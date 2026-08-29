Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadi

·30·Sport
Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadi

Ozarbayjon futboli tarixida yangi sahifa ochildi. Mamlakatning amaldagi chempioni «Sabah» klubi o‘z tarixida ilk bor qit’aning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar Ligasining asosiy liga bosqichida to‘p suradigan bo‘ldi.

Qur’a natijalari e’lon qilingach, ko‘plab futbol ekspertlari Boku jamoasiga nihoyatda kuchli va murakkab raqiblar tushganini ta’kidladi. Eng katta voqelik esa o‘zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev bilan bog‘liq — futbolchining «Barselona»ga qarshi to‘p surish haqidagi orzusi rasman amalga oshadi.

«Sabah»ning YECHLdagi 8 ta dahshatli raqibi

UYEFAning yangilangan formatiga muvofiq, «Sabah» umumiy bosqichda jami 8 ta jamoa bilan kuch sinashadi:

  • «Barselona» (Ispaniya) — o‘z maydonida (Bokuda);

  • «Borussiya Dortmund» (Germaniya) — o‘z maydonida;

  • «Napoli» (Italiya) — o‘z maydonida;

  • «Slaviya Praga» (Chexiya) — o‘z maydonida;

  • «Arsenal» (Angliya) — safarda (Londonda);

  • «Manchester Yunayted» (Angliya) — safarda (Manchesterda);

  • «Vilyarreal» (Ispaniya) — safarda;

  • «Viking» (Norvegiya) — safarda.

4 172 kilometrlik parvoz: Joriy mavsumning eng uzoq safari

«Barselona»ning Bokuga tashrifi nafaqat sport, balki logistik jihatdan ham musobaqa tarixidan o‘rin oladi:

  • Masofa bo‘yicha rekord: Kataloniya klubi Bokuga yetib kelish uchun bir tomonlama taxminan 4 172 kilometr masofani bosib o‘tadi;

  • Parvoz vaqti: Kataloniyadan Bokuga to‘g‘ridan to‘g‘ri parvoz vaqti qariyb 5 soat 25 daqiqani tashkil etadi;

  • Mutlaq rekord: Shu tariqa, «Sabah» – «Barselona» to‘qnashuvi 2026/2027 yilgi mavsum Chempionlar Ligasida ikki shahar orasidagi eng uzoq safar masofasi sifatida rasmiy rekord o‘rnatadi.

«Bunyodkor» tarbiyalanuvchisining Yevropa sari muvaffaqiyatli yo‘li

22 yoshli Umarali Rahmonaliyevning faoliyati so‘nggi yillarda yuksalish pallasiga kirdi:

  • «Sabah»dagi faoliyat: Rahmonaliyev Boku klubi safiga 2025 yilning yanvarida Rossiyaning «Rubin» jamoasidan ijara asosida qo‘shildi. Ishonchli harakatlaridan so‘ng «Sabah» uni to‘liq transfer qildi;

  • Sovrinlar va statistika: Umarali jamoa bilan Ozarbayjon chempioni hamda 2 karra mamlakat kubogi sohibiga aylandi. O‘tgan mavsumda 34 ta o‘yinda 6 ta gol va 2 ta assist qayd etdi;

  • Yevrokuboklardagi muhim rol: 2026/2027 yilgi mavsumda esa YECHL saralash va pley-off raundlaridagi 8 ta bellashuvda ishtirok etib, 1 ta gol va 1 ta golli uzatma bilan jamoasining tarixiy natijasiga ulkan hissa qo‘shdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:414 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)Bugun, 10:32Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 10:122 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)