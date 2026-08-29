Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildi

·21·O‘zbekiston
Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab maxsus oltin tangalar chiqarildi

O‘zbekiston Markaziy banki Mustaqillikning 35 yilligiga bag‘ishlab oltin va kumushdan tayyorlangan esdalik tangalarni muomalaga chiqardi. Kolleksiyadagi tangalar mamlakatning tarixiy merosi va zamonaviy taraqqiyotini aks ettiruvchi ramzlar bilan bezatilgan.

Yangi esdalik kolleksiyasi 3 ta tangadan iborat. Ularda Mustaqillik monumenti, Islom sivilizatsiyasi markazi hamda “35” raqami tasvirlangan.

Tangalar O‘zbekistonning tarixiy merosi, davlat ramzlari va mustaqillik yillaridagi taraqqiyotini ifodalashga qaratilgan.

Tangalar 999,9 probali oltin va kumushdan tayyorlangan. Har bir tanganing og‘irligi 31,1 gramm, nominal qiymati esa 100 ming so‘m etib belgilangan.

Dastlabki tiraj:

oltin tangalar — 450 dona;

kumush tangalar — 800 dona. Esdalik tangalari 27 avgustdan boshlab 690 ta tijorat banki filialida sotilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ta’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiTa’sirli lahzalar: Islom Karimov Mustaqillikni e’lon qilgan tarixiy kadrlar namoyish etildiBugun, 09:31Betakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBetakror manzara: Mustaqillikning 35 yilligida qiruvchi samolyotlar bayrog‘imizni aks ettirdiBugun, 09:09Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov xotirasini ehtirom bilan yod etdi (video)Bugun, 08:53Shavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiShavkat Mirziyoyev O‘zbekistonni o‘zgartirgan islohotlar haqida ochiq gapirdiBugun, 08:29Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiYangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdiKecha, 21:46Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiKecha, 20:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)