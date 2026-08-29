Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)
O‘zbekistonlik MMA jangchisi Akbarjon Islomboyev LFA 240 turnirida navbatdagi g‘alabasini qo‘lga kiritdi. U Tennessi shtatida o‘tkazilgan musobaqaning birinchi davrasida braziliyalik Elvis Silvani muddatidan oldin mag‘lub etdi.
Islomboyev raqibini bo‘g‘ish usuli orqali taslim qildi va LFA tashkilotidagi yangi jangini g‘alaba bilan yakunladi. Turnirning rasmiy kardida Islomboyev — Silva jangi yarim yengil vazn toifasidagi qo‘shma asosiy jang sifatida belgilangan edi.
Islomboyevdan ishonchli g‘alaba
Akbarjon Islomboyev musobaqada o‘zining parterdagi mahoratini namoyish etib, jangni hakamlar qaroriga qoldirmadi.
O‘zbekistonlik sportchi uchun bu g‘alaba muhim ahamiyatga ega. Chunki u LFA'da avval ham jang qilgan va 2025 yil oktyabrida Isaak Tomsonga qarshi bahsda hakamlarning yakdil bo‘lmagan qarori bilan mag‘lub bo‘lgan edi.
Jang oldidan kim favorit edi?
LFA 240 oldidan Islomboyev 10-2 natijaga ega edi, Elvis Silvaning rekordi esa 15-9 bo‘lgan. Islomboyev shuningdek, turnir oldidan yarim yengil vazn toifasidagi asosiy janglardan birida ishtirok etgan.
Jang oldidan uning ustunligiga ishonch ham yuqori edi. Biroq oktagondagi natija prognoz emas, sportchining amaldagi tayyorgarligi bilan belgilandi.
Islomboyevning navbatdagi qadami qanday bo‘ladi?
Bu g‘alaba Akbarjon Islomboyevning professional faoliyatidagi muhim natijalardan biri bo‘ldi.
Uning avvalgi janglarida ham muddatidan oldin g‘alabalar ko‘p bo‘lgan. Jang statistikasiga ko‘ra, Islomboyev professional faoliyati davomida nokaut/texnik nokaut va taslim qilish usullari orqali bir qator g‘alabalarni qo‘lga kiritgan.
Endi asosiy e’tibor uning LFA'dagi keyingi janglari va ushbu g‘alabadan keyingi pozitsiyasiga qaratiladi.
O‘zbekiston MMAsi uchun yana bir yaxshi natija
Akbarjon Islomboyevning LFA 240 turniridagi g‘alabasi O‘zbekiston MMAsi vakillari xalqaro arenalarda o‘zini ko‘rsatayotganini yana bir bor namoyon qildi.
U kuchli raqibga qarshi jangda o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalandi va musobaqani muddatidan oldin yakunladi.
Eng muhimi, Islomboyev LFA 240'da g‘alaba qozonib, xalqaro MMA maydonida o‘z nomi va mavqeini yana bir bor eslatdi.
…