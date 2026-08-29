Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildi

·24·Texno
Apple kompaniyasi ilk buklanadigan iPhone taqdimot sanasini rasman e’lon qildi

Apple 9 sentyabr kuni navbatdagi katta taqdimotini o‘tkazishini rasman tasdiqladi. Tadbir oldidan esa kompaniya tarixidagi ilk buklanadigan iPhone haqidagi taxminlar yanada kuchaydi.

Kutilayotgan yangi qurilma “kitob” shaklida ochilib-yopilishi va ochilganda kattaroq ichki ekranga ega bo‘lishi aytilmoqda.

Agar ma’lumotlar tasdiqlansa, bu Apple'ning buklanadigan smartfonlar bozoriga kirib kelishini anglatadi.

Eng katta qiziqish esa qurilmaning narxi va Apple buklanadigan iPhone'ni qanday texnologiyalar bilan taqdim etishiga qaratilgan. Hozircha norasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, yangi iPhone'ning narxi 2 000–2 500 dollar atrofida bo‘lishi mumkin.

Biroq Apple qurilmaning yakuniy narxi va texnik xususiyatlarini hozircha rasman e’lon qilmagan.

9 sentabrdagi tadbirda buklanadigan iPhone'dan tashqari boshqa yangi qurilmalar ham namoyish etilishi kutilmoqda.

Ular orasida:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

yangi Apple Watch;

AirPods 5 bor.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)Bugun, 14:34Apple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinApple iPhone 18 Pro oldindan buyurtmalarini odatdagidan kechroq boshlashi mumkinBugun, 13:56Mars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiMars sirtida topilgan "meduza" sirining ilmiy izohi maʼlum qilindiBugun, 12:27AQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiAQShda yangi kosmik akademiya tashkil etiladiBugun, 11:50Hisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiHisense Starlight S2 Pro lazerni 4K televizori taqdim etildiBugun, 11:28Xiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiXiaomi 18 Fold dunyoda ilk bor yangi avlod LPDDR6 xotirasini oladiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi