Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadi
Ozarbayjon futboli tarixida yangi sahifa ochildi. Mamlakatning amaldagi chempioni «Sabah» klubi o‘z tarixida ilk bor qit’aning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar Ligasining asosiy liga bosqichida to‘p suradigan bo‘ldi.
Qur’a natijalari e’lon qilingach, ko‘plab futbol ekspertlari Boku jamoasiga nihoyatda kuchli va murakkab raqiblar tushganini ta’kidladi. Eng katta voqelik esa o‘zbekistonlik yarim himoyachi Umarali Rahmonaliyev bilan bog‘liq — futbolchining «Barselona»ga qarshi to‘p surish haqidagi orzusi rasman amalga oshadi.
«Sabah»ning YECHLdagi 8 ta dahshatli raqibi
UYEFAning yangilangan formatiga muvofiq, «Sabah» umumiy bosqichda jami 8 ta jamoa bilan kuch sinashadi:
«Barselona» (Ispaniya) — o‘z maydonida (Bokuda);
«Borussiya Dortmund» (Germaniya) — o‘z maydonida;
«Napoli» (Italiya) — o‘z maydonida;
«Slaviya Praga» (Chexiya) — o‘z maydonida;
«Arsenal» (Angliya) — safarda (Londonda);
«Manchester Yunayted» (Angliya) — safarda (Manchesterda);
«Vilyarreal» (Ispaniya) — safarda;
«Viking» (Norvegiya) — safarda.
4 172 kilometrlik parvoz: Joriy mavsumning eng uzoq safari
«Barselona»ning Bokuga tashrifi nafaqat sport, balki logistik jihatdan ham musobaqa tarixidan o‘rin oladi:
Masofa bo‘yicha rekord: Kataloniya klubi Bokuga yetib kelish uchun bir tomonlama taxminan 4 172 kilometr masofani bosib o‘tadi;
Parvoz vaqti: Kataloniyadan Bokuga to‘g‘ridan to‘g‘ri parvoz vaqti qariyb 5 soat 25 daqiqani tashkil etadi;
Mutlaq rekord: Shu tariqa, «Sabah» – «Barselona» to‘qnashuvi 2026/2027 yilgi mavsum Chempionlar Ligasida ikki shahar orasidagi eng uzoq safar masofasi sifatida rasmiy rekord o‘rnatadi.
«Bunyodkor» tarbiyalanuvchisining Yevropa sari muvaffaqiyatli yo‘li
22 yoshli Umarali Rahmonaliyevning faoliyati so‘nggi yillarda yuksalish pallasiga kirdi:
«Sabah»dagi faoliyat: Rahmonaliyev Boku klubi safiga 2025 yilning yanvarida Rossiyaning «Rubin» jamoasidan ijara asosida qo‘shildi. Ishonchli harakatlaridan so‘ng «Sabah» uni to‘liq transfer qildi;
Sovrinlar va statistika: Umarali jamoa bilan Ozarbayjon chempioni hamda 2 karra mamlakat kubogi sohibiga aylandi. O‘tgan mavsumda 34 ta o‘yinda 6 ta gol va 2 ta assist qayd etdi;
Yevrokuboklardagi muhim rol: 2026/2027 yilgi mavsumda esa YECHL saralash va pley-off raundlaridagi 8 ta bellashuvda ishtirok etib, 1 ta gol va 1 ta golli uzatma bilan jamoasining tarixiy natijasiga ulkan hissa qo‘shdi.
…