlandi: Yangilangan COVID-19 vaksinasini kimlar olishi shart?

Pfizer va BioNTech farmatsevtika gigantlari koronavirusning bugungi kunda ustunlik qilayotgan yangi shtammlariga qarshi maxsus ishlab chiqilgan mRNK-vaksinasi AQSHning FDA (Oziq-ovqat va dori vositalari sifatini nazorat qilish boshqarmasi) tomonidan rasmiy ruxsat olganini e’lon qildi.

2026–2027 yilgi mavsum uchun mo‘ljallangan COMIRNATY XFG formulasi virusning eng so‘nggi genetik o‘zgarishlarini zararsizlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, yaqin kunlarda barcha tibbiyot muassasalari va dorixonalarga yetkazib beriladi.

Yangi vaksina kimlar uchun mo‘ljallangan?

FDA tasdiqlagan tartibga muvofiq, yangilangan preparat quyidagi toifadagi aholi uchun tavsiya etiladi:

  • 65 yosh va undan kattalar: Yoshga doir xavf guruhidagi katta yoshli barcha fuqarolar uchun;

  • 5 yoshdan 64 yoshgacha bo‘lgan shaxslar: Koronavirusning og‘ir asoratlarini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan kamida bitta surunkali yoki yondosh kasalligi mavjud bo‘lgan insonlar uchun;

  • Xavfsizlik va samaradorlik: Ishlab chiqaruvchilarning ta’kidlashicha, COMIRNATY vaksinasi keng qamrovli klinik, doklinik va real hayotiy sinovlarda o‘zining yuqori samaradorligi hamda xavfsizlik profilini to‘liq isbotlagan.

«Stratus» (XFG) shtammi: Immunitetni alday oladigan yangi xavf

Yangi vaksina aynan XFG, ya’ni keng ommaga «Stratus» nomi bilan tanilgan yangi mutatsiyaga qarshi ishlab chiqilgan:

  • Immun tizimidan qochish: Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko‘ra, «Stratus» avvalgi dominant shtamm («Nimbus»)ga nisbatan inson immun tizimi hujumlaridan va tanib olish mexanizmlaridan ancha yaxshiroq himoyalana oladi;

  • Kasallik xususiyatining o‘zgarishi: Bugungi kunda COVID-19 pandemiyaning dastlabki (2020–2021) yillaridagidek favqulodda holat sifatida emas, balki mavsumiy respirator kasallik sifatida qaralmoqda;

  • Kuzgi to‘lqin ehtimoli: AQSHning Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi (CDC) shifoxonaga yotqizish holatlari kamayganini qayd etgan bo‘lsa-da, kuz fasli yaqinlashishi bilan ayrim hududlarda virus faolligi oshishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoQahva va dorilar yordam bermaydi: Surunkali charchoqni yo‘qotuvchi 3 ta bepul davoBugun, 11:25Mashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiMashqsiz mushak o‘stirish mumkinmi? Xitoy olimlari yangi usulni sinab ko‘rdiKecha, 23:32Noyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdiNoyob inqilob: Olimlar zararlangan asablarni tiklaydigan usulni ishlab chiqdi24.08, 08:54Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladiOlimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi24.08, 04:21Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisiSog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi23.08, 12:51Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindiMiyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi22.08, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Tug‘ilgan kuningiz qaysi a’zongiz «nozik» ekanini ko‘rsatadi? Qiziq talqin
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Sog‘lom organizmning 9 ta asosiy belgisi
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Miyadagi o‘smani bildirishi mumkin bo‘lgan g‘ayrioddiy belgi ma’lum qilindi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
Olimlar anorning yurak uchun yashirin foydasini aniqladi
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...
Qorin nega dam bo‘ladi? Psixosomatika va haqiqiy sabablar...