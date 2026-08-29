4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)

·44·Sport
4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)

Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida IBA Nomad ligasi tomonidan tashkil etilgan «International Boxing Day» xalqaro boks oqshomi bo‘lib o‘tdi. Musobaqaning eng qiziqarli va kutilgan to‘qnashuvlaridan birida mezbonlarning taniqli vakili Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik iqtidorli bokschi Bobirjon Isroilovga qarshi ringga ko‘tarildi.

Super o‘rta vazn toifasida professional boks qoidalari asosida o‘tkazilgan mazkur bellashuv ilk soniyalardan shiddatli almashinuvlar bilan boshlandi.

Ikkinchi raunddagi ketma-ket 4 ta nokdaun va muddatidan oldingi g‘alaba

Bellashuvga qadar har ikki bokschi ham professional ringda mag‘lubiyatsiz seriyaga ega edi: Toqtarda 2-0 (2 KO), Isroilovda esa 1-0 (1 KO) ko‘rsatkichi qayd etilgandi:

  • Keskin bosim: Birinchi raunddanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olishga intilgan qozog‘istonlik jangchi kuchli va aniq seriyali zarbalari bilan raqibiga jiddiy xavf tug‘dirdi;

  • Dramatik yakun: Ikkinchi raundda jang to‘liq Toqtarning nazorati ostiga o‘tdi. Keskin hujumlar natijasida Bobirjon Isroilov bahs davomida to‘rt bor nokdaun holatiga tushib qoldi;

  • Texnik nokaut: Referi vaziyatni baholab, jangni to‘xtatishga qaror qildi va Yerkebulan Toqtarning ikkinchi raunddagi texnik nokaut (TKO) evaziga qozonilgan yorqin g‘alabasini qayd etdi.

Professional karyeradagi yangi ko‘rsatkichlar

Ushbu jang natijasi har ikkala sportchining profi-boksdagi statistikasiga o‘zgartirish kiritdi:

  • Yerkebulan Toqtar: Professional boksdagi o‘zining 3-g‘alabasini rasmiylashtirib, 100 foizlik nokautli seriyasini (3-0, 3 KO) saqlab qoldi;

  • Bobirjon Isroilov: O‘zbekistonlik yosh charm qo‘lqop ustasi «Shohzoda» profi-ringdagi o‘zining ilk mag‘lubiyatini (1-1, 1 KO) qabul qilib oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:41Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiRahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiBugun, 10:18Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 10:122 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)