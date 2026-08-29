NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldi

·11·Texno
NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldi

AQSh Milliy aeronavtika va kosmos agentligi NASA kelgusida Oyga amalga oshiriladigan ekspeditsiyalar xususiy sektor ishtirokisiz imkonsiz ekanini ochiq eʼtirof etdi. IXBT.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, agentlik rahbari Jared Айзекman davlat tuzilmasi mustaqil ravishda astronavtlarni Yer yoʻldoshi sirtiga tushira olmasligini maʼlum qildi. Bu bayonot kosmik tadqiqotlar tarixida yangi bosqich boshlanganidan va davlatning xususiy korporatsiyalarga qaramligi ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Xususiy sektor va davlat hamkorligi

Hozirgi kunda NASA «Artemida-3» missiyasi doirasida SLS ogʻir raketasi hamda Orion kosmik kema modulini tayyorlash boʻyicha asosiy masʼuliyatni oʻz zimmasida saqlab qolmoqda. Biroq dasturning eng muhim va murakkab qismlari, jumladan, Oyga qoʻnish modullarini yaratish bevosita xususiy kompaniyalar zimmasiga yuklatilgan. Shu sababli ham davlat agentligi oʻz oldiga qoʻyilgan ulkan vazifalarni yechishda SpaceX va Blue Origin kabi yetakchi aerokosmik korporatsiyalarning yordamiga tayanmoqda.

Jared Айзекmandan SpaceX va Blue Origin kompaniyalaridan qaysi biri Oyga qoʻnish modulini yaratishda tezroq natija koʻrsatayotgani haqida soʻralganda, u aniq bir gʻolibni koʻrsatishdan tiyildi. Uning taʼkidlashicha, har ikkala kompaniya ham oʻz loyihalari ustida jadal surʼatlarda ishlamoqda hamda koʻplab sinov parvozlarini muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda. Bu esa raqobat muhiti loyihaning sifatiga va xavfsizligiga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini anglatadi.

Kelgusi rejalar va muddatlar

Kosmik agentlik joriy oʻn yillikning oxirigacha amalga oshiriladigan parvozlarGrafigini ham maʼlum qildi. NASA rejasiga koʻra, «Artemida-3» missiyasini 2027-yilda uchirish koʻzda tutilgan. Shundan soʻng, 2028-yilda «Artemida-4» dasturini amalga oshirish rejalashtirilgan boʻlib, aynan shu bosqichda amerikalik astronavtlar koʻp yillik tanaffusdan keyin yana Oy yuzasiga qadam qoʻyishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu muddatlarga rioya etilishi xususiy hamkorlarning texnologik yutuqlari va sinovlar qanchalik muvaffaqiyatli oʻtishiga bevosita bogʻliq. Kosmik poygada xususiy kapitalning ustuvor ahamiyat kasb etishi kelgusida sayyoralararo tadqiqotlar va boshqa osmon jismlarini oʻzlashtirish jarayonlarini ham tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.

NASASpaceXBlue OriginOyArtemida
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52Starship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinStarship raketa tizimi 2027 yildan haftalik chastotada uchirilishi mumkinBugun, 09:53Astrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiAstrofiziklar tarkibining yarmi suvdan iborat ekzogeniksni aniqladiBugun, 04:20Kosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKosmonavt Anna Kikina MKSdan turib noyob oy tutilishini tasvirga oldiKecha, 22:24Lava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiLava kompaniyasi atigi 85 dollarlik Bold N4 Lite smartfonini taqdim etdiKecha, 21:56Amerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiAmerikalik ixtirochi muzqaymoq uchun mini muzlatgich yaratdiKecha, 20:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi