Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)

·12·Sport
Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)

O‘zbekistonlik MMA jangchisi Akbarjon Islomboyev LFA 240 turnirida navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. U Tennessi shtatida o‘tkazilgan musobaqaning birinchi davrasida braziliyalik Elvis Silvani muddatidan oldin mag‘lub etdi.

Islomboyev raqibini bo‘g‘ish usuli orqali taslim qildi va LFA tashkilotidagi yangi jangini g‘alaba bilan yakunladi. Turnirning rasmiy kardida Islomboyev — Silva jangi yarim yengil vazn toifasidagi qo‘shma asosiy jang sifatida belgilangan edi.

Islomboyevdan ishonchli g‘alaba

Akbarjon Islomboyev musobaqada o‘zining parterdagi mahoratini namoyish etib, jangni hakamlar qaroriga qoldirmadi.

O‘zbekistonlik sportchi uchun bu g‘alaba muhim ahamiyatga ega. Chunki u LFA'da avval ham jang qilgan va 2025 yil oktyabrida Isaak Tomsonga qarshi bahsda hakamlarning yakdil bo‘lmagan qarori bilan mag‘lub bo‘lgan edi.

Jang oldidan kim favorit edi?

LFA 240 oldidan Islomboyev 10-2 natijaga ega edi, Elvis Silvaning rekordi esa 15-9 bo‘lgan. Islomboyev shuningdek, turnir oldidan yarim yengil vazn toifasidagi asosiy janglardan birida ishtirok etgan.

Jang oldidan uning ustunligiga ishonch ham yuqori edi. Biroq oktagondagi natija prognoz emas, sportchining amaldagi tayyorgarligi bilan belgilandi.

Islomboyevning navbatdagi qadami qanday bo‘ladi?

Bu g‘alaba Akbarjon Islomboyevning professional faoliyatidagi muhim natijalardan biri bo‘ldi.

Uning avvalgi janglarida ham muddatidan oldin g‘alabalar ko‘p bo‘lgan. Jang statistikasiga ko‘ra, Islomboyev professional faoliyati davomida nokaut/texnik nokaut va taslim qilish usullari orqali bir qator g‘alabalarni qo‘lga kiritgan.

Endi asosiy e’tibor uning LFA'dagi keyingi janglari va ushbu g‘alabadan keyingi pozitsiyasiga qaratiladi.

O‘zbekiston MMAsi uchun yana bir yaxshi natija

Akbarjon Islomboyevning LFA 240 turniridagi g‘alabasi O‘zbekiston MMAsi vakillari xalqaro arenalarda o‘zini ko‘rsatayotganini yana bir bor namoyon qildi.

U kuchli raqibga qarshi jangda o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalandi va musobaqani muddatidan oldin yakunladi.

Eng muhimi, Islomboyev LFA 240'da g‘alaba qozonib, xalqaro MMA maydonida o‘z nomi va mavqeini yana bir bor eslatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:484 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)Bugun, 10:32Rahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiRahmonaliyev orzusiga yetdi: Bokuga «Barselona» keladi va YECHL rekordi yangilanadiBugun, 10:18Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Mareskaning yangi quroli: Ekspertlar Husanovning o‘yiniga qanday baho berdi?Bugun, 10:122 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!2 ta o‘yinda 6 ochko: «Milan» chempionlik poygasida kuchli start olmoqda!Bugun, 08:09Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Mareska kechagi 4:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng taktik sirlarni ochiqladi!Bugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)