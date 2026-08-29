Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!

·3·Sport
Karlos Prates Islam Maxachevning zaif nuqtasini topganini aytdi!

UFC'ning yarim o‘rta vazn divizionida yangi dahshatli to‘qnashuv shakllanmoqda. Braziliyalik xavfli nokautchi Karlos Prates amaldagi chempion Islam Maxachev hamda Yen Machado Gerri o‘rtasida kechgan chempionlik jangini batafsil tahlil qilib, rossiyalik yulduzni mag‘lub etish rejasiga ega ekanini ochiqladi.

Hamyurti Gilbert Byornsga bergan keng qamrovli intervyusida Prates Gerrining mudofaa uslubini ko‘rib, Maxachevning parterdagi va panjara oldidagi bosimini zararsizlantirish mumkinligiga to‘liq amin bo‘lganini bildirdi.

«Gerri himoyasini ko‘rib, ishonchim ikki hissa ortdi»

Karlos Prates jang davomida kuzatgan taktik detallariga to‘xtalib o‘tdi:

  • Ishonchning keskin ortishi: «Rostini aytsam, bu to‘qnashuvni ko‘rganimdan so‘ng o‘zimga bo‘lgan ishonchim yanada ortdi. Ko‘rganlarim va to‘liq tayyorgarlik uchun yetarlicha vaqtim borligini inobatga olsam, uni haqiqatan ham mag‘lub eta olishimga ishonaman;

  • Panjara oldidagi mudofaa: Yenning ba’zi pozitsiyalarda qanday himoyalanganini ko‘rdim. Bu xuddi men panjaraga suyanganda qiladigan harakatlarimning o‘zginasi. Men hatto sparringlarda Yenning o‘ziga qarshi ham aynan shunday himoya uslubidan foydalanganman;

  • Bo‘y va gavda ustunligi: Machado ancha bo‘ydor, shu sababli Maxachevga uning orqasiga o‘tish va oyoqlari bilan nazorat o‘rnatish juda og‘ir kechdi. O‘shanda o‘zimga men ham bunday vaziyatga bemalol moslasha olishimni aytdim. O‘ylaymanki, bu yigitning ishi bitdi — men unga yetib boraman», — dedi braziliyalik jangchi.

Maxachevning pozitsiyasi: Jang qachon bo‘lib o‘tadi?

Irlandiyalik Yen Machado Gerrini hakamlarning yakdil qarori bilan taslim etgan Islam Maxachev ham ushbu qarama-qarshilikdan qochmasligini yashirmagan:

  • Asosiy da’vogar: Rossiyalik chempion Karlos Pratesni o‘zining chempionlik kamarini himoya qilish yo‘lidagi navbatdagi asosiy raqibi sifatida ko‘rmoqda;

  • To‘qnashuv muddati: Maxachevning ta’kidlashicha, ushbu kutilgan markaziy bahs joriy yilning oxiri yoki 2027 yilning boshida UFC oktagonida tashkil etilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiIshimbayev o‘zbek jangchisiga qarshi tarixiy to‘qnashuv oldidan sirlarni ochdiBugun, 13:49Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Kechagi yirik g‘alabadan so‘ng Abduqodir Husanovga qanday baho qo‘yildi?Bugun, 13:47Rayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiRayan Sherki Kristal Pelas ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng oʻyinini tanqid qildiBugun, 12:55Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Mahmud Muradovdan katta reja: dekabrda yana kamar uchun jang qiladi (video)Bugun, 10:48Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Akbarjon Islomboyev LFA 240'da braziliyalikni taslim qildi! (video)Bugun, 10:414 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)4 ta nokdaun! Yerkebulan Toqtar o‘zbekistonlik «Shohzoda»ni nokautga uchratdi (Video)Bugun, 10:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)