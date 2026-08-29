«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)

·32·Madaniyat
«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)

Xonanda Dilso‘z intervyularidan birida turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishgani va bu munosabatlarda taqdirning o‘rni haqida gapirdi.

Suhbat davomida boshlovchi xonandadan turmush o‘rtog‘ini tanlashda taqdirga qanchalik ishonishi haqida so‘radi. Shuningdek, ularning onalari yoshlik paytidayoq bir-biri bilan tanish bo‘lib, kelajakda quda bo‘lish haqida hazillashib niyat qilganini eslatdi.

Dilso‘zning aytishicha, uning onasi va qaynonasi bir oyda tug‘ishgan, bir joyda ishlagan va o‘zaro dugona bo‘lgan. O‘sha paytlarda ular farzandlari hali dunyoga kelmagan bo‘lsa-da, hazil tariqasida «Menda qiz, senda o‘g‘il bo‘lsa, quda bo‘lamiz», deya niyat qilishgan.

Oq ko‘ylak va toj kiygan kelin hamda ko‘k kostyumdagi kuyov yonma-yon turibdi.

«Har bir gapga farishta “omin” deydi, deyishadi-ku. Chiroyli va chin dildan niyat qilsangiz, u amalga oshar ekan. Onam bilan qaynonam yoshliklarida bir-birlariga “quda bo‘lamiz” deb hazillashishgan. Biri “menda qiz”, biri “menda o‘g‘il” degan. Yillar o‘tib, qarangki, taqdir», — dedi xonanda.

Qizig‘i, Dilso‘z va Farrux Raimov keyinchalik san’at sohasida tanishgan. Xonandaning so‘zlariga ko‘ra, ular kollejda o‘qib yurgan paytlarida bir-birini tanib, o‘rtalarida muhabbat paydo bo‘lgan.

Dilso‘zning ta’kidlashicha, ularning tanishuvi onalarining avvalgi niyati orqali emas, balki taqdir taqozosi bilan sodir bo‘lgan.

«Oyijonim, ya’ni qaynonam “men o‘zi shu qizni senga olib beraman deb avvaldan aytganman" deganlar. Lekin biz onalarimiz orqali tanishmaganmiz. Taqdir taqozosi bilan uchrashib, oramizda sevgi paydo bo‘lgan», — deya xotirladi Dilso‘z.

Xonanda bu voqeani hayotdagi samimiy niyatlar va taqdirning qiziq uyg‘unligi sifatida baholadi.

Ikki qiz va bir o‘g‘il farzandi bo‘lgan yosh oilaning studiyadagi rasmi.

Ma’lumot uchun, Go‘zal Jumaniyozova (Dilso‘z nomi bilan tanilgan) 1989 yil 8 mayda Navoiy viloyatining Navoiy shahrida tug‘ilgan. Dilso‘z ijodkor Farrux Raimovning turmush o‘rtog‘i hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)Kecha, 21:29Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiMaryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiKecha, 12:48Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Kecha, 12:39«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!Kecha, 10:28Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)27.08, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi27.08, 15:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi