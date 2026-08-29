Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!
UFC'ning yarim o‘rta vazn divizionida yangi dahshatli to‘qnashuv shakllanmoqda. Braziliyalik xavfli nokautchi Karlos Prates amaldagi chempion Islam Maxachev hamda Yen Machado Gerri o‘rtasida kechgan chempionlik jangini batafsil tahlil qilib, rossiyalik yulduzni mag‘lub etish rejasiga ega ekanini ochiqladi.
Hamyurti Gilbert Byornsga bergan keng qamrovli intervyusida Prates Gerrining mudofaa uslubini ko‘rib, Maxachevning parterdagi va panjara oldidagi bosimini zararsizlantirish mumkinligiga to‘liq amin bo‘lganini bildirdi.
«Gerri himoyasini ko‘rib, ishonchim ikki hissa ortdi»
Karlos Prates jang davomida kuzatgan taktik detallariga to‘xtalib o‘tdi:
Ishonchning keskin ortishi: «Rostini aytsam, bu to‘qnashuvni ko‘rganimdan so‘ng o‘zimga bo‘lgan ishonchim yanada ortdi. Ko‘rganlarim va to‘liq tayyorgarlik uchun yetarlicha vaqtim borligini inobatga olsam, uni haqiqatan ham mag‘lub eta olishimga ishonaman;
Panjara oldidagi mudofaa: Yenning ba’zi pozitsiyalarda qanday himoyalanganini ko‘rdim. Bu xuddi men panjaraga suyanganda qiladigan harakatlarimning o‘zginasi. Men hatto sparringlarda Yenning o‘ziga qarshi ham aynan shunday himoya uslubidan foydalanganman;
Bo‘y va gavda ustunligi: Machado ancha bo‘ydor, shu sababli Maxachevga uning orqasiga o‘tish va oyoqlari bilan nazorat o‘rnatish juda og‘ir kechdi. O‘shanda o‘zimga men ham bunday vaziyatga bemalol moslasha olishimni aytdim. O‘ylaymanki, bu yigitning ishi bitdi — men unga yetib boraman», — dedi braziliyalik jangchi.
Maxachevning pozitsiyasi: Jang qachon bo‘lib o‘tadi?
Irlandiyalik Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etgan Islam Maxachev ham ushbu qarama-qarshilikdan qochmasligini yashirmagan:
Asosiy da’vogar: Rossiyalik chempion Karlos Pratesni o‘zining chempionlik kamarini himoya qilish yo‘lidagi navbatdagi asosiy raqibi sifatida ko‘rmoqda;
To‘qnashuv muddati: Maxachevning ta’kidlashicha, ushbu kutilgan markaziy bahs joriy yilning oxiri yoki 2027 yilning boshida UFC oktagonida tashkil etilishi mumkin.
…