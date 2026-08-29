Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildi
Apple 9 sentyabr kuni navbatdagi katta taqdimotini o‘tkazishini rasman tasdiqladi. Tadbir oldidan esa kompaniya tarixidagi ilk buklanadigan iPhone haqidagi taxminlar yanada kuchaydi.
Kutilayotgan yangi qurilma “kitob” shaklida ochilib-yopilishi va ochilganda kattaroq ichki ekranga ega bo‘lishi aytilmoqda.
Agar ma’lumotlar tasdiqlansa, bu Apple'ning buklanadigan smartfonlar bozoriga kirib kelishini anglatadi.
Eng katta qiziqish esa qurilmaning narxi va Apple buklanadigan iPhone'ni qanday texnologiyalar bilan taqdim etishiga qaratilgan. Hozircha norasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, yangi iPhone'ning narxi 2 000–2 500 dollar atrofida bo‘lishi mumkin.
Biroq Apple qurilmaning yakuniy narxi va texnik xususiyatlarini hozircha rasman e’lon qilmagan.
9 sentabrdagi tadbirda buklanadigan iPhone'dan tashqari boshqa yangi qurilmalar ham namoyish etilishi kutilmoqda.
Ular orasida:
iPhone 18 Pro;
iPhone 18 Pro Max;
yangi Apple Watch;
AirPods 5 bor.
…