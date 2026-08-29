NASA rahbari AQSh Oyga faqat xususiy kompaniyalar yordamida qaytishini tan oldi
AQSh Milliy aeronavtika va kosmos agentligi NASA kelgusida Oyga amalga oshiriladigan ekspeditsiyalar xususiy sektor ishtirokisiz imkonsiz ekanini ochiq eʼtirof etdi. IXBT.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, agentlik rahbari Jared Айзекman davlat tuzilmasi mustaqil ravishda astronavtlarni Yer yoʻldoshi sirtiga tushira olmasligini maʼlum qildi. Bu bayonot kosmik tadqiqotlar tarixida yangi bosqich boshlanganidan va davlatning xususiy korporatsiyalarga qaramligi ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Xususiy sektor va davlat hamkorligiHozirgi kunda NASA «Artemida-3» missiyasi doirasida SLS ogʻir raketasi hamda Orion kosmik kema modulini tayyorlash boʻyicha asosiy masʼuliyatni oʻz zimmasida saqlab qolmoqda. Biroq dasturning eng muhim va murakkab qismlari, jumladan, Oyga qoʻnish modullarini yaratish bevosita xususiy kompaniyalar zimmasiga yuklatilgan. Shu sababli ham davlat agentligi oʻz oldiga qoʻyilgan ulkan vazifalarni yechishda SpaceX va Blue Origin kabi yetakchi aerokosmik korporatsiyalarning yordamiga tayanmoqda.
Jared Айзекmandan SpaceX va Blue Origin kompaniyalaridan qaysi biri Oyga qoʻnish modulini yaratishda tezroq natija koʻrsatayotgani haqida soʻralganda, u aniq bir gʻolibni koʻrsatishdan tiyildi. Uning taʼkidlashicha, har ikkala kompaniya ham oʻz loyihalari ustida jadal surʼatlarda ishlamoqda hamda koʻplab sinov parvozlarini muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda. Bu esa raqobat muhiti loyihaning sifatiga va xavfsizligiga ijobiy taʼsir koʻrsatayotganini anglatadi.
Kelgusi rejalar va muddatlarKosmik agentlik joriy oʻn yillikning oxirigacha amalga oshiriladigan parvozlarGrafigini ham maʼlum qildi. NASA rejasiga koʻra, «Artemida-3» missiyasini 2027-yilda uchirish koʻzda tutilgan. Shundan soʻng, 2028-yilda «Artemida-4» dasturini amalga oshirish rejalashtirilgan boʻlib, aynan shu bosqichda amerikalik astronavtlar koʻp yillik tanaffusdan keyin yana Oy yuzasiga qadam qoʻyishi kutilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu muddatlarga rioya etilishi xususiy hamkorlarning texnologik yutuqlari va sinovlar qanchalik muvaffaqiyatli oʻtishiga bevosita bogʻliq. Kosmik poygada xususiy kapitalning ustuvor ahamiyat kasb etishi kelgusida sayyoralararo tadqiqotlar va boshqa osmon jismlarini oʻzlashtirish jarayonlarini ham tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…