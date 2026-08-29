4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida IBA Nomad ligasi tomonidan tashkil etilgan «International Boxing Day» xalqaro boks oqshomi bo‘lib o‘tdi. Musobaqaning eng qiziqarli va kutilgan to‘qnashuvlaridan birida mezbonlarning taniqli vakili Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik iqtidorli bokschi Bobirjon Isroilovga qarshi ringga ko‘tarildi.
Super o‘rta vazn toifasida professional boks qoidalari asosida o‘tkazilgan mazkur bellashuv ilk soniyalardan shiddatli almashinuvlar bilan boshlandi.
Ikkinchi raunddagi ketma-ket 4 ta nokdaun va muddatidan oldingi g‘alaba
Bellashuvga qadar har ikki bokschi ham professional ringda mag‘lubiyatsiz seriyaga ega edi: Toqtarda 2-0 (2 KO), Isroilovda esa 1-0 (1 KO) ko‘rsatkichi qayd etilgandi:
Keskin bosim: Birinchi raunddanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intilgan qozog‘istonlik jangchi kuchli va aniq seriyali zarbalari bilan raqibiga jiddiy xavf tug‘dirdi;
Dramatik yakun: Ikkinchi raundda jang to‘liq Toqtarning nazorati ostiga o‘tdi. Keskin hujumlar natijasida Bobirjon Isroilov bahs davomida to‘rt bor nokdaun holatiga tushib qoldi;
Texnik nokaut: Referi vaziyatni baholab, jangni to‘xtatishga qaror qildi va Yerkebulan Toqtarning ikkinchi raunddagi texnik nokaut (TKO) evaziga qozonilgan yorqin g‘alabasini qayd etdi.
Professional karyeradagi yangi ko‘rsatkichlar
Ushbu jang natijasi har ikkala sportchining profi-boksdagi statistikasiga o‘zgartirish kiritdi:
Yerkebulan Toqtar: Professional boksdagi o‘zining 3-g‘alabasini rasmiylashtirib, 100 foizlik nokautli seriyasini (3-0, 3 KO) saqlab qoldi;
Bobirjon Isroilov: O‘zbekistonlik yosh charm qo‘lqop ustasi «Shohzoda» profi-ringdagi o‘zining ilk mag‘lubiyatini (1-1, 1 KO) qabul qilib oldi.
…