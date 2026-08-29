Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?
Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasida amaldagi chempion «Manchester Siti» safarda qiyin raqib — «Kristal Pelas» maydoniga safar qildi. Keskin va gollarga boy kechgan bahsda «shaharliklar» raqib darvozasiga 4 ta to‘p yo‘llab, maksimal ochkoni (6 ochko) qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv o‘zbekistonlik muxlislar uchun yana bir katta voqelik bilan yodda qoldi: jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanovni mazkur o‘yinda o‘ng qanot himoyachisi sifatida asosiy tarkibga kiritdi.
«Selxerst Park»dagi gollar shousi
Uchrashuv mehmonlarning faol hujumlari bilan boshlandi va tezkor gollar bilan davom etdi:
17-daqiqa: Antuan Semeno tomonidan yetkazib berilgan to‘pni Erling Holand bosh bilan darvozaga yo‘llab, hisobni ochdi (0:1);
54-daqiqa: Yarim himoyachi Rayan Sherki chiroyli harakatlari bilan farqni oshirdi (0:2);
Kutilmagan avtogol: Oradan ko‘p o‘tmay darvozabon Janluiji Donnarumma kutilmagan noxush vaziyatda to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi;
Sherki va Holand dubli: Uchrashuv qahramoniga aylangan Rayan Sherki yana bir aniq zarba bilan dubl qayd etdi, 84-daqiqada esa Erling Holand o‘z hisobiga ikkinchi golni yozib qo‘yib, yakuniy nuqtani qo‘ydi.
«Mareskaning eng ishonchli varianti»: Ingliz ekspertlari Husanov haqida
«Manchester Siti» hayotiga ixtisoslashgan nufuzli cityxtra.co.uk sayti futbolchilarning o‘yiniga baho berib, Abduqodir Husanovning qanotdagi harakatlarini alohida e’tirof etdi:
Abduqodir Husanov — 7 ball:
«Yana bir bor juda yaxshi taassurot qoldirdi. Ko‘rinib turibdiki, u Enso Mareska uchun himoyaning o‘ng qanotidagi eng ishonchli variantga aylanib ulgurdi. Husanov orqaga chekinish yoki hujumga qo‘shilish borasida qaror qabul qilishda yuksak xotirjamlik, tezkor fikrlash va aqlli harakatlarni namoyish etdi. Uning tezkorlik bilan o‘z pozitsiyasiga qaytish qobiliyati bir qator vaziyatlarda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi».
«CityXtra» ekspertlari tomonidan qo‘yilgan to‘liq baholar:
Rayan Sherki — 9 (O‘yin qahramoni, dubl muallifi);
Erling Holand — 8,5 (2 ta gol, hujumdagi mukammal o‘yin);
Antuan Semeno — 8 (Tezkor qanot hujumlari va assist);
Elliot Anderson — 7,5 (Maydon markazidagi barqarorlik);
Abduqodir Husanov — 7 (O‘ng qanot mudofaasidagi ishonchli o‘yin);
Janluiji Donnarumma — 7 (Dastlabki seyvlar va burchak to‘plarida faollik);
Mark Gehi — 7 (Tayanch yarim himoyadagi samarali ko‘mak);
Fil Foden — 6,5;
Niko O'Reyli — 6,5;
Ruben Diash — 6;
Yoshko Gvardiol — 6;
Rayan MakAydu — 5,5;
Mateo Kovachich, Vitor Reys, Ayyub Buaddi — 5.
…